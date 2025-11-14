心あたたまる冬の香りをお届け。ホリデーコレクション第二弾「Mistletoe Frost（ミスルトゥフロスト）」12月12日(金)限定発売

Laline JAPAN株式会社 (株式会社TSIホールディングス)ライフスタイルブランド Laline（ラリン）は、ホリデーコレクション第二弾 「Mistletoe Frost（ミスルトゥフロスト）」を、2025年12月12日(金)より全国の店舗および公式オンラインショップにて数量限定で発売いたします。

しっとりとやさしい、私のとっておきをあなたにも。

幸運をもたらすミスルトゥ（ヤドリギ）をモチーフに、赤とピンクのチェックで彩られたホリデー限定コレクション第二弾が登場。オレンジとジュニパーが奏でるあたたかな香りが、心までやさしく溶け込み、冬の肌にしっとりとうるおいを届けます。



ほっと心がほどけるような香りとともに、幸せをシェアするギフトとして、大切な人にも自分にも。

＜フレグランスについて＞

やさしいオレンジとジュニパーのウッディな香りに、ホリデーを彩るお菓子のようなシナモンのスパイスがふんわりと重なります。

ほろ苦くもやさしい甘さが、冬の午後をあたたかく包み込むぬくもりの香り。

◼️発売日 2025年12月12日(金)

全国のLaline店舗および公式オンラインショップ（午前10時～）にて

◼️特設サイト

https://www.laline.jp/lp/mistletoefrost.html (近日公開予定）

Mistletoe Frost

ボディクリーム

60ml 2,530円(税込) / 200ml 4,620円(税込)

ぬくもりをまとう、冬のうるおいヴェール。

レチノールやビタミンEを配合したクリームが、乾燥しがちな冬の肌をやさしくケア。やわらかなテクスチャーが肌にとけ込み、しっとりなめらかに整えます。深呼吸したくなるような香りとともに、穏やかな時間を。

Mistletoe Frost

ハンドクリーム

30ml 2,090円(税込) / 100ml 2,970円(税込)

今日の「ほっこり」は、この一本から。

アロエベラとヒアルロン酸を配合し、手肌をやわらかくうるおします。愛らしいチェック柄は、冬の贈り物にもぴったり。さらりとした使い心地で、ふとした瞬間にやさしい「ほっこり」を届けてくれるハンドクリームです。

Mistletoe Frost

ミニクリームセット

4,290円(税込)

見た目も愛らしいホリデーセット

持ち運びに便利なボディクリームとハンドクリームのミニサイズを、リボン付きギフトボックスでラッピング。ホリデー気分を気軽に楽しみたい方にも、ギフトにもぴったりです。

＜その他のラインナップ＞

Mistletoe Frost

バス＆ボディバブル

500ml 4,290円(税込)

やわらかな泡が、冬の冷えから守る

アロエやホホバ種子油を配合し、洗い上がりはしっとりなめらか。湯気にのって広がる香りが、静かな夜にやすらぎを添えます。バブルバスとしても楽しめ、心もからだもポカポカ温まります。

Mistletoe Frost

ボディミスト

100ml 4,950円(税込)

うるおいチャージは、ひと吹きで完了

お風呂上がりや乾燥が気になる日中にも、

軽やかなミストが香りとともにうるおいを届け、水分をとどめてなめらかに整えます。ギフトにも嬉しい、リボン付き。

Mistletoe Frost

ベターバタークリーム

200ml 5,500円(税込)

こっくりと、とろけるようなうるおいを。

シアバターを配合し、乾燥した肌をうるおいヴェールで包み込みます。手のひらでゆっくりとなじませ、なめらかに。夜のケアに心地よく寄り添う、密度のあるクリームです。

Mistletoe Frost

センティッドキャンドル

150g 5,280円(税込)

灯して香る、冬のしあわせ。

オーナメントを模したまるいフォルムが、冬の空間を愛らしく彩ります。ゆらめく炎とやさしい香りが、まるで暖炉のように穏やかなぬくもりを運び、小さな幸福感を生むホリデーキャンドル。

Mistletoe Frost

フレグランスディフューザー

180ml 5,390円(税込)

ふんわり香る、癒しの時間。

灯りをともすようにやさしく広がる香りが、心をほぐし、ぬくもりに満ちた幸せな時間をもたらします。大切な人と過ごすひとときを、やわらかくつないでくれるディフューザーです。

Mistletoe Frost

コスメティックバッグ

2,640円(税込)

心弾むホリデーカラー。

大きく開く間口で中身が見やすく、たっぷり収納できるポーチです。 コスメや小物をまとめて持ち運べる、頼もしいサイズ感。 明るくハッピーな毎日を叶えてくれます。

一年の疲れをほっこり癒す、スペシャルセット

ホリデー限定の香りに包まれながら、心も身体もいたわる冬時間を。

単品で揃えるより、ちょっとお得な特別セットです。



感謝の気持ちを伝える贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりのラインナップ。

ボディケアセット 10,340円(税込)エレガントモイストセット 9,130円(税込)

クリームギフトセット 6,490円(税込)ミニクリームセット 4,290円(税込)

※〈クリームギフトセット〉は、公式オンラインショップおよび一部店舗限定での取り扱いとなります。

■特設サイトはこちら

https://www.laline.jp/lp/mistletoefrost.html (近日公開予定）

■本件に関するお問い合わせ先

Laline JAPAN株式会社 (株式会社TSIホールディングス) PR 事務局

お問い合わせフォーム：mail:info@laline.jp

Laline〈ラリン〉

Laline 〈ラリン〉は 1999 年、死海の自然の恵みと香りをベースに誕生したイスラエル発のライフスタイルブランド。ボディケアを中心に幅広いアイテムを展開し、世界中で愛されています。確かな品質と洗練されたデザインで、女性たちのライフスタイルを彩ります。





公式サイト：https://www.laline.jp/