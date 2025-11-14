【初コラボ】 岐阜バス・ＪＲ東海バス・三重交通・名鉄バス「４社合同 バス運転士採用イベント」を開催します

名古屋鉄道株式会社

名鉄バス(株)（本社：愛知県名古屋市 社長：瀧修一）は、Meieki Parklet（旧レジャック跡地）において、名鉄バスセンターに発着している愛知・岐阜・三重のバス会社4社（岐阜バス・JR東海バス・三重交通・名鉄バス）が集結するバス運転士合同採用イベントを開催します。これは、深刻化するバス業界の人材不足を解消するために行われるもので、会社間の垣根を越えた、初の4社合同採用イベントです。

会場では、バス車両の前面に当日限定の「バスマスク」をあしらった各社バス車両の展示や車両撮影会のほか、会社説明会、現役運転士との交流会等を開催します。また、会社説明会の参加者先着100名様に、会場内キッチンカーで利用できる割引券（500円）を配布します。

詳細は下記のとおりです。

１．日時

11月30日（日）10時00分～15時00分 （雨天の場合も実施します）

2．場所

Meieki Parklet（旧レジャック跡地） 名古屋市中村区名駅南一丁目25番2号

3．参加会社

岐阜バス・JR東海バス・三重交通・名鉄バス

4．内容

・各社のバス車両の展示

・車両撮影

・会社説明会

・トークセッション

・現役運転士との交流会

※事前予約不要

5．タイムスケジュール

4社バス車両展示 （※写真はイメージ）当日限定 4社合同バスマスクを掲出 （※写真はイメージ）