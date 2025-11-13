原沢製薬工業株式会社(所在地：東京都港区、代表：原澤正純)は、2025年11月9日発行の朝日新聞 全国朝刊に掲載された日本家庭薬協会の採録連合広告に参加し、肝臓疾患薬「ネオレバルミン錠」を家庭薬の一つとしてご紹介させていただきました。原沢製薬は引き続き、日本家庭薬協会の一会員企業として、セルフメディケーション普及啓発の推進に微力ながら取り組んで参ります。

商品詳細

生薬と5種の有効成分を配合し、肝臓の解毒機能をケアする第2類医薬品です。飲み会や自宅での晩酌など、日常的に肝臓への負担を感じる方におすすめの製品として、多くの方に支持されています。• 生薬「川柳末（かわやなぎまつ）」を配合し、肝機能の解毒作用をサポート• グルクロノラクトンなど5種の有効成分が肝臓の正常な働きを助けます• お酒・たばこ・ストレスなどの影響を受けやすい現代人の健康維持をサポート• 忙しい日常でも続けやすい、飲みやすい錠剤タイプ 肝臓ケアを日々の習慣として取り入れたい方に、手軽で続けやすい選択肢としてご活用いただけます。

商品概要

商品名：＜第2類医薬品＞ネオレバルミン錠 180錠カテゴリ：医薬品内容量：180粒入り（約15日分）価格：4,950円（税込）

https://online.harasawa.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=E0005554&cat=c01

会社概要

企業名： 原沢製薬工業株式会社代表者： 原澤正純所在地： 東京都港区高輪3丁目19番17号設立： 大正8年10月13日事業内容： 医療用医薬品、一般用医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品、健康食品の開発・製造・販売並びに輸出入資本金： 48,000,000円URL： https://www.harasawa.co.jp/