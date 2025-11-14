大好評のナイトビュッフェ”タイ・スパイシー・ナイト”の進化系「蟹エディション」が11月22日(土)よりスタート！

Centara Osaka Japan株式会社

タイの大手ホテルグループ「センタラ ホテルズ＆リゾーツ」が手がける日本初進出のホテル、センタラグランドホテル大阪（所在地：大阪市浪速区難波中2-11-50、総支配人 アンディ・ノー）では、ホテル２階にあるレストラン「スアンブア」と「エンバシー・オブ・クラブ」にて、『タイ・スパイシー・ナイト 蟹エディション』を11月22日(土)から12月14日(日)の毎週土・日曜日に期間限定で開催します。

辛さの祭典が「豪華な蟹の旨み」と融合！「タイ・スパイシー・ナイト 蟹エディション」

7月の初開催以来、ご好評をいただいてきた辛いもの好きのためのディナービュッフェ「タイ・スパイシー・ナイト」に、新たに「蟹」が加わり進化します。本ディナービュッフェは、センタラグランドホテル大阪自慢のタイ人シェフたちが腕を振るい、タイの“本場の辛さ”と“深い旨み”を追求した料理を存分にお楽しみいただけるビュッフェです。今回は、タイ料理の定番メニューに蟹を贅沢に取り入れ、辛さだけでなく、蟹が持つ濃厚な旨みが加わった「究極のタイ・グルメ体験」をご提供します。

蟹の旨みで辛さが昇華する！一押しメニューをご紹介

蟹のカレー炒め（プー・パッ・ポン・カリー） ※写真はイメージです

今回の「蟹エディション」では、蟹の身や旨みをふんだんに使用したタイの郷土料理をご用意します。焼きガニや蒸し蟹の食べ放題ではなく、タイ料理の食材として蟹のポテンシャルを最大限に引き出した、新しい視点のビュッフェです。

蟹のスパイシースープ「トムヤムプー」：世界三大スープの一つであるトムヤムに、蟹の濃厚な旨みを凝縮。辛さと酸味の中に蟹の奥深い風味を感じる、贅沢な味わいです。

蟹のカレー炒め（プー・パッ・ポン・カリー）：蟹を丸ごと使い、特製カレーペーストと卵で炒め煮にした人気メニュー。濃厚な蟹の風味が辛さをまろやかに包み込み、後を引く美味しさです。

蟹の黒胡椒炒め：香ばしい黒胡椒と蟹の旨みが絡み合う、タイ料理の醍醐味を味わえるダイナミックな一品。ビールやワインとの相性も抜群です。

蟹のフライドライス：蟹の旨みがご飯一粒一粒に染み込んだ、〆にもぴったりの豪華なタイ風チャーハン。

さらに、ハジャイ風鶏の唐揚げや鶏肉入りグリーンカレーといったタイの定番人気料理、ライブキッチンでの出来立てパッタイ、そしてパパイヤサラダなど、豊富なラインナップでスパイシーフードファンを唸らせます。デザートには、タピオカボールのココナッツミルクをはじめとしたタイらしい甘味と、洋風のケーキもご用意しています。

タイ＆蟹をモチーフにしたフォトジェニックな空間

スアンブアエンバシー・オブ・クラブ

会場となるタイ料理「スアンブア」とシーフード料理「エンバシー・オブ・クラブ」は並列するレストランで、それぞれタイと蟹をデザインコンセプトとしており、フォトジェニックな空間が自慢です。お食事だけでなく、タイに旅行に来たような気分も楽しめる店内で贅を尽くしたビュッフェをご堪能ください。



【メニュー】

〈お料理〉

蟹のスパイシースープ 、蟹のカレー炒め 、蟹の黒胡椒炒め、蟹のフライドライス、ハジャイ風鶏の唐揚げ 、ポークと干し海老の春雨サラダ 、三種クリスピーのタイ風サラダ 、ライスクリスピー クラブミート ココナッツとアーモンドのソース 、鶏肉入りグリーンカレー 、カイ・ジアオ（タイ風オムレツ） 、ジャスミンライス 、パッタイ、パパイヤサラダ （ライブキッチンでご提供）

〈デザート〉

タピオカボールのココナッツミルク 、ココナッツゼリー 、ラズベリーチーズケーキ 、チョコレートシュークリーム

※ドリンクはソフトドリンク、コーヒー、紅茶のフリーフローとなります。

タイ・スパイシー・ナイト 蟹エディション

♦期間：11月22日(土)～12月14日(日)の毎週土・日曜日

（11月22日・23日・29日・30日、12月6日・7日・13日・14日）

♦料金：大人 7,500円 お子様 (4-12歳) 3,750円 ※3歳以下のお子様は無料

♦時間：17:30~22:30 (最終入店20:00)

※お席のご利用は2時間制 ※ビュッフェ台のお料理は21:30までお楽しみいただけます。

♦会場：2階 「スアンブア」＆「エンバシー・オブ・クラブ」

♦予約：こちらよりご予約いただけます(https://www.tablecheck.com/shops/centaragrand-osaka-suan-bua/reserve?menu_items=690c8c254fe4d3bd43783894)

♦お問合せ： レストラン予約 TEL 06-6695-7204(10-18時) / Email cgoj.restaurant_resv@chr.co.th

※蒸し蟹や焼き蟹などの食べ放題はございません。

※メニューや内容は予告なく変更する可能性がございます。

※写真はすべてイメージです。

センタラグランドホテル大阪について

センタラグランドホテル大阪は、タイのセンタラ ホテルズ＆リゾーツが手掛ける高級ホテルブランドの日本第一号店です。活気あるエンターテインメントとショッピングの街、なんばの中心に位置する33階建のホテルは、スイートやコネクティングルームを含む515室の客室とクラブラウンジを備えています。館内には８つのレストランとバーがあり、最上階には大阪の絶景が見渡せる素晴らしいルーフトップレストランがオープン。伝統的なタイ料理や特製シーフード、本格的なステーキや燻製料理など、幅広いダイニングエクスペリエンスをお楽しみいただけます。上質な空間で本格的なタイ式トリートメントをご提供するスパ・センバリーは、カップルでご利用いただけるトリートメントルームのほか、本場のタイ古式マッサージやフットトリートメントもご利用いただけます。また素晴らしい眺望のスカイイベントルームやグランドボールルームでは、企業イベントやガラディナー、カクテルパーティーや懇親会など、あらゆるお集まりに対応できる最新設備を備えています。

WEB：https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/ja/cgoj

SNS：https://linktr.ee/centaraosaka