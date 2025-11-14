¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó 2025-2612/13(ÅÚ)³«Ëë¡ªÁ´»î¹ç¸«¤ë¤Ê¤é J SPORTS¡ªJ SPORTS ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¤ÏDIVISION 1～3 Á´»î¹çLIVEÇÛ¿®¡ª
¥¹¥Ýー¥Ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¡¦¥¹¥Ýー¥Ä(ËÜ¼Ò ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ä¹Ã«°ìÏº¡¢°Ê²¼¡ÖJ SPORTS¡×¢¨1)¤Ï¡¢NTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó2025-26¢¨°Ê²¼¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó¡×¤ÎÁ´»î¹ç¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¤Ç¤ÏDIVISION 1¤ÎÁ´18Àá¤È¥×¥ìー¥ª¥Õ¡¢DIVISION 2¤Î¡¡Á´14Àá¤ÈÆþÂØÀï¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤òÃæ¿´¤ËÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢PC¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖJ SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡× ¢¨2¤Ç¤Ï¡¢DIVISION 1¡¢2¡¢3¤ÎÁ´»î¹ç¤òLIVEÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥é¥°¥ÓーºÇ¹âÊö¥êー¥°¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó¡×¤Î5Ç¯ÌÜ¥·ー¥º¥ó¤¬¤¤¤è¤¤¤è12·î13Æü(ÅÚ)¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ëー¥Ñ¥¹Åìµþ¤¬¥êー¥°»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¦¼ÔÅì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ëー¥Ñ¥¹Åìµþ¤Ï12·î14Æü(Æü)¤Ë¡¢ºò¥·ー¥º¥ó4°Ì¤Îºë¶Ì¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤È³«ËëÀï¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ºò¥·ー¥º¥ó½àÍ¥¾¡¤Î¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢ー¥ºÁ¥¶¶¡¦Åìµþ¥Ù¥¤¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥ó3°Ì¤Î¥³¥Ù¥ë¥³¿À¸Í¥¹¥Æ¥£ー¥éー¥º¤È12·î13Æü(ÅÚ)¤ËÂÐ·è¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¥Áー¥à¤¬³«ËëÀï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³«Ëë¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤â³¤³°¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥Íー¥à¤Î»²Àï¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÂåÉ½(¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹)¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Î¡¢¥¢ー¥Ç¥£ー¡¦¥µ¥Ù¥¢Áª¼ê(¥³¥Ù¥ë¥³¿À¸Í¥¹¥Æ¥£ー¥éー¥º)¤¬¥êー¥°¥ï¥ó¤ËÉüµ¢¡¢DIVISION 2¤Î²Ö±à¶áÅ´¥é¥¤¥Êー¥º¤Ë¤Ï¡¢¸½ÌòÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥Þ¥Ëー¡¦¥ê¥Ü¥Ã¥¯Áª¼ê¤¬²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥×¥ìー¥äー¤Î²ÃÆþ¤Ëº£¥·ー¥º¥ó¤â¥é¥°¥Óー¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿´Ìö¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¥êー¥°¥ï¥ó¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Õ¡¦¥Ç¥¯¥éー¥¯Áª¼ê¡Ê²£ÉÍ¥¥ä¥Î¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹/Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¡¢¥µ¥à¡¦¥±¥¤¥óÁª¼ê(Åìµþ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹/¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É)¡¢¥ê¥Ã¥Áー¡¦¥â¥¦¥ó¥¬Áª¼ê(Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ëー¥Ñ¥¹Åìµþ/¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É)¡¢¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê(¥È¥è¥¿¥ô¥§¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥Ä/¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É) ¡¢TJ¡¦¥Ú¥ì¥Ê¥éÁª¼ê(¥ê¥³ー¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥à¥ºÅìµþ/¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É)¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¥×¥ìー¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É±ÌîÏÂ¼ùÁª¼ê(¥È¥è¥¿¥ô¥§¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥Ä)¡¢Æ£¸¶Ç¦Áª¼ê(¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢ー¥ºÁ¥¶¶¡¦Åìµþ¥Ù¥¤)¡¢¥êー¥Á ¥Þ¥¤¥±¥ëÁª¼ê(Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ëー¥Ñ¥¹Åìµþ)¡¢Íû¾µ¿®Áª¼ê(¥³¥Ù¥ë¥³¿À¸Í¥¹¥Æ¥£ー¥éー¥º)¡¢Î®ÂçÁª¼ê(Åìµþ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹)¤éÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥äー¤Î³èÌö¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
J SPORTS¤Ï¡¢º£µ¨¤âDIVISION 1¡¢2¤ÎÁ´»î¹ç¤ò¼Â¶·¡¦²òÀâÉÕ¤¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¤ÏDIVISION 3¤â´Þ¤á¤¿Á´»î¹ç¤òLIVE¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤â»î¹çÃæ·Ñ°Ê³°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¾ðÊóÈÖÁÈ¤ò´Þ¤á¤¿½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó¡× ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥é¥°¥Óー¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¿¼¤¯¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ö¥é¥°¥Óー ¤ï¤ó¤À¤Ûー¡ª～¥é¥°¥Óー¾ðÊóÈÖÁÈ～¡×¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó´ü´ÖÃæ¡¢Ëè½µ·îÍËÆü¤Î¸á¸å10:00¤«¤éÌµÎÁÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¢¨3¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥°¥Óー¤ò½é¤á¤Æ¸«¤ëÊý¤ä¤³¤ì¤«¤é¥êー¥°¥ï¥ó¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥é¥°¥Óー¤ï¤ó¤À¤Ûー¡ªÆÃÊÌÊÔ ¥êー¥°¥ï¥ó¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤â12·î14Æü(Æü)¤Î¸á¸å5:30¤«¤éÌµÎÁÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢DIVISION 1¤Î³ÆÀá¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó2025-26¡Ú45Ê¬¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û¡×¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£DIVISION 1¤ÎÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥×¥ìー¤òËèÀï¶Å½Ì¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÅöÈÖÁÈ¤Ï¥é¥°¥Óー¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤Ù¤¯¡¢J SPORTS¤Î¥é¥°¥Óー¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢ÃíÌÜÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¥¹ー¥Ñー¥×¥ìー¤Ê¤É¤ò¿ï»þÅê¹ÆÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó2025-26¡×¤ÎÇ®¤Àï¤¤¤ÎÁ´¤Æ¤ò¡¢¤¼¤Ò J SPORTS¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=BRCmrCKUDRw ]
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó2025-26¡×¡¡³«Ëë¥«ー¥É ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³µÍ×¡¡
¢¨ÊüÁ÷/ÇÛ¿®¤Î»þ¹ï¡¢·ÁÂÖ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡
¢¨ÊüÁ÷/ÇÛ¿®Í½Äê¡¢ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏÈÖÁÈ¥Úー¥¸¤Ë½ç¼¡¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡¡¡¡
https://www.jsports.co.jp/rugby/league-one/
¡Ö¥é¥°¥Óー ¤ï¤ó¤À¤Ûー¡ª～¥é¥°¥Óー¾ðÊóÈÖÁÈ～¡×
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó2025-26¤Î¥·ー¥º¥óÃæ¤Ï¡¢Ëè½µ·îÍËÆü¸á¸å10»þ¤«¤éÌµÎÁ¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡ª
