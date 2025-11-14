【男女1000人に聞いた】韓国風メイクが似合いそうな女性芸能人ランキング！

写真拡大 (全2枚)

株式会社NEXER




■韓国風メイクが似合いそうな女性芸能人といえば？


透明感のある肌、メリハリの利いた目元、そして血色感のあるリップを特徴とする韓国風メイクは、今や日本の美容トレンドに欠かせない要素です。


K-POPアイドルや韓国ドラマの影響もあり、性別や世代を超えて人気です。



ということで今回はザセム（THE SAEM）と共同で、全国の男女1000名を対象に「韓国風メイクが似合いそうな女性芸能人」についてのアンケートを行いました。




「韓国風メイクが似合いそうな女性芸能人に関するアンケート」調査概要
調査手法：インターネットでのアンケート
調査期間：2025年10月22日 ～ 10月31日


調査対象者：全国の男女


有効回答：1000サンプル
質問内容：
質問1：あなたがもっとも「韓国風メイクが似合いそう」と思う女性芸能人を1人教えてください。


質問2：その女性芸能人を選んだ理由を教えてください。



韓国風メイクが似合いそうな女性芸能人ランキング！




◆第1位　北川景子　53票


アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。


・透明感抜群のお肌の持ち主です。(30代・男性)


・もともと綺麗だけど、もっと目力のある顔になりそう。(40代・女性)


・顔立ちが韓国の女優な感じがするから。(50代・男性)


・ちょっと韓国風ともいえる美人なので。韓国風メイクも似合いそう。(50代・女性)


・彼女はすっぴんでもきれいですが韓国コスメで一段ときれいになること間違いないです。(60代・男性)



圧倒的な票数を集め、第1位になったのは「北川景子」さんでした。


「元が綺麗」という土台に加え、透明感あふれる白い肌やキリッとした目元といったパーツが、韓国風メイクのトレンドを最大限に活かせると評価されています。



◆第2位　広瀬すず　41票


アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。


・目元が大きくて、自然な肌のトーンや透明感があって、韓国のナチュラルな美しさにぴったりだと感じるから。(30代・男性)


・何となくナチュラルなイメージが強いから。(30代・女性)


・メイクは何でも似合いそう。(40代・男性)


・美少女顔だから。(50代・女性)


・出演ドラマでの韓国風のメイクのイメージで似合いそう。(60代・男性)



第2位は「広瀬すず」さんでした。


韓国メイクの特徴である「ナチュラルなイメージ」と「透明感」「目元が大きい」などの言及が多く、広瀬すずさんが持つフレッシュな美少女というイメージが韓国メイクと相性が良さそうだという意見が多くありました。



◆第3位　菜々緒　40票


アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。


・目が切れ長、顔がシュッとしている。(30代・女性)


・目鼻立ちが韓国風の化粧に合いそう。(40代・女性)


・長身でキリッとした美人だから。(50代・男性)


・東洋的な美しさがあり似合いそうだから。(50代・男性)


・顔立ちがハッキリしてるので、韓国風の濃い目のメイクでも似合うと思うからです。(60代・男性)



第3位は「菜々緒」さんでした。


韓国の女優やモデルに見られるクールでセクシーな雰囲気と重なり、ハッキリした顔立ちが韓国メイクを映えさせそうですね。



◆第4位　ファーストサマーウイカ　38票


アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。


・色白で目もキリッとしてるので、韓国人の顔立ちに似てるところがあるから。(30代・女性)


・面長で目が細めなので、似合うと思う。(30代・女性)


・目鼻立ちがしっかりしているから似合いそう。(40代・女性)


・濃い化粧の女優さんで韓国メイクも似合いそう。(50代・男性)


・メイク術に長けている。(50代・男性)



「ファーストサマーウイカ」さんが第4位にランクインした理由は、顔立ちそのものが「韓国人っぽい」というイメージの強さです。


「目もキリッとしている」「面長で目が細め」といった特徴が挙げられ、個性的でクールな顔立ちが韓国のトレンドメイクと相性がよさそうだと見られています。



◆第5位　綾瀬はるか　37票


アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。


・綺麗な顔立ちなので。(40代・女性)


・色白で韓国人にも負けない美しさだから。(50代・男性)


・肌も綺麗だから。(50代・女性)


・目元のメイクが目立ちそうだからです。(50代・男性)



第5位は「綾瀬はるか」さんでした。


「色白」で「綺麗な肌」という点が、韓国風メイクにぴったりだと考えられるようです。


綾瀬はるかさんが持つ清潔感や肌の美しさが、透明感を重視する韓国コスメの特性を活かせると期待されています。



◆第6位～同率第9位


ここからは第6位～同率第9位を、一部の理由とともにまとめて発表します。



第6位　石原さとみ　33票


・可愛いからどんなメイクも似合いそう。(30代・女性)


・柔らかい顔立ちは、韓国風メイク独特の透明感のある肌や、ふんわりとしたアイメイク、ナチュラルなリップと相性が良さそうだから。(30代・男性)


・韓国アイドル風の愛らしさと透明感がぴったり。(50代・男性)




第7位　あの　31票


・元が似合う顔立ちだから。(30代・男性)


・色が白くて似合いそうだから。(30代・女性)


・目が特徴的だから韓国メイクしたらかっこよくなりそう。(30代・女性)




同率第8位　剛力彩芽　26票


・少し釣り目のほうが映えそうだから。(40代・女性)


・顔の見た目が韓国コスメに合いそう。(40代・男性)


・一番似合うと思う。(60代・男性)




同率第8位　今田美桜　26票


・ぱっちりした目で、目鼻がすっきりしているので。(40代・女性)


・濃いめの赤リップと色白で多彩な髪形がよく似合っているので、韓国人モデルと共通点があると思うので。(50代・男性)




同率第8位　生見愛瑠　26票


・顔立ちがはっきりとしていて似合いそう。(40代・女性)


・顔が韓国アイドルみたいだから。(50代・男性)




ということで今回は、以下のようなランキングになりました。






韓国風メイクが最も似合うとされたのは「北川景子」さんでした。


「元が綺麗」な土台と「韓国女優のような顔立ち」が、メイクのポテンシャルを最大限に引き出すと期待されました。


そのほかには、「広瀬すず」さんのような「ナチュラル・透明感」タイプ、「菜々緒」さんや「ファーストサマーウイカ」さんのような「クール・シャープ」タイプが並びました。


韓国美のイメージは、肌の透明感や顔立ちの整ったベースメイクの強さや、キリッとしたクールビューティー要素が韓国メイクが似合う要素だと認識されているようです。



陶器のような肌やナチュラルでも盛れるメイクをしたい方、自分に合うコスメを探している方は、韓国コスメ販売店をチェックしてみてはいかがでしょうか。





