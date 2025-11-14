ホテルマイステイズプレミア成田 年末年始をホテルビュッフェで過ごす華やぎの「年末年始プレミアフェア」





ホテルマイステイズプレミア成田（所在地：千葉県成田市、総支配人：今川純一）では、2025年12月26日（金）から2026年1月4日（日）までの期間、レストラン「ガーデニア」にて「年末年始プレミアフェア」を開催いたします。





年末年始限定の特別ビュッフェとして、ライブキッチンではランチに「国産牛ローストビーフ」、ディナーには「サーロインステーキ」をご用意。鉄板から立ちのぼる香ばしい香りとともに、シェフが目の前で焼き上げる贅沢な一皿を心ゆくまでお楽しみいただけます。

ライブキッチンのほかに、お正月にちなんだ華やかな前菜や、季節の食材を使った温かい煮込み料理、スープなど、新しい年の幕開けにふさわしいメニューが勢ぞろいします。

前菜には、紅白なます、柚子伊達巻、有頭海老の美味塩漬け、黒豆、栗きんとんなど、おせちの伝統をモチーフにした彩り豊かなラインアップを取り揃えました。さらに、マグロのカルパッチョやカリフラワーのムース ジャルディニエール風など、おせち料理の伝統を、フレンチの感性で華やかに演出した前菜が彩りを添えます。中華料理からはエビ本来の旨味を堪能できる塩水蝦（えんすいえび）や中国では縁起が良いと言われる翡翠の色をイメージした翡翠餃子のクリーム煮、不老不死や長寿の象徴とされお祝いの席で供される桃饅頭など、新年にふさわしい一品が登場。ご家族でクリスマスをお祝いするお客様にはお子様が喜ぶメニューを充実させました。

昨年も多くのお客様にご好評いただいた年末年始ビュッフェを、今年は「ホテルでゆっくり過ごすお正月」をテーマに、より華やかで温かみのあるメニューでおもてなしいたします。

ご家族やご友人、大切な方と過ごす特別なひとときを、ホテルならではの上質な空間とともにお楽しみください。

【新しい年の幕開けにふさわしい彩り豊かなラインアップ】

＜ライブキッチンメニュー＞

国産牛ローストビーフ（ランチ限定）／サーロインステーキ（ディナー限定）

＜ビュッフェメニュー＞

本日の前菜（紅白なます／柚子伊達巻／有頭海老の美味塩漬け／黒豆／栗きんとんなど）／サラダバー／アシェットシャルキュトリー／マグロのカルパッチョ／塩水蝦／パテ ド プーレ／フカヒレスープ／サーモンのロースト 山椒香るフレンチソース／白煮魚のポルテュゲーズ／トラディショナルブイヤベース（ディナー限定）／鴨のロースト オレンジソース／牛すき鍋／ジャンボエビフライ／ 里芋のベジタブル餡かけ／翡翠餃子のクリーム煮／桃饅頭／本日のパスタ2種／お餅と明太子のピザ／鰻のひつまぶし風茶漬け／ホテルメイドカレー／フルーツ／デザート各種／アイス各種／ソフトクリーム etc.

≪年末年始プレミアフェア概要≫

https://www.mspnarita.com/news/2025/1226_new-years-premier-fair/

場所：レストラン「ガーデニア」（1階）

期間：2025年12月26日（金）～2026年1月4日（日）

時間：ランチ 2部制 11:30～13:00、13:30～15:00 ディナー 2部制 17:00～18:30、19:15～20:45

料金：

ランチ 大人\3,900、シニア60歳以上\3,700、小学生\1,430

ディナー 大人\7,000、シニア60歳以上\6,700、小学生\1,650

※ランチ・ディナーともに未就学児無料 ※フリードリンク（ソフトドリンク）付

※お子様料理もご用意しております。 ※料金には消費税が含まれております。

予約ウェブサイト：https://reserve.toretaasia.com/gardenia/#/

公式ウェブサイト：https://narita-alldaydining.com/

ご予約・お問い合わせ：

TEL: 0476-33-1661（ホテル代表）









鰻のひつまぶし風茶漬け





牛すき鍋





トラディショナルブイヤベース

※写真はイメージです。 ※メニューは仕入状況等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

施設概要

【名称】ホテルマイステイズプレミア成田

【所在地】〒286-0131 千葉県成田市大山31

【アクセス】

・JR成田駅・京成成田駅より車で約10分（JR成田駅 東口4番バス停より無料シャトルバス運行中）

・成田空港より車で約10分（第一ターミナル16番バス停、第二ターミナル26番バス停より無料シャトルバス運行中）

・東関東自動車道 成田ICより約2分

【総客室数】711室

【館内施設】レストラン：ビュッフェレストラン・日本料理レストラン・BAR

【宴会場】17会場（33㎡～432㎡）

【その他施設】浴場・サウナ・屋内プール・スポーツジム・テニスコート・コインランドリー・コンビニエンスストア・リラクゼーションサロン

【館内設備】無料Wi-Fi、駐車場収容台数200台

【お問い合わせ】TEL: 0476-33-1661（代表）【公式ウェブサイト】 https://www.mspnarita.com/





【HOTEL MYSTAYS PREMIER（ホテルマイステイズプレミア）】

・ホテルマイステイズの上位ブランド。

・国内主要都市を中心にアクセスに便利な立地と「ホテルマイステイズ」のモダンコンフォートスタイルにロビーやラウンジ、オールデイダイニングやフィットネス施設などロケーションに合わせた付帯施設を備えています。

・フロントスタッフによるコンシェルジュサービスをご利用いただけます。

＜ホテルマイステイズプレミア 所在地＞

北海道 (札幌) 東京 (大森、浜松町、赤坂) 千葉 (成田) 石川 (金沢) 大阪 (堂島)

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp