【健康経営セミナー】～コンサルタントのアイデア帳～2026年、従業員がワクワク動く！本質的な健康経営のためのちょっといい仕組み・プラクティス　12月3日/4日 開催！

予防ヘルスケア×AI（機械学習、生成AI）に特化したヘルステックカンパニーの株式会社FiNC Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小島 かおり、以下「当社」）は、健康経営に関する無料ウェビナーを開催いたします。

2025年の健康経営を総括し、来年度の戦略を策定する時期となりました。

「施策は実施しているものの、従業員の参加が継続しない」

「主体性を引き出せない」

といった課題に直面していないでしょうか。 その要因は、従業員の意欲の問題ではなく、行動を促し継続させるための「仕組み」が不足していることにあるかもしれません。

本ウェビナーは、健康経営コンサルタントが、従業員が楽しく主体的に健康行動をとるための具体的な仕組みや実践例（プラクティス）を解説する年末特別企画です。

「どうすれば従業員が主体的に健康行動をとるのか」という本質的な問いに対し、「自社でも試せそう」と感じていただける具体的なヒントを提供します。

形だけの健康経営から脱却し、2026年を「従業員が主体的に取り組む健康経営」の実現に向けた一年とするため、ぜひ本ウェビナーをご活用ください。

株式会社FiNC Technologiesについて

当社は、「We help you enjoy your good life」をパーパスに掲げる予防ヘルスケア×AI（機械学習、生成AI）に特化したヘルステックカンパニーで、管理栄養士や作業療法士等の健康領域の資格保有者、エンジニア、栄養学・運動学などのライフサイエンス領域の研究者で構成されたプロフェッショナル集団です。また、PHR サービス産業の発展を通じて国民の健康寿命の延伸や豊かで幸福な生活（Well-being）に今後は貢献してまいります。

