MINISFORUM、年内最大級ブラックフライデーセールを開催 、今年発売の最新商品が最大30%OFF！
ミニPCのグローバルメーカーMINISFORUMは、2025年11月14日(金)から11月28日(金)まで、年内最大級の「ブラックフライデーセール」を開催します。今年発売された人気製品が、最大30%OFFとなるお得な価格で購入できます。この機会にぜひご覧ください。
・ブラックフライデーセール概要
期間 ：2025年11月14日（金）～11月28日（金）
対象製品 ：MINISFORUM公式ストア
詳細 ：https://www.minisforum.jp/pages/black-friday-2025
・今年発売開始最新商品
MINISFORUM MS-A2
AMD Ryzen(TM) 9 9955HX
※ベアボーンキット
167,990円⇒118,390円（約30%OFF）
クーポンコード：BF01
購入ページ：https://www.minisforum.jp/products/ms-a2
MINISFORUM N5 Pro AI NAS
AMD Ryzen(TM) AI 9 HX PRO 370
※メモリなし+ 128GB SSD
203,990円⇒156,000円（約24%OFF）
クーポンコード：BF04
購入ページ：https://www.minisforum.jp/products/minisforum-n5-pro-nas
MINISFORUM M1 Pro-125H
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125H
32GB RAM+1TB SSD
119,999円⇒92,990円（約23%OFF）
クーポンコード：BF03
購入ページ：https://www.minisforum.jp/products/minisforum-m1-pro-125h
MINISFORUM AI X1 PRO
AMD Ryzen(TM) AI 9 HX 370
64GB RAM+1TB SSD
215,999円⇒166,790円（約23%OFF）
クーポンコード：BF06
購入ページ：https://www.minisforum.jp/products/ai-x1-pro
・お得なセット
ブラックフライデー限定バンドルセール、対象品を購入し、周辺機器はさらに 50%OFF
MINISFORUM MS-A2
MINISFORUM UM890 PRO
MINISFORUM AI X1 PRO
MINISFORUM MS-S1 MAX
・割引クーポン
2,000円OFFクーポンコード：BF02
5,000円OFFクーポンコード：BF05
MINISFORUMについて
2018年に設立されたMINISFORUMは、「テクノロジーを日常生活に取り入れる」ことに専念しています。同ブランドはAI研究をPCの設計、生産、製造に応用し、AI PC、NAS、AIワークステーション、ゲーミングPC、アクセサリーなど、幅広い分野で高性能なコンピューターソリューションを提供しています。現在、MINISFORUMは世界中で400万人以上のユーザーを有し、150か国以上でグローバルに展開しています。
詳細については、公式サイトをご覧ください：https://www.minisforum.com/