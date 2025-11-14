応援定期預金　応援先での寄付金贈呈式開催について（札幌）

株式会社大和ネクスト銀行は2025年10月に、2025年4月～2025年9月分の「応援定期預金」の寄付金を応援先へ贈呈しました。寄付金贈呈に伴い、11月5日と6日に、応援先である「医療法人稲生会」、「ぽっけこども食堂」にて寄付金贈呈式を行いました。

当日は、「医療法人稲生会」理事長の土畠さま、「ぽっけこども食堂」代表の工藤さまより日頃の活動の様子を伺い、寄付金に対するお礼のお言葉を頂きました。

今後とも“社会課題に貢献できる預金”である“大和ネクスト銀行「応援定期預金」”をよろしくお願い申し上げます。

記

●寄付金贈呈式の様子

（医療法人稲生会）



医療法人稲生会 理事長 土畠さま（写真左）、株式会社大和ネクスト銀行 代表取締役社長 下村（写真右）

（ぽっけこども食堂）



ぽっけこども食堂代表 工藤さま（写真中央）、社会福祉法人北海道共同募金会 事務局次長 大作さま（写真右）、株式会社大和ネクスト銀行 代表取締役社長 下村（写真中央右隣）、取締役 西村（写真左）、その他こども食堂スタッフの皆さま





●「医療法人稲生会」について

医療を必要とする人々（特に医療的ケアが必要なこどもたちとその家族）が、医療的ケアを自宅で受けられる体制やその療養環境を、自宅で暮らしながら可能にするネットワークをつくり、拡げていく活動を行っています。おもに、保健・医療・福祉・保育・教育を提供する北海道各地の関係者をつなげ、情報共有しながらお互いに支えあうネットワークの拠点作りを実施しています。



今年度の活動内容をご紹介いただきました。





●「ぽっけこども食堂」について

「こども食堂 (石川・北海道・神奈川) 応援定期預金」により応援している、北海道札幌市清田区のこども食堂です。2016年10月にオープンし、当初は近隣の町内会等へ回覧版で周知することからスタートしましたが、現在ではチラシを見た人や口コミを聞いた人など、幅広い方々に利用されています。「あったかご飯を みんなで食べよう！」を合言葉に、こどもたちが楽しくおしゃべりをしながら過ごせる場を目指し、毎月土曜日に月1回、こども食堂を開催しています。

食事の後はこどもコーナーで遊びます。「ミニミニ図書館」もあります。

●「応援定期預金」の商品概要 （詳しくは大和ネクスト銀行のウェブサイトをご確認ください）

＊応援定期預金のお預入れは、お客さまによる寄付行為ではありません。そのため、寄付を証する書面等の発行はありません。税制等について、詳しくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談ください。

●株式会社大和ネクスト銀行（代表取締役社長：下村直人）について

「“貯蓄から資産形成へ”の潮流の中、大和証券グループの銀行として、お客さまの資産形成ニーズに沿った商品・サービスを提供すること」および「銀行の公共的使命を全うするため、健全な業務運営、安定的な経営基盤の維持・強化に努め、社会からの揺るぎない信頼を確立すること」を経営方針として、2011年に開業した大和証券グループ本社が100%出資する銀行です。

以上



