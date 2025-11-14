『MISS KING / ミス・キング』のんとの“盤上バトル”も話題の鳴海唯から独占インタビュー到着！鳴海「（のんの）心から将棋を指している、その潔さにはかなわないと思う瞬間が何度もあり、圧倒された」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、俳優・アーティストの“のん”が主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』を毎週月曜夜8時より無料配信中です。2025年11月17日（月）より配信される最終回を目前に、劇中で繰り広げられたのん演じる国見飛鳥との“盤上での激しい戦い”が「バチバチすぎる」と話題を呼んだばかりの早見由奈役の鳴海唯より「ABEMA」独占インタビューが到着いたしました。

■「ABEMA」オリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』とは？

本作は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマです。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれます。“盤上のダークヒーロー”となる主人公・国見飛鳥を演じるのは、今年の話題作に立て続けに出演し、俳優としての進化が大きく評価されている、のん。そして飛鳥とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる"元棋士のヒモ男"藤堂成悟を藤木直人、復讐計画を見守る藤堂の恋人・堺礼子役には倉科カナ、飛鳥が人生を懸けて復讐する父親であり“天才棋士”の結城彰一役に中村獅童が出演します。さらに奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡徳馬、山口紗弥加ら豪華キャストが集結いたしました。

＜鳴海唯（早見由奈役）の「ABEMA」独占インタビュー＞

―― 初めて脚本を読んだときの印象を教えてください。

主人公の飛鳥が父に復讐するということを描いた、一見すると普遍的な物語に見えるのですが、単なる復讐劇ではないと思いました。将棋を通じて父に挑むということが、結果的に将棋界を揺るがす偉業につながっていく…そうした構造がとても面白くて、一筋縄ではいかない作品だなと感じました。

―― のんさん演じる主人公・飛鳥、そしてご自身が演じる早見由奈について、それぞれどんな印象を持ちましたか？

飛鳥は、もちろん父への復讐という大きな目的を抱いていますが、それ以上に、誰よりも純粋に将棋と向き合っている姿がとても魅力的でした。一方の由奈には、飛鳥のようにピュアに将棋と向き合いたいという思いもあるけれど、女流棋士として生きていく中でいろんな葛藤や壁に何度もぶつかってきています。飛鳥とは全く違う境遇ではあるんですけど、彼女なりに複雑な感情を抱えている人物なんだなという印象がありました。

―― ご自身と由奈に共通する部分はありましたか？

そうですね…一見うまくやれているように見えても、内面では人間くさい悩みや感情を持っている、そういう部分には自分自身も共感するところがありました。

―― のんさんとの共演はいかがでしたか？

のんさんとは以前に別の映画でご一緒したことがあったのですが、同じシーンでしっかりお芝居するのは『MISS KING ／ ミス・キング』が初めてで。現場では、脚本で読んでいた以上に飛鳥という存在が強くて、のんさんご自身を通して飛鳥が息づいていて…。彼女（飛鳥）が心から将棋を指している、その潔さにはかなわないな、と思う瞬間が何度もありました。圧倒されました。

―― 共演者の方々との撮影時のエピソードを教えてください。

山口紗弥加さんや中村獅童さんとは、劇中では少し怖いといいますか、張り詰めた空気のシーンが多いのですが、カメラが回っていないところでは優しく接してくださったり、現場は温かく、だからこそ画面とのギャップが面白くて、その雰囲気も含めてすごく心に残っています。

―― 将棋については、もともと馴染みがありましたか？

実は、この作品で初めてちゃんと将棋に触れることになりました。知識ゼロからのスタートだったので、スタッフの方々が用意してくださった資料を読み込んだり、女流棋士の方々のエッセイや自伝を読ませていただいて、世界観に近づいていきました。とても奥深くて、一手一手に人生が詰まっているような…そんな印象を受けました。

―― 視聴者の皆さんに、作品を通じて届けたい想いを教えてください。

もちろんエンタメ作品としても楽しんでいただける内容になっていると思います。ただそれだけではなくて、将棋に触れたことがないという方に、このドラマが少しでも将棋に興味を持つきっかけになったら嬉しいです。登場人物それぞれが抱えているものや葛藤は、将棋のことを知らなくても、きっと何かしら共感できる部分があると思うので、ぜひそういう“人間ドラマ”の部分にも注目してもらえたらと思います。ぜひ、最後まで見届けてください！