MC¤Ï¥é¥°¥ÓーÂç¹¥¤¡¢ÀõÌî°ÉÆà¤µ¤ó¡¢¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Ë¤ÏÂ¼¾å¹¸°ì¤µ¤ó¡¢Ã«¸ý×¢ÌÀ¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¡¢¥êー¥°¥ï¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢³Æ¼ï¡¢¥é¥°¥Óー¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥êー¥°¥ï¥ó³«Ëë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥é¥°¥Óー ¤ï¤ó¤À¤Ûー¡ª ÆÃÊÌÊÔ¡¡¥êー¥°¥ï¥ó¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤ò12·î14Æü(Æü)¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥é¥°¥Óー¤ï¤ó¤À¤Ûー¡ª¡×¥á¥ó¥Ðー¤¬¥é¥°¥Óー¤ò½é¤á¤Æ¸«¤ëÊý¤ä¤³¤ì¤«¤é¥êー¥°¥ï¥ó¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¥é¥°¥Óー¤Î¥ëー¥ë¤«¤é¥êー¥°¥ï¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢ÃíÌÜÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤Þ¤ÇÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¼Ô¡¡
MC:ÀõÌî°ÉÆà¡¡
¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡§Â¼¾å¹¸°ì¡¢Ã«¸ý×¢ÌÀ
¢¨ÊüÁ÷/ÇÛ¿®¤Î»þ¹ï¡¢·ÁÂÖ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨ÌµÎÁÊüÁ÷¤ÏBSÊüÁ÷¤ÇJ SPORTS¤Î¤´»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Î¤´»ëÄ°¤ÏÌµÎÁ¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡ÖJ SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡×¤Ç¸¡º÷¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó2025-26¡Ú45Ê¬¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û
～Ball in play ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È～¡È¤Û¤Ü¡É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ìー¤ò¼ýÏ¿¤·¤Ä¤Ä»î¹ç¤ò45Ê¬¤Ë¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¡ª
DIVISION 1 Á´»î¹ç¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®
¢¨ÊüÁ÷/ÇÛ¿®¤Î»þ¹ï¡¢·ÁÂÖ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ö¥é¥°¥Óー¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡¡
2,580±ß(ÀÇ¹þ)/·î¡¢U25³ä1,290±ß(ÀÇ¹þ)/·î¢¨4
J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡ÖÁí¹ç¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡¡
2,980±ß(ÀÇ¹þ)/·î¡¢U25³ä1,490±ß(ÀÇ¹þ)/·î¢¨5
¥é¥°¥Óー¹ñÆâ¥êー¥°¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー¥êー¥°¥ï¥ó¡×Á´»î¹ç¤òÇÛ¿®¢¨6
ÇÛ¿®¥Úー¥¸¡¡¢ª¡¡https://jod.jsports.co.jp/rugby/leagueone
¢£J SPORTSÁí¹ç¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ö¥êー¥°¥ï¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¡×
https://www.jsports.co.jp/rugby/league-one/
¢£J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ö¥êー¥°¥ï¥ó¡×
https://jod.jsports.co.jp/rugby/leagueone
¢£¥é¥°¥Óー¸ø¼°SNS¤Ç¤â¿ï»þ¾ðÊóÅê¹ÆÃæ¡ª
J SPORTS ¥é¥°¥Óー¡Ú¸ø¼°¡Û
¡ãX¡ä
https://x.com/jsports_rugby
¡ãYouTube¡ä
https://www.youtube.com/c/jsportsrugby
¡ãInstagram¡ä
https://www.instagram.com/jsports_rugby/
¡ãfacebook¡ä
https://www.facebook.com/jsportsrugby/
¢¨1 J SPORTS¤ÏJ:COM¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Î¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡¢BSÊüÁ÷¡Ê¥¹¥«¥Ñー! ¡Ë¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤¹¡£
¢¨2 J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÏÍÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡ÖJ SPORTS ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡×¤Ç
¸¡º÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨3 ÌµÎÁÊüÁ÷¤ÏBSÊüÁ÷¤ÇJ SPORTS¤Î¤´»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢
ÌµÎÁÇÛ¿®¤Î¤´»ëÄ°¤Ë¤ÏJ SPORTS ID²ñ°÷ÅÐÏ¿(ÌµÎÁ)¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨4 U25³ä¤Ï13ºÐ°Ê¾å25ºÐ°Ê²¼¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿·î³Û»ëÄ°ÎÁ¶â¤¬È¾³Û¤Ë¤Ê¤ë³ä°ú¥µー¥Ó¥¹
¤Ç¤¹¡£
¢¨5 ¥é¥°¥Óー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ìîµå¤ä¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Ê¤ÉÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÈÖÁÈ¤¬»ëÄ°²ÄÇ½¤ÊÁí¹ç¥Ñ¥Ã¥¯
¤Ç¤¹¡£
¢¨6 ÇÛ¿®·ÁÂÖ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
