『ONE PIECE』に登場する「ロードポーネグリフ」がペーパーウェイトに！あみあみにて予約受付中。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ムービック」より、『ONE PIECE ロードポーネグリフ ペーパーウェイト』を、現在ご案内中です。



●ONE PIECE ロードポーネグリフ ペーパーウェイト(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04704421&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■ONE PIECE ロードポーネグリフ ペーパーウェイト




【製品情報】


□参考価格：8,800円(税込)


□発売日：2026年2月上旬予定


□ブランド：ムービック


【サイズ】約10cm×10cm×10cm


【素材】本体：ステンレス/ボックス：紙、ウレタン












『ONE PIECE』に登場する“ロードポーネグリフ”がペーパーウェイトに！


存在感抜群の“ロードポーネグリフ”をあなたの手に！



※画像は実際の商品とは異なる場合があります。



【今回ご紹介した製品を含む、『ONE PIECE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=11&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション



【店舗情報】


