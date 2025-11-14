¡ÖKYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -»þ¤ò¤³¤¨¡¢²Ú¤Ò¤é¤¯Äí-¡× 11·î15Æü¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä³«»Ï¡ª
ËÌÌîÅ·ËþµÜ¤Ç¸¸¤ÎÃã²ñ¤òÂÎ´¶ éðÀî¼Â²Ö with EiM¡ßDAZZLE¤¬ºÌ¤ë¥¤¥Þー¥·¥Ö¥·¥¢¥¿ー¡Ø²Ö¾¬¤ÎÂçÃã²ñ¡Ù¾å±é
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î£±Æü(Æü) ~ 5·î24Æü(Æü) ³«ºÅ¾ì½ê¡§ËÌÌîÅ·ËþµÜ¡Ê¢©602-8386 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¾åµþ¶èÇÏ¶ôÄ®¡Ë
2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¤«¤é5·î24Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ËÌÌîÅ·ËþµÜ¤Ë¤Æ¡ÖKYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -»þ¤ò¤³¤¨¡¢²Ú¤Ò¤é¤¯Äí-¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2016Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÈþ¡×¤È¡ÖÊ¸²½¡×¤òµþÅÔ¤«¤éÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡¢Í³½ï¤¢¤ëËÌÌîÅ·ËþµÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ËèÇ¯Â¿ºÌ¤ÊÊ¸²½¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¡¢2026Ç¯¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈéðÀî¼Â²Ö¤ÈµÜÅÄÍµ¾Ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬½¸¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥àEiM¤¬»²²è¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌÌîÅ·ËþµÜ¡¦É÷·îÅÂ¤Ç¤Ï¡¢éðÀî¼Â²Ö with EiM¤È¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥ËーDAZZLE¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥¤¥Þー¥·¥Ö¥·¥¢¥¿ー¡Ø²Ö¾¬¤ÎÂçÃã²ñ¡Ù¤ò¾å±é¡£
éðÀî¼Â²Ö¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¿§ºÌË¤«¤ÊÀ¤³¦¤È¡¢DAZZLE¤Î¿ÈÂÎÉ½¸½¤¬Í»¹ç¤·¡¢½Õ¤ÎËÌÌîÅ·ËþµÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Îò»Ë¡¦ÅÁÅý¡¦¥¢ー¥È¤¬¸òºø¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àã·î²Ö¤Î»°Äí±ñ¡¦Çß±ñ¡Ö²Ö¤ÎÄí¡×¤Ç¤Ï¡¢éðÀî¼Â²Ö with EiM¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òÅ¸³«¡£
½Õ¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ëºé¤¸Ø¤ëÇß¤Î²Ö¤ò¡¢¸÷¤È¿§ºÌ¤Î¥¢ー¥È¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://kyoto-nippon-festival.com/)¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
¢¡ ¥¤¥Þー¥·¥Ö¥·¥¢¥¿ー¡Ö²Ö¾¬¤ÎÂçÃã²ñ¡×
¡Ê¹½À®¡¦±é½Ð¡¦µÓËÜ¡§DAZZLE¡ßéðÀî¼Â²Ö with EiM¡Ã´ë²è¡¦½Ð±é¡§DAZZLE¡Ã¥¢ー¥ÈÀ©ºî¡§éðÀî¼Â²Ö with EiM¡Ë
ÆüËÜ¤Î¥¤¥Þー¥·¥Ö¥·¥¢¥¿ー¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥ËーDAZZLE ¤È¡¢éðÀî¼Â²Ö with EiM ¤Ë¤è¤ë½é¤á¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£DAZZLE¤ÎÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥àEiM ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë°µÅÝÅª¤ÊÉñÂæÈþ½Ñ¤¬¶¦ÌÄ¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Ë×ÆþÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£´ÑµÒ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤äÅö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÊª¸ìÀ¤³¦¤ØÍ¶¤ï¤ì¡¢Îò»ËÅª¶õ´Ö¤ÈºÇÀèÃ¼¤ÎÉ½¸½¤¬¸òº¹¤¹¤ë³×¿·Åª¤ÊÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¿À¼ÒÊ©³Õ¤ò²ñ¾ì¤È¤·¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÉñÂæ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü²ñ¾ì¡¡ËÌÌîÅ·ËþµÜ¡¡É÷·îÅÂ
