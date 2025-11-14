眠れない夜に、静けさの魔法を。水のきらめきと、鳥のさえずりが溶け合う10の幻想サウンドスケープ。RELAX WORLD『Evaporating into a Dream』が11/14リリース。

株式会社クロア

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、RELAX WORLDの最新アルバム『Evaporating into a dream』の配信が2025年11月14日よりApple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。音が整うと、心も整う。眠れない夜に寄り添う、静けさの処方箋。

RELAX WORLD / Evaporating into a dream

これまで数多くのヒーリングミュージックを世界に届けてきたRELAX WORLDが、

新たに描き出したのは、霧がゆっくりと夢に溶けていく情景。

『Evaporating into a Dream』

それは、現実と幻想のあわいに浮かぶ十の音の風景です。

水のきらめき、鳥のさえずり、風の息づかい。

自然の響きと繊細な音のレイヤーが重なり、

かつて夢見た世界の記憶がそっと目を覚ます。

まるで伝説の島アヴァロンの風に導かれるように、

時間の輪郭がゆるやかにほどけていきます。

消えゆく霧の向こうにあるのは、

誰の中にもあるやさしさと、静かな祈り。

この作品に込めたのは、

そんな「静けさの記憶」をもう一度感じてほしいという想いです。

情報の波にさらわれる日々のなかで、

ほんの少し立ち止まり、心が息をつける場所を。

この音たちは、そのための小さな灯りになればと願っています。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/relax-world/chdd-1928

タイトル：Evaporating into a dream

アーティスト：RELAX WORLD

配信日：2025年11月14日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/4QYTSHX045

配信サービス一覧▶https://lnk.to/SymO9i9J21

収録曲

01 Evaporating into a Dream

02 Whisper of Avalon

03 Mist of Elara

04 The Sleeping Forest of Faye

05 Echoes of the Glass Moon

06 A Tale Beneath the Veil

07 Where the Willows Forget

08 The Dream of Lysandra

09 Through the Mist of Andersen

10 Silent Farewell to Neverland

＜RELAX WORLD＞プロフィール

RELAX WORLD

ヒーリングアーティスト

世界各地から採取した様々な自然音や民族楽器を取り込んだアンビエント音楽が特徴的。大手配信サイトでは常に上位にランクインし、100万ダウンロードの配信ヒットを連発し星野リゾートの館内BGMにも使用されるほか、USENでは専門チャンネルも複数開設している。また国連の国際環境会議(COP10/MOP5/2010年)の開会式の楽曲や国土交通省のミズベリングJAPANの楽曲も手掛けている。

YouTubeチャンネル

▶https://www.youtube.com/c/relaxworlds

X

▶https://twitter.com/CroixRelaxWorld

Instagram

▶https://www.instagram.com/croix_relaxworld/

Facebook

▶https://www.facebook.com/relaxworld.jp

CROIX HEALING ホームページ

▶https://www.croixhealing.com/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。



会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

