MINISFORUM、年内最大級ブラックフライデーセールを開催 、今年発売の最新商品が最大30%OFF！

ミニPCのグローバルメーカーMINISFORUMは、2025年11月14日(金)から11月28日(金)まで、年内最大級の「ブラックフライデーセール」を開催します。今年発売された人気製品が、最大30%OFFとなるお得な価格で購入できます。この機会にぜひご覧ください。

・ブラックフライデーセール概要

期間 ：2025年11月14日（金）～11月28日（金）

対象製品 ：MINISFORUM公式ストア

詳細 ：https://www.minisforum.jp/pages/black-friday-2025

・今年発売開始最新商品

MINISFORUM MS-A2

AMD Ryzen(TM) 9 9955HX

※ベアボーンキット

167,990円⇒118,390円（約30%OFF）

クーポンコード：BF01

購入ページ：https://www.minisforum.jp/products/ms-a2

MINISFORUM N5 Pro AI NAS

AMD Ryzen(TM) AI 9 HX PRO 370

※メモリなし+ 128GB SSD

203,990円⇒156,000円（約24%OFF）

クーポンコード：BF04

購入ページ：https://www.minisforum.jp/products/minisforum-n5-pro-nas

MINISFORUM M1 Pro-125H

Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125H

32GB RAM+1TB SSD

119,999円⇒92,990円（約23%OFF）

クーポンコード：BF03

購入ページ：https://www.minisforum.jp/products/minisforum-m1-pro-125h

MINISFORUM AI X1 PRO

AMD Ryzen(TM) AI 9 HX 370

64GB RAM+1TB SSD

215,999円⇒166,790円（約23%OFF）

クーポンコード：BF06

購入ページ：https://www.minisforum.jp/products/ai-x1-pro

・お得なセット

ブラックフライデー限定バンドルセール、対象品を購入し、周辺機器はさらに 50%OFF

・割引クーポン

2,000円OFFクーポンコード：BF02

5,000円OFFクーポンコード：BF05

MINISFORUMについて

2018年に設立されたMINISFORUMは、「テクノロジーを日常生活に取り入れる」ことに専念しています。同ブランドはAI研究をPCの設計、生産、製造に応用し、AI PC、NAS、AIワークステーション、ゲーミングPC、アクセサリーなど、幅広い分野で高性能なコンピューターソリューションを提供しています。現在、MINISFORUMは世界中で400万人以上のユーザーを有し、150か国以上でグローバルに展開しています。

詳細については、公式サイトをご覧ください：https://www.minisforum.com/