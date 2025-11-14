りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON 後半戦(19節-31節) 試合開始時間決定のお知らせ
本日、Bリーグより発表がありました通り、2025-26シーズン後半戦(19節-31節)の試合時間が決定しましたのでお知らせいたします。詳細は下記をご覧ください。
沖縄サントリーアリーナでの試合は、1月にアウェー戦で黒星を喫した滋賀レイクス戦、3月には西地区のライバル・島根スサノオマジック、同地区首位を走る長崎ヴェルカとの一戦など、重要な試合が続きます。
なお２月４日(水)には、東アジア最高峰リーグ「EASL」(東アジアスーパーリーグ)での桃園パウイアン・パイロッツ戦が控えており、２月において唯一のホームゲームとなります。
また、1月28日(水)から3月15日(日)までのホームゲームの観戦チケット販売概要をお知らせいたします。
今後も見逃せない戦いが続きますので、沖縄サントリーアリーナでキングスへの応援をよろしくお願いします。
■チケット販売概要
次回のチケット販売は、11月19日(水)12時より、1月28日(水)から3月15日(日)までの計7試合を対象に観戦チケットの販売が始まります。販売日程と対象試合は以下をご覧ください。
＜チケット販売日時＞
・2025-26ファンクラブ会員先行販売：
2025年11月19日(水)12:00～11月20日(木)11:00
・一般販売：
2025年11月20日(木)12:00～
＜対象試合＞
・1月28日(水) vs滋賀レイクス
・2月4日(水) vs桃園パウイアン・パイロッツ（EASL(東アジアスーパーリーグ)）
・3月7日(土)、8日(日) vs島根スサノオマジック
・3月11日(水) vsシーホース三河
・3月14日(土)、15日(日) vs長崎ヴェルカ
▽チケット購入はこちら
https://bleague-ticket.psrv.jp/games/RG