¡ü²ñ´ü¡¡2026Ç¯3·î20Æü～5·î24Æü¡¡¢¨µÙ±éÆüÍ
¡ü¸ø±é»þ´Ö¡¡60Ê¬
¡üÁ°Çä¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡§15,000±ß/°ìÈÌ¡§10,000±ß
¢¡ Àã·î²Ö¤Î»°Äí±ñ¡¦Çß±ñ¡Ö²Ö¤ÎÄí¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó
¡Ê¶õ´Ö±é½Ð¡§éðÀî¼Â²Ö with EiM¡Ë
½Õ¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ëºé¤¸Ø¤ëËÌÌîÅ·ËþµÜ¤ÎÇß±ñ¡Ö²Ö¤ÎÄí¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢éðÀî¼Â²Ö with EiM¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¼«Á³¤È¥¢ー¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ËÁ¯Îõ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü²ñ¾ì¡¡ËÌÌîÅ·ËþµÜ Àã·î²Ö¤Î»°Äí±ñ¡¦Çß±ñ¡Ö²Ö¤ÎÄí¡×
¡ü²ñ´ü¡¡2026Ç¯2·î1Æü～5·î24Æü¡¡¢¨µÙ±ñÆüÍ
¡ü»þ´Ö¡¡9:00~20:30¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì20:00¡Ë
¡üÁ°Çä¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡¡Âç¿Í¡§2,800±ß/¾®¿Í¡§1,400±ß
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¢£éðÀî¼Â²Ö¡¡Mika NINAGAWA¡Ê¼Ì¿¿²È¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡Ë
¼Ì¿¿¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡¢±ÇÁü¡¢¶õ´Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¡ÖEiM¡Ê¥¨¥¤¥à¡Ë¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£
ÌÚÂ¼°ËÊ¼±Ò¼Ì¿¿¾Þ¤Û¤«¿ô¡¹¼õ¾Þ¡£2010Ç¯¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎRizzoli¤«¤é¼Ì¿¿½¸¤ò½ÐÈÇ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Ø¥ë¥¿ー¥¹¥±¥ë¥¿ー¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢¡ØDiner ¥À¥¤¥Êー¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÄ¹ÊÔ±Ç²è¤ò5ºî¡¢Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØFOLLOWERS¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ò´ÆÆÄ¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼Ì¿¿½¸120ºý°Ê¾å¤ò´©¹Ô¡¢¸ÄÅ¸150²ó°Ê¾å¡¢¥°¥ëー¥×Å¸130²ó°Ê¾å¤È¹ñÆâ³°¤ÇÀºÎÏÅª¤ËºîÉÊÈ¯É½¤òÂ³¤±¤ë¡£
¸ÄÅ¸¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸with EiM¡§Èà´ß¤Î¸÷¡¢º¡´ß¤Î±Æ¡×¡ÊµþÅÔ»Ôµþ¥»¥éÈþ½Ñ´Û¡¢2025Ç¯1·î－3·î¡Ë¤Ï¡¢25Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£
ºÇ¿·¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¡ØEternity in a Moment vol.1-3¡Ù¡ÊAkio Nagasawa Publishing & Case Publishing¡¢2024Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
https://mikaninagawa.com
¼ç¤ÊÅ¸Í÷²ñ¡¿
¥°¥ëー¥×Å¸¡ÖI¡ÇM SO HAPPY YOU ARE HERE¡×Palais de l'Archevêché¡¢2024Ç¯
¥°¥ëー¥×Å¸¡ÖTokyo : Art & Photography¡×¥¢¥·¥å¥â¥ì¥¢¥óÇîÊª´Û¡¢2021Ç¯¡¾2022Ç¯
¡ÖMIKA NINAGAWA INTO FICTION / REALITY¡×ËÌµþ»þÂåÈþ½Ñ´Û¡¢2022Ç¯
¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸¡×ÂæËÌ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡ÊMOCA Taipei¡Ë2016Ç¯
¢£µÜÅÄÍµ¾Ï¡¡Hiroaki MIYATA¡Ê²Ê³Ø¼Ô/·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
1978Ç¯´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉô¶µ¼ø¡£¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢°åÎÅ¡¦À¯ºö¡¦¼Ò²ñÀß·×¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯²Ê³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£²Ê³Ø¤ÎÃÎÀ¤È´¶À¤ÎÉ½¸½¤ò¤Ä¤Ê¤°¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤È¶¦ÁÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥àEternity in a Moment(EiM)¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Æー¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¡¢better co-being¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò¹½ÃÛ¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¶¦ÌÄ¤Î¶õ¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤È¡¢µÜÅÄÍµ¾Ï with EiM¤È¤·¤Æ¡ÖºÇÂçÂ¿ÍÍ¤ÎºÇÂç¹¬Ê¡¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯³«¹»Í½Äê¤ÎCo-innovation University¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Ç¤Ï³ØÄ¹¤È¤·¤ÆÁ´ÂÎ¹½ÁÛ¤òÃ´¤¤¡¢·úÃÛ²È¡¦Æ£ËÜÁÔ²ð¤È¤È¤â¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Æ½¤¡£¤½¤Î³èÆ°¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÂ¸ºß¤¬¶Á¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°--Better Co-being¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬°ì´Ó¤·¤ÆÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£EiM(¥¨¥¤¥à): Eternity in a Moment¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¡Ë
¼Ì¿¿²È¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤ÎéðÀî¼Â²Ö¤È¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎµÜÅÄÍµ¾Ï¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎENZO¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î·¬Ì¾¸ù¡¢¾ÈÌÀ´ÆÆÄ¤Î¾åÌî¹Ã»ÒÏ¯¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Îß·ÅÄ²íÇ·¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÌ¾»ùÌíÍÎ¤é¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Áー¥à¤òÊÔÀ®¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤¹¤ë¡£
¼ç¤ÊºîÉÊÈ¯É½¡¿
¡Ö¸ÕÄ³¤ÎÎ¹ Embracing Lights¡×°ÂÈæArt Project¡¢2022Ç¯
éðÀî¼Â²Ö¡Ö»Ä¾È / Eternity in a Moment¡×¾®»³ÅÐÈþÉ×¥®¥ã¥é¥êーÁ°¶¶¡¢2023Ç¯
¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸ Eternity in a Moment ½Ö¤¤ÎÃæ¤Î±Ê±ó¡×TOKYO NODE¡¢2023-2024Ç¯
¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸ with EiM¡§Ñ³¤¯¤âßê¤á¤¯¶³¦¡×¹°Á°¤ì¤ó¤¬ÁÒ¸ËÈþ½Ñ´Û¡¢2024Ç¯
¡Ö¿¼Ê¥¤Ë½É¤ëÈà´ß¤ÎÌ´¡×¿¹¤Î·Ý½Ñº×À²¤ì¤Î¹ñ¡¦²¬»³¡¢Ëþ´ñÆ¶¡¢2024Ç¯
¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸ with EiM¡§¸÷¤ÎÃæ¤Ç±Æ¤ÈÍÙ¤ë¡×Æî¾ëÈþ½Ñ´Û¡¢2024Ç¯
¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸ with EiM¡§Èà´ß¤Î¸÷¡¢º¡´ß¤Î±Æ¡×µþÅÔ»Ôµþ¥»¥éÈþ½Ñ´Û¡¢2025Ç¯
