【冷凍食品に関する調査】冷凍食品の利用者は85％、週1回以上利用している人は5割強。今後積極的に利用したい層は5割強、女性30～50代で比率高い

■冷凍食品の利用者は85％、週1回以上利用している人は5割強。今後積極的に利用したい層は5割強、女性30～50代で比率高い

■冷凍食品を利用する理由は「保存がきく」が利用者の約55％、「すぐにできあがる」「手順が簡単」が各5割弱、「調理や後片付けの手間が省ける」「少量必要なときに便利」が各30％台

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、11回目となる『冷凍食品の利用』に関するインターネット調査を2025年10月1日～7日に実施しました。

冷凍食品の利用状況や意向などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1692_1_55aae909822eca8c2247674a0ba6abb7.jpg?v=202511150328 ]

1. 冷凍食品の利用頻度

冷凍食品の利用者は85.0％、週に2～3回利用している人が22.3％でボリュームゾーンとなっています。

週1回以上利用している人は5割強、冷凍食品利用者に限ると6割強です。

2. 直近1年間に利用した冷凍食品、常備してある冷凍食品

冷凍食品利用者に、直近1年間に利用した冷凍食品や常備してある冷凍食品を聞きました。

利用した冷凍食品は（複数回答）、「麺類」「中華系の軽食・おかず」「米飯類」が各50%台、「あげもの類」「野菜類」が各4割弱です。

女性では「野菜類」が5割強と高く、男女差が大きくなっています。その他、「果物類、カットフルーツ」「水産素材」「精肉素材」など素材の冷凍食品も女性で比率が高くなっています。

常備してある冷凍食品は（複数回答）、「麺類」が41.1％、「米飯類」「中華系の軽食・おかず」が各3割強、「野菜類」「あげもの類」が各20％台です。

「野菜類」は女性40～70代で4割前後、「お弁当用」は女性40～50代で高くなっています。

3. 冷凍食品の利用場面

冷凍食品を利用する場面は（複数回答）、「夕食」が利用者の63.9％、「昼食」が51.4％、「食事を簡単に済ませたい」「料理を作るのが面倒」「すぐ食べたい」が各20%台です。

女性で比率が高い項目が多く、「お弁当」「料理を作るのが面倒」は女性30～50代、「食事を簡単に済ませたい」は女性30～40代で高くなっています。

「ふだんの食事のメニューとして」「おかずの品数を増やしたい」も男女差が大きくなっています。

4. 冷凍食品の利用理由

冷凍食品を利用する理由は（複数回答）、「保存がきく」が利用者の55.4％、「すぐにできあがる」「手順が簡単」が各5割弱、「調理や後片付けの手間が省ける」「少量必要なときに便利」が各30％台です。

「少量必要なときに便利」「保存がきく」や、素材の冷凍食品は「必要な分だけ使えて無駄がない」「下ごしらえが不要」は男女差が大きくなっています。

「おいしい」は若年層、「少量必要なときに便利」「保存がきく」「必要な分だけ使えて無駄がない」は高年代層で比率が高くなっています。

5. 冷凍食品の利用意向

今後、冷凍食品を積極的に利用したいと回答した人は、「できるだけ幅広く、積極的に利用したい」「便利な部分は積極的に利用したい」を合わせて5割強です。

女性は6割強と男性（5割弱）より高く、特に女性30～50代で顕著となっています。また、冷凍食品を週2～3回以上利用している層でも8～9割と高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

