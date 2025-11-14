＜助成先公募＞第5回「ソーシャル・グッド基金」募集開始（2025/11/14～2025/12/24）

「ソーシャル・グッド基金」の目的

公益財団法人日本フィランソロピック財団

我が国では、長引く経済の低迷などを背景に、様々な格差の広がりや固定化が顕著になってきています。様々な環境格差は、子どもや若者の日々の生活や学習などに深刻な影響を及ぼしているのみならず、その格差が固定化したり拡大したりすることで、未来の可能性を狭めてしまいます。「ソーシャル・グッド基金」は、次世代にマイナスの影響を及ぼす「格差」の解消に向き合い、子どもや若者が希望を持って成長し、社会人として自立できる力を伸ばす機会と環境を提供する活動を支援することを目的としています。

以下リンクから募集要項・応募用紙をダウンロードください。

https://np-foundation.or.jp/information/000317.html

■助成対象

日本国内で活動する団体で、経済的な貧困や教育・経験貧困、経歴から来るハンディキャップなどの困難を抱える子どもや若者たちを支援し、希望を持って自立できる力を伸ばす機会と環境を提供する事業。

※本公募においては、「子ども・若者」の年齢層は、乳幼児から20代半ばまでを想定しています。

※本公募では日本国内で実施する事業が対象です。

※助成対象となる事業例、対象範囲の詳細は、募集要項をご確認ください。

■助成金額

助成総額：700万円（予定）

１件あたりの助成金額：50万円～200万円

採択件数：3-5件程度（予定）

助成対象期間：2026年4月１日～2027年3月31日

スケジュール・応募方法

■募集スケジュール

公募開始：2025年11月14日（金）

公募締切：2025年12月24日（水）17:00

採択結果通知：2026年3月下旬（予定）

■応募方法

・基金の募集要項をよく読み、必要書類をご準備ください。

・書類および団体情報の提出は、助成電子申請システム「Graain」を通じて行っていただきます。

※郵送やメール添付での書類提出は受付対象外となります。必ず「Graain」からご応募ください。

公益財団法人 日本フィランソロピック財団

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

財団ウェブサイト： https://np-foundation.or.jp/

お問い合わせ

お問い合わせは、当財団の代表メールアドレスに事務局宛てにお送りください。

代表メールアドレス： info(アットマーク)np-foundation.or.jp （(アットマーク)は@に変更してください）