¾åÃÊ¡§
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー ENZO
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ·¬Ì¾¸ù
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ß·ÅÄ²íÇ·
²¼ÃÊ¡§
¾ÈÌÀ´ÆÆÄ ¾åÌî¹Ã»ÒÏ¯
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¾åÅÄ¿¸Ìé
±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー Ì¾»ùÌíÍÎ
¢£DAZZLE
1996Ç¯·ëÀ®¤Î¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¤È¥³¥ó¥Æ¥Ý¥é¥êー¥À¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÆÈÁÏÀ¤ËÉÙ¤ó¤ÀºîÉÊ¤¬ÆÃÄ§¡£ 2017Ç¯°Ê¹ß¡¢¥¤¥Þー¥·¥Ö¥·¥¢¥¿ー¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯É½¡£
´ØÀ¾¡¦ÂçºåËüÇî(EXPO2025)¤Ë¤â½Ð±é¡£
¡¦2025Ç¯9·î5Æü¡¡OSAKA JAPAN SDGs Forum¡ÊSDGsÁ´¹ñ¥Õ¥©ー¥é¥à2025¡Ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æー¥¸
¡¦2025Ç¯10·î7~8Æü¡ÖDANCE DRAMA "Breakthrough Journey"¡×
ËÌÌîÅ·ËþµÜ
ËÌÌîÅ·ËþµÜ¤Ï¡¢¿û¸¶Æ»¿¿¸ø¡Ê´±¸ø¡Ë¤ò¸æº×¿À¤È¤·¤Æ¤ª¤Þ¤Ä¤ê¤¹¤ëÁ´¹ñÌó1Ëü2000¼Ò¤ÎÅ·ËþµÜ¡¦Å·¿À¼Ò¤ÎÁíËÜ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¸ÅÍè¡ÖËÌÌî¤ÎÅ·¿À¤µ¤Þ¡×¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢Æþ»î¹ç³Ê¡¦³Ø¶ÈÀ®½¢¡¦Ê¸²½·ÝÇ½¡¦ºÒÆñÌñ½üµ§´ê¤Î¤ª¼Ò¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯¿®¶Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãKYOTO NIPPON FESTIVAL³µÍ×¡ä
¢£Ì¾¾Î¡§KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -»þ¤ò¤³¤¨¡¢²Ú¤Ò¤é¤¯Äí-
¢£²ñ´ü¡§
Á´ÂÎ¡¿Àã·î²Ö¤Î»°Äí±ñ¡¦Çß±ñ¡Ö²Ö¤ÎÄí¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡2026Ç¯2·î£±Æü(Æü) ~ 5·î24Æü(Æü)¡¡¢¨µÙ±ñÆüÍ
¥¤¥Þー¥·¥Ö¥·¥¢¥¿ー¡Ö²Ö¾¬¤ÎÂçÃã²ñ¡×¡¡2026Ç¯3·î20Æü(¶â½Ë)Í½Äê ~ 5·î24Æü(Æü)¡¡¢¨µÙ±éÆüÍ
¢£´ÑÍ÷²ñ¾ì¡§ËÌÌîÅ·ËþµÜ¡Ê¢©602-8386 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¾åµþ¶èÇÏ¶ôÄ®¡Ë
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¡§
¡¦KYOTO NIPPON FESTIVAL ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÂç¿Í¡§2,800±ß/¾®¿Í¡§1,400±ß¡Ë
¡¦KYOTO NIPPON FESTIVAL ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¥Á¥±¥Ã¥È + ¥¤¥Þー¥·¥Ö¥·¥¢¥¿ー´Õ¾Þ¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡§15,000±ß/°ìÈÌ¡§10,000±ß¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://kyoto-nippon-festival.com/)¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çºÅ¡§KYOTO NIPPON FESTIVAL¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¢£´ë²è¡¿À©ºî¡¿±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º
¢£¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼ÒJTB¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥×¥é¥¹
¢£¸å±ç¡§µþÅÔÉÜ¡¿¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍµþÅÔÉÜ´Ñ¸÷Ï¢ÌÁ¡¿¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍµþÅÔ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¿
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍµþÅÔÅÁÅý´ì·Ý¿¶¶½ºâÃÄ¡Ê¤ª¤ª¤¤ËºâÃÄ¡Ë
