【クラウドファンディング開始】150万人の子どもに「自己肯定感の授業」を届けたい！教育の未来を変える挑戦、始動。

株式会社SoShine

◆「自己肯定感の授業」を全国の学校へ

「もう一人で抱え込まないでいい」--。

子どもたちの心のSOSに、大人たちが本気で応える時代が来ました。

不登校34万人、自己肯定感は先進国中ワースト。

そんな今の日本において、「心の教育」を届けるための

大規模なクラウドファンディングがスタートしました。

プロジェクト名は【プロジェクトシャイン（Project Shine）】。

自己肯定感の第一人者・中島輝氏が主導し、

全国4,000校・150万人の子どもたちへ

「自己肯定感の授業」を届けることを目指します。

⸻

◆ なぜ「自己肯定感」が今、必要なのか？

自己肯定感とは、「私はここにいていい」と思える心の土台。

「成績」や「結果」で測られるのではなく、自分の存在そのものを認められる感覚です。

しかし今の日本では--

・ 不登校は34万人を超え、過去最多（文科省2023年度調査）

・ 内閣府調査では、「自分の人生に満足している」と答える若者は45.8％

・ 日々、「自分には価値がない」と感じる子どもたちが増えています

このままでは、夢を見る力も、挑戦する勇気も育ちません。

だからこそ、心の奥に「あなたはそのままでいい」と響く授業が必要なのです。

⸻

◆「プロジェクトシャイン」の３つの挑戦

1. 全国4,000校への導入

自己肯定感を育てる心理教育プログラムを、学校現場に届けます。

2. クラウドファンディングで「心のインフラ」をつくる

講師派遣費や教材制作費などを、共感する方々と一緒に集め、持続可能な支援体制を築きます。

3. 「おとなの心理学校」の開講

親・先生・地域の大人が学び直せる場を設け、子どもたちの成長を支える土壌を社会全体で育てていきます。

⸻

◆ 教育・出版・ビジネス界がつながるプロジェクト

これまでに多くの専門家・著名人が賛同し、登壇しています。

・ 田村潤 氏（元キリンビール副社長）：「組織も教育も、自己肯定感が基盤」

・ 河野景子 氏（フリーアナウンサー）：「子どもの心は、言葉ひとつで変わる」

・ 奥野僚右 氏（JFA公認S級コーチ）：「夢に挑む力は、心の安心感から生まれる」

また、出版界からは

・ 櫻井秀勲 氏（きずな出版 代表取締役社長）も特別講演に参加。

教育・心理・出版を超えて連携が進んでいます。

⸻

◆ クラウドファンディング概要

・ 実施期間：2025年11月20日～12月末予定

・ 目標金額：2,000万円

・ 主な使途：教材制作／講師派遣／啓発イベント／「おとなの心理学校」運営

▶︎ クラファンページ：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000132490.html

⸻

◆あなたの“お気に入り”が、未来の希望になる

「頑張って」と言えないお母さんへ

「子どもに何をしてあげればいいか分からない」先生へ

「ただ誰かの力になりたい」あなたへ

▶︎【まずは、こちらから】

クラウドファンディングページを“お気に入り登録”してください

https://camp-fire.jp/projects/890062/idea

“お気に入り登録”というたった一つの行動が、

子どもたちの未来を変える第一歩に繋がります。

⸻

◆団体概要

・ 団体名：一般財団法人 自己肯定感学会

・ 所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目8-2

・ 代表理事：中島 輝

・ 公式サイト：https://ac-jikokoutei.com

・ お問い合わせ：https://ac-jikokoutei.com/contact

⸻

すべての子どもが「自分を好き」と言える社会へ。

その未来は、今このページから動き出します。