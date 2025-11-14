『ONE PIECE』に登場する「ロードポーネグリフ」がペーパーウェイトに！あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ムービック」より、『ONE PIECE ロードポーネグリフ ペーパーウェイト』を、現在ご案内中です。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■ONE PIECE ロードポーネグリフ ペーパーウェイト
【製品情報】
□参考価格：8,800円(税込)
□発売日：2026年2月上旬予定
□ブランド：ムービック
【サイズ】約10cm×10cm×10cm
【素材】本体：ステンレス/ボックス：紙、ウレタン
『ONE PIECE』に登場する“ロードポーネグリフ”がペーパーウェイトに！
存在感抜群の“ロードポーネグリフ”をあなたの手に！
※画像は実際の商品とは異なる場合があります。
【今回ご紹介した製品を含む、『ONE PIECE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=11&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
