【クラウドファンディング開始】150万人の子どもに「自己肯定感の授業」を届けたい！教育の未来を変える挑戦、始動。

◆「自己肯定感の授業」を全国の学校へ



「もう一人で抱え込まないでいい」--。


子どもたちの心のSOSに、大人たちが本気で応える時代が来ました。



不登校34万人、自己肯定感は先進国中ワースト。


そんな今の日本において、「心の教育」を届けるための


大規模なクラウドファンディングがスタートしました。





プロジェクト名は【プロジェクトシャイン（Project Shine）】。


自己肯定感の第一人者・中島輝氏が主導し、


全国4,000校・150万人の子どもたちへ


「自己肯定感の授業」を届けることを目指します。





◆ なぜ「自己肯定感」が今、必要なのか？



自己肯定感とは、「私はここにいていい」と思える心の土台。


「成績」や「結果」で測られるのではなく、自分の存在そのものを認められる感覚です。



しかし今の日本では--


・ 不登校は34万人を超え、過去最多（文科省2023年度調査）


・ 内閣府調査では、「自分の人生に満足している」と答える若者は45.8％


・ 日々、「自分には価値がない」と感じる子どもたちが増えています



このままでは、夢を見る力も、挑戦する勇気も育ちません。


だからこそ、心の奥に「あなたはそのままでいい」と響く授業が必要なのです。






◆「プロジェクトシャイン」の３つの挑戦


1. 全国4,000校への導入


　自己肯定感を育てる心理教育プログラムを、学校現場に届けます。



2. クラウドファンディングで「心のインフラ」をつくる


　講師派遣費や教材制作費などを、共感する方々と一緒に集め、持続可能な支援体制を築きます。



3. 「おとなの心理学校」の開講


　親・先生・地域の大人が学び直せる場を設け、子どもたちの成長を支える土壌を社会全体で育てていきます。






◆ 教育・出版・ビジネス界がつながるプロジェクト



これまでに多くの専門家・著名人が賛同し、登壇しています。


・ 田村潤 氏（元キリンビール副社長）：「組織も教育も、自己肯定感が基盤」


・ 河野景子 氏（フリーアナウンサー）：「子どもの心は、言葉ひとつで変わる」


・ 奥野僚右 氏（JFA公認S級コーチ）：「夢に挑む力は、心の安心感から生まれる」



また、出版界からは


・ 櫻井秀勲 氏（きずな出版 代表取締役社長）も特別講演に参加。


教育・心理・出版を超えて連携が進んでいます。






◆ クラウドファンディング概要


・ 実施期間：2025年11月20日～12月末予定


・ 目標金額：2,000万円


・ 主な使途：教材制作／講師派遣／啓発イベント／「おとなの心理学校」運営



▶︎ クラファンページ：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000132490.html





◆あなたの“お気に入り”が、未来の希望になる



「頑張って」と言えないお母さんへ


「子どもに何をしてあげればいいか分からない」先生へ


「ただ誰かの力になりたい」あなたへ



▶︎【まずは、こちらから】



クラウドファンディングページを“お気に入り登録”してください


https://camp-fire.jp/projects/890062/idea



“お気に入り登録”というたった一つの行動が、


子どもたちの未来を変える第一歩に繋がります。







◆団体概要


・ 団体名：一般財団法人 自己肯定感学会


・ 所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目8-2


・ 代表理事：中島 輝


・ 公式サイト：https://ac-jikokoutei.com


・ お問い合わせ：https://ac-jikokoutei.com/contact





すべての子どもが「自分を好き」と言える社会へ。


その未来は、今このページから動き出します。