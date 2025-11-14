作業効率が最大3.3倍に向上！ネットスーパーピッキングアプリ 「retail HUB Picker」導入により、属人化解消と誤ピックゼロを実現。

株式会社エブリー

株式会社エブリー（本社：東京都港区、代表取締役：吉田 大成）が運営する小売業向け統合ソリューション『retail HUB』は、ネットスーパーのバックヤード業務効率化を実現するピッキングアプリ「retail HUB Picker」を2025年10月よりリリースしました。この度、株式会社リウボウストア（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：糸数 剛一）において、「retail HUB Picker」アプリ導入後のピッキング作業効率が最大約3.3倍に向上。これにより、作業の属人化解消と誤ピックゼロを実現し、ネットスーパー事業の黒字化に大きく貢献できることを実証いたしました。本事例の詳細は、当社が運営するネットスーパー事業のノウハウ事例サイト「ナレッジ HUB」(https://biz.delishkitchen.tv/retailhub/netsuper/blog)よりご覧いただけます。

ネットスーパー ピッキングアプリ「retail HUB Picker」をリリース

ネットスーパー事業の収益性を左右する運営コストの中でも、商品を店頭から集める「ピッキング」業務は、人件費の負担が大きく、黒字化のボトルネックとなるケースが多く見られます。

特に、紙のリストに頼った従来の運用では、商品の文字情報のみでの判断となり、商品のイメージが直感的にできず、商品を探すことに多くの時間を要します。また、熟練度による効率のバラつきや、誤った商品をピックしてしまう誤ピックといった課題も。

そこで『retail HUB』は、ネットスーパーピッキングアプリ「retail HUB Picker」を開発し、2025年10月より提供を開始。アプリ上に表示される商品リストをもとに、店頭の商品バーコードをスキャンすることで、「誰でも、速く、正確な」ピッキングを実現します。ハンディターミナルやandroid OSの端末*にて利用でき、人件費削減や作業効率の標準化、誤ピックゼロを可能にします。

（*）弊社側にて動作確認を行った端末でのご利用を推奨させていただいています。

『retail HUB Picker』導入で、作業効率が最大3.3倍に向上

この度、沖縄県でネットスーパーを展開する株式会社リウボウストアで『retail HUB Picker』を導入した結果、全スタッフの作業効率（1分間に処理できる商品点数）が平均約1.5倍に向上しました。特に、日本語が不慣れなスタッフにおいては、紙運用時から約3.3倍の作業効率を実現しました。

さらに、バーコードスキャンによる正誤判定が可能になったことで、導入前に約2%発生していた誤ピックの件数がゼロとなり、作業の正確性も向上。結果として、サービス品質を高める業務に時間を充てられるようになり、ネットスーパー事業全体の品質と収益性の向上を大きく後押しする効果をもたらしました。

『retail HUB』が目指す小売の未来

『retail HUB』は、「小売業が新しい買い物体験をとどけるHUBに」なることを掲げ、店頭だけでなくネットにおいても、あらゆる課題をデジタルの力で総合的にサポートするパートナーを目指しています。

ネットスーパー事業における収益化支援はもちろんのこと、ストアDX、小売アプリ、リテールメディア構築など、小売企業が抱える多様な課題を解決する包括的なソリューションを提供しています。

本事例で実証された効率化のノウハウを活かし、今後も小売業界全体のDXを力強く推進し、小売企業の事業成功を支援してまいります。

『retail HUB』について

「小売業が新しい買い物体験をとどけるHUBに」

お客様が期待する買い物体験は、日々進化しています。買い物時のレシピ・献立の提案や健康サポート、アプリでの決済時やポイントカードやクーポンの管理、家に帰ってからも買い物したもののレシピ提案や、店舗に行かなくても完結するネットスーパーでの購入などなど。『retail HUB』は店頭でもネットでも、あらゆる課題をデジタルの力で総合的にサポートするパートナーを目指してまいります。

WEBサイト：https://biz.delishkitchen.tv/retailhub