さらに、現在「ABEMA」では『MISS KING / ミス・キング』の第1話から最新話までを全話無料配信中のほか、まだ一度も作品をご覧になってない方も今からでも15分以内に追いつける「第1話～第7話のスペシャルダイジェスト」を「ABEMA」および番組公式YouTubeアカウントにて公開中です。この機会に、ぜひお楽しみください。（ダイジェストURL：https://www.youtube.com/watch?v=VY8ckFo8KaE&feature=youtu.be(https://www.youtube.com/watch?v=VY8ckFo8KaE&feature=youtu.be)）

また、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」上でも、「日本のドラマとして胸を張っていいオリジナルドラマだと思いました。わかりやすいが心情に乗りやすい序盤のストーリー構成、適材適所で熱演する役者、映像美、そして将棋という日本文化。」「のんさんがこれまでのイメージを覆すような役どころで、笑顔を見せず、抑え込んだ怒りや葛藤を細かい表情で演じていて圧巻。人間関係や心理戦のドラマ性にしっかりフォーカスされていて、盤面の一手一手が復讐心や過去と重なって響いてくる。映像も凝っていて、鏡や陰影を使った演出が緊張感を高める。中村獅童や藤木直人ら脇を固めるキャストも存在感が強く、対局以上に“人と人のぶつかり合い”を見せる展開になりそう」などと高評価のレビューが続々寄せられている本作。（※）現在「ABEMA」では全話無料配信中ですので、ここから息つく間もなく繰り広げられる怒涛のクライマックスに向けて、ぜひお楽しみください。

（※）2025/11/14現在、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」よりレビューを引用

■ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』概要

＜「ABEMA」にて全話無料配信中！＞

トップページ URL：https://abema.tv/video/title/90-2038

■『MISS KING / ミス・キング』ストーリー

天才棋士【彰一（中村獅童）】のもとに生まれた【飛鳥（のん）】。

母と3人、仲睦まじい幼少期を送っていたが、

ある時彰一は2人を捨てて出ていってしまう。

母と貧しい生活を送る飛鳥だったが、やがて母も病で他界し、飛鳥は孤独の身となる。

一方、飛鳥を見捨てた彰一は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。

その姿に殺意が芽生え、復讐を試みる飛鳥だが、その場で図らずも将棋の才能を発揮する。

飛鳥の才能を見抜いた、元棋士の【藤堂（藤木直人）】は、

彰一に対して因縁の過去を持っており、共に「将棋で復讐をしよう」と持ちかける。

飛鳥は、藤堂とその恋人【礼子（倉科カナ）】に支えられながら、

復讐計画の一つとして、藤堂の指導のもと「史上初の女性棋士」を目指すことに－－

しかし、その前に立ちはだかるのは、

彰一の新たな家族であり、将棋界に絶大な影響力を持つ「結城家」の存在。

そして、強者たちがひしめく、将棋という伝統と実力の世界。

果たして飛鳥は、いくつもの逆境を乗り越え、

"史上初の女性棋士"への道を切り拓くことができるのか。

復讐の先に、彼女が手にするものとは－―

これは、憎しみに囚われる一人の女性が、将棋を通じて人生を取り戻していく物語。

■キャスト

のん

藤木直人

倉科カナ

奥貫薫

森愁斗

鳴海唯

・

西岡徳馬

・

山口紗弥加

中村獅童

■スタッフ

企画：畑中翔太

脚本：荒木哉仁／石田剛太／山岸聖太

プロデューサー：小林宙／櫻井雄一／渋谷英史

監督：山岸聖太／椿本慶次郎

制作プロダクション：ソケット

製作著作：ABEMA

■『MISS KING / ミス・キング』公式 SNS

公式X：https://x.com/abema_drama

公式Instagram：https://www.instagram.com/abema_drama_missking

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@abema_drama_missking

公式YouTube：https://www.youtube.com/@drama_ABEMA

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。