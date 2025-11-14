「パーク２４presentsグランドスラム東京2025」BSフジにて二日間連続生中継決定！

公益財団法人全日本柔道連盟

公益財団法人全日本柔道連盟は、2025年12月6日(土)・7日(日)に東京体育館にて開催される、日本で唯一の国際大会「パーク２４presentsグランドスラム東京2025」の中継・配信等の情報をお知らせいたします。世界の強豪と日本代表選手が繰り広げる熱戦を、2日間にわたりBSフジにて生中継いたします。

◆大会概要

期日：2025年12月6日(土)・7日(日)

開場9:00／予選ラウンド開始10:00／ファイナルブロック17:00（2日目は16:00）

※開場・予選ラウンド開始時間は変更になる場合がございます。

会場：東京体育館（東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1）

主催：国際柔道連盟

主管：公益財団法人全日本柔道連盟

日程：

12月6日(土)【男子】90kg、100kg、100kg超【女子】48kg、52kg、57kg、63kg

12月7日(日)【男子】60kg、66kg、73kg、81kg【女子】70kg、78kg、78kg超

日本代表選手（https://www.judo.or.jp/judo-grandslam/player/）

◆中継概要

番組名：「パーク２４presentsグランドスラム東京2025」

放送：BSフジ（LIVE）

日時：12月6日(土)18:00～20:00／12月7日(日)17:00～19:00

出演（解説）：穴井隆将（天理大学）・福見友子（JR東日本）

◆放送概要

番組名：「パーク２４presentsグランドスラム東京2025」

放送：CS放送フジテレビNEXT

日時：12月10日(水)19:00～22:00／12月11日(木)19:00～22:00

出演（解説）：穴井隆将（天理大学）・福見友子（JR東日本）

◆配信概要

番組名：「パーク２４presentsグランドスラム東京2025」

配信：TVer（全試合生配信）

※詳細は随時「パーク２４presentsグランドスラム東京2025」大会特設ページ(https://www.judo.or.jp/judo-grandslam/)他でご案内します。

※国際柔道連盟「JUDO TV」でも全試合生配信されます。

◆大会特設ページ

パーク２４presentsグランドスラム東京2025 | 全日本柔道連盟(https://www.judo.or.jp/judo-grandslam/)