ガンダムアーケードカードゲーム『機動戦士ガンダム アーセナルベース』 ＜FORSQUAD SEASON:05＞追加払い出しカード「FQブースター」が11月14日(金)より払い出し開始！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ カード事業部は、アーケードカードゲーム『機動戦士ガンダム アーセナルベース』 ＜FORSQUAD SEASON:05＞の追加収録カードとして、「FQブースター」の払い出しを開始いたします。本弾にて登場する「FQブースター」は全29種+9種で、多数作品から新規参戦MS(モビルスーツ)/PL(パイロット)も収録いたします。

【＜FORSQUAD SEASON:05＞ 「FQブースター」払い出し期間】

2025年11月14日(金)07:00 ～＜FORSQUAD SEASON:05＞稼働期間中

■＜FORSQUAD SEASON:05＞「FQブースター」ラインナップ 注目のMS・PLカード多数収録！

＜FORSQUAD SEASON:05＞「FQブースター」は全29種+9種です。29種中4種が新規参戦となっており、『機動戦士ガンダム』、『機動戦士ガンダムZZ』、『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』から参戦いたします。

新規＆注目参戦「MSカード」4種

・ジオング 『機動戦士ガンダム』

・キュベレイMk-II(プルツー専用機) 『機動戦士ガンダムZZ』

・トールギスIII 『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』

・ディランザ(グエル専用機) 『機動戦士ガンダム 水星の魔女』

新規＆注目参戦「PLカード」4種

・シャア・アズナブル 『機動戦士ガンダム』

・プルツー 『機動戦士ガンダムZZ』

・プリベンター・ウインド 『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』

・グエル・ジェターク 『機動戦士ガンダム 水星の魔女』

and more…

■新規「FQレア(フォースクワッドレア)」の追加！

＜FORSQUAD SEASON:05＞にも、「FQレア（フォースクワッドレア）」が追加されます。



表面は金色のフレームをあしらい、裏面は過去登場した「アーセナルレア」や「リンクステージレア」「ユナイトライブレア」と同じゴールド基調のデザインのカードとなっております。「FQブースター」にラインナップされている「Uレア」・「Pレア」のMSの中から4種類のカードが「FQレア」として収録いたします。

＜FORSQUAD SEASON:05＞「FQレア」 全4種

・ジオング 『機動戦士ガンダム』

・キュベレイMk-II(プルツー専用機) 『機動戦士ガンダムZZ』

・トールギスIII 『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』

・ディランザ(グエル専用機) 『機動戦士ガンダム 水星の魔女』

■「FQブースター」とは

「FQブースターチケット」を20枚消費＋100円投入で、経験値チケットをゲットでき、レアリティの異なる追加カード「FQブースター」を入手できます。

「FQブースターチケット」を集めてここでしか手に入らないカードをGETすることができます。



レアリティはR以上の4種類！さらにパラレルやシークレット、「FQブースター」専用レアリティの「FQレア」も収録しております。

■新規「シリアルカードGETチャンスキャンペーン」の追加！

2025年11月14日(金)からシーズンごとのキャンペーンとして「シリアルカードGETチャンスキャンペーン」を開催いたします。

FQブースターチケットを集めて応募することで、抽選で2,000名様にシリアルナンバー入りの「ジオング」のカードをプレゼント！

※「FQブースターチケット」×20枚を1口として、ご応募いただけます。

※期間中であればご応募は何口でも可能です。

■「機動戦士ガンダムアーセナルベース」とは

「機動戦士ガンダム アーセナルベース」は、プレイヤーが指揮官となり5機のモビルスーツ＋5体のパイロットを指揮し敵戦艦の撃破を目指して戦うリアルタイムストラテジー型アーケードカードゲーム。カードゲームを遊ぶことに特化した大型タッチパネル筐体で、リアルタイムに変化する戦況に対しタッチ操作で部隊の指揮をとることができます。

『機動戦士ガンダム アーセナルベース』公式ウェブサイト

＜ゲーム概要詳細・遊び方も公開中！＞https://www.gundam-ab.com/

＝＝＝＝＝＝＝＝【基本情報】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■タイトル :「機動戦士ガンダム アーセナルベース」

■ジャンル ：リアルタイムストラテジー型アーケードカードゲーム

■プレイ人数：1-2人

■プレイ料金：1プレイ:200円 (ゲームプレイ1回＋カード１枚払い出し)

カード追加購入1回:100円(1プレイあたり4回まで)

■権利表記 ：(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS (C)BANDAI



■公式ウェブサイト：https://www.gundam-ab.com/(https://www.gundam-ab.com/)

■公式X：https://twitter.com/gundam_ab(https://twitter.com/gundam_ab)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