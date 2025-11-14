株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する、福岡県みやま市のふるさと納税返礼品に、有限会社黒木商会が提供する「オーダースーツ お仕立て券」を掲載中です。洋服を着るシーンに応じて最良の印象を与える事が出来る服をお客様と一緒に考え、コーディネイトの上お仕立てします。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。※令和7年5月時点

毎年、イギリスやイタリアなど直接海外へ足を運び様々な素材やデザインを仕入れる