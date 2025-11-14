恩藏直人氏、音部大輔氏、引地耕太氏、高崎卓馬氏、飯田恭久氏、藤井保人氏… アカデミズムから実務の最前線まで！　50名超のリアル講演を1日で聞ける「宣伝会議サミット」

株式会社宣伝会議

ネット上の情報では、出てこない人の“思考”

1日でマーケティング界のトップランナーの構想を体得できます！

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は11月26日（水）、「宣伝会議サミット」を開催します。本イベントは2009年の開始以来、マーケティングの仕事に携わる方たちが、今日的なテーマをもとに議論をし、まだ世に出ていない、マーケティングやブランディングのあるべき姿を提示いただく場です。

マーケティング、マーケティング・コミュニケーション、ブランディングやそれを支えるクリエイティブ、デザインの仕事に携わるトップランナーが登壇。最新の事例、手法の解説にとどまらず、「なぜ、その戦略・施策に至ったのか？」の思考プロセスもモデレーターがライブ形式で、引き出していきます。ここでは、特に注目のセッションを登壇者を中心に紹介していきます。

■「宣伝会議サミット」2025

日 時：2025年11月26日（水）10時30分～

場 所：浜松町コンベンションホール（東京都港区浜松町二丁目3番1号 日本生命浜松町クレアタワー 6F）

■34年ぶり刷新の「マーケティングの定義」プロジェクトをリードした恩藏教授

【編集部が注目の登壇者１】

恩藏 直人 教授

早稲田大学

早稲田大学商学部を卒業の後、同大学大学院商学研究科へ進学。早稲田大学商学部にて専任講師、助教授を経て、1986年より教授。専門はマーケティング戦略。日本マーケティング協会の理事長として、同協会34年ぶりとなるマーケティングの定義の刷新プロジェクトをリード。

【A1a】「言葉」から考える、マーケティングと広告の現在地(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/sendenkaigisummit2511/?utm_source=email&utm_medium=htmlmail&utm_campaign=sales_summit&utm_id=sendenkaigisummit_event_25111116?utm_source=press_medium=prtimes&&utm_id=25111414)

■数々のブランドでマーケターとしての経験を積んだ飯田氏が挑むが郵便局のDX

【編集部が注目の登壇者２】

飯田 恭久 氏

株式会社JPデジタル代表取締役CEO/日本郵政 常務執行役・グループCDO/日本郵便 常務執行役員 DX戦略部

世界No.1のグローバル企業のジレット社、ウォルト・ディズニー社にて、日米を跨いでマーケティングに従事。ダイソン社の代表取締役社長として、日本におけるダイソンのブランディングを確立。楽天グループ株式会社の上級執行役員に就任。楽天USAの社長として、米国を拠点にインターネット業界での事業拡大の基盤作りに従事。2021年より現職。

【A3a】もし、マーケターが郵便局のDXをやってみたら？ ―JPデジタル飯田CEOに聞く、DX推進におけるマーケティング思考の活かし方(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/sendenkaigisummit2511/?utm_source=email&utm_medium=htmlmail&utm_campaign=sales_summit&utm_id=sendenkaigisummit_event_25111116?utm_source=press_medium=prtimes&&utm_id=25111414)

■大阪・関西万博の熱狂を生んだ、デザインシステムを手掛けた引地耕太氏が登場！

【編集部が注目の登壇者３】

引地 耕太 氏

株式会社 VISIONs

CEO 代表取締役

東京/福岡を拠点に活動。2025年株式会社VISIONsを設立。大阪・関西万博のデザインシステムをはじめ、万博夢洲会場のデザイン・アート・サウンドによるオープンデザインプロジェクト『EXPO WORLDs』をはじめ、東京五輪や大阪・関西万博といった国家プロジェクトから、NIKEやYANMARなど数々のグローバルブランドのクリエイティブ、スタートアップのデザイン戦略に至るまで活動の幅を広げている。

【B1a】大阪・関西万博の熱狂を生んだ 「開かれた」デザインシステムの裏側 ～“共創”によるクリエイティブがもたらすレガシーとは？(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/sendenkaigisummit2511/?utm_source=email&utm_medium=htmlmail&utm_campaign=sales_summit&utm_id=sendenkaigisummit_event_25111116?utm_source=press_medium=prtimes&&utm_id=25111414)

その他、クリエイティブにマーケティング、デジタルの最先端の実務家の皆さんが登壇、ライブ形式でそれぞれの構想をお話しいただきます。

◆開催概要

・主 催 ：株式会社宣伝会議

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。

