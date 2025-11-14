【一風堂コラボ】 新潟県田上町の旬野菜をふんだんに使用したべジラーメンを「道の駅たがみ」 と共同開発！地元食材を味わうコース料理とともにお披露目！









株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：山根智之）傘下の力の源カンパニーが運営する博多発祥のラーメン店「一風堂」は、道の駅たがみ協同組合（所在地：新潟県南蒲原郡田上町、理事長：野澤幸司）とコラボレーションし、田上町の食の魅力を広く伝えるため、田上町名産の「護摩堂野菜」を使用したラーメンを共同開発しました。そのお披露目会として2025年11月29日（土）と30日（日）の2日間、東京都港区「一風堂 浜松町スタンド」にて特別なコース料理を味わえる予約制イベントを開催します。今回のコラボレーションの橋渡し役となったのは、地域密着で販路開拓、観光振興に努める株式会社ブリッジにいがた（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：小胗徹）です。



お披露目イベントのコース料理には、名産の筍や護摩堂野菜を中心に、その土地で生産された豚など地域の食材をふんだんに使用します。コースは、富有柿とマスカルポーネチーズを練り胡麻で和えたアミューズでスタート。6種の前菜盛り合わせでは、名産の「がんばるネギ」や筍、「新潟ポーク」、銀杏など地域の魅力的な食材を味わっていただけます。道の駅たがみ内の食堂「たがみ食堂」の梅干し3種食べ比べは、お酒のアテとして、または炊き立ての田上米と一緒にどうぞ。新潟ポークのとろとろ軟骨煮込みは、国産山椒と黒七味をかけてご提供します。メインのラーメンの後には、デザートの「田上の越の梅ゼリー」でさっぱりと。コースはアルコール＆ソフトドリンクの飲み放題付きで、特別価格の税込み5,000円でお楽しみいただけます。また当日は「道の駅たがみ」駅長の馬場大輔氏をゲストにお招きし、田上町の魅力や今回の料理へのこだわりについて語っていただきます。







コース内容 イメージ



この度コラボ開発した「護摩堂野菜のべジラーメン」は、田上町にある「護摩堂山」にちなんで名付けられた地元産野菜「護摩堂野菜」が主役のべジラーメンです。スープは冬の旬野菜であるほうれん草をベースに、ジャガイモ、昆布、ポルチーニなどを使用したポタージュ仕立て。香油とガーリックオイルで味わいをまとめます。麺は卵不使用の中細ストレート麺です。さつまいもやブロッコリー、紫キャベツのマリネ、長ネギ、ごぼうフライなど、冬の味覚を彩り豊かにトッピングします。なお、「護摩堂野菜の四季べジらーめん」は2026年1月24日（土）より「道の駅たがみ」でも販売予定です。四季折々の旬野菜を使用した4種のバリエーションがあり、1月～3月は冬バージョンのスピナッチ（ほうれん草）ベースをご用意します。







護摩堂野菜のべジラーメン イメージ



「一風堂 浜松町スタンド」ではこれまで全国の複数の企業と協業し、地元食材使用のコース料理を特別開発したラーメンとともに味わえるイベントを開催してきました。一度きりのイベントを打ち上げて終わりではなく、開発した商品は各企業の地元にて催事や店舗での販売に繋げています。全国各地の企業・ブランドの食材や料理、飲料の魅力を東京の地で発信することで、日本の食文化を更に盛り上げ、地方の活性化など地域課題にアプローチしたい。力の源グループは今後も、ラーメンを通してより良い社会をつくるために、志を共にする仲間たちと力を合わせ、様々な方法で社会貢献活動に積極的に取り組んでまいります。