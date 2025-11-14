AI北斎を活用した環境保全団体への新たな寄付募集の方策について実証事業を開始します！　ー県庁版社内ベンチャー制度実証事業ー

１ 課題と目的

神奈川県

近年、地球温暖化による環境変化が原因で、気象災害の多発、海では藻場が消失する磯焼けや海の生態系の崩れによる水産資源の減少、森では森林減少や劣化などが起こっています。持続可能な未来のためには、自然環境の保全が喫緊の課題となっています。

しかし、自然環境保全活動の現場では、人手不足や資金不足という問題があり、継続的な活動が危ぶまれています。

この問題を解決するため、本プロジェクトでは、自然環境保全活動を行う団体への新たな寄付募集の方策について、自然環境に興味のある方、北斎に関心の高いインバウンド富裕層の方などを対象に実現可能性を検証します。

実証にあたり、県、株式会社SAMURAI ARCHITECTS、株式会社博報堂、株式会社浦上蒼穹堂、株式会社クリプトリエ及びリトルブルー合同会社に、インバウンド富裕層が多く、AI北斎（生成AIを活用した葛飾北斎の画風の画像※事例については別添１を参照）の活用に高い関心を寄せている北海道ニセコ町の７者で協定を締結いたしました（別添２）。環境保全活動団体の人手不足、資金不足という課題に対する産官連携による解決モデルを目指します。

AI北斎が描く冨嶽令和景（注記２）の販売NFT※の一例（参考）実際の令和の風景

※ NFT（Non-Fungible Token）は、「非代替性トークン」の略称です。「偽造・改ざん不能のデジタルデータ」であり、ブロックチェーン上で、デジタルデータに唯一の性質を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能をもつものです。

２ 北斎冨嶽令和景プロジェクトについて

本プロジェクトでは、冨嶽令和景（注記２）を使った譲渡可能なNFTの販売価格の半額を自然環境保全団体の活動資金として寄付し、購入者には、特別体験等の返礼品を贈ります。

北斎冨嶽令和景プロジェクトのスキーム

返礼品一覧

３ 実証について

（１）期間

令和７年11月13日(木)から12月25日（木）

（２）購入方法

二次元コードからお申込みください。

URL https://nft.ai-hokusai.com/

別添１ 令和の風景と北斎冨嶽令和景

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1329-6f608751abb8592c76c7822bd6c71d85.pdf

別添２ 七者の連携と協力に関する協定

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1329-dd226b4212ffed498e8a179af9b3087c.pdf

注記１ 県庁版社内ベンチャー制度について

本制度は、自らが解決したいと思う社会的課題について効果的な方策を企画・提案した職員が民間のアドバイザー等からの助言・指導を受け、提案をブラッシュアップしたうえで実証・効果検証を実施し、その結果を踏まえて事業化の検討を行うものです。

注記２ 冨嶽令和景について

冨嶽令和景は、北斎漫画の世界的コレクターである浦上満氏監修のもと、株式会社SAMURAI ARCHITECTSが開発したAI北斎により、日本各地の令和の風景を葛飾北斎の画風の絵画にしたものです。

《SDGｓの推進について》

県では、SDGｓの達成にもつながる取組として、多様な主体とのパートナーシップにより社会課題の解決に取り組んでいます。

問合せ先

神奈川県政策局いのち・未来戦略本部室

企業連携・SDGｓ推進担当課長 藏並 電話045-285-1052

企業連携グループ 草柳 電話 045-285-0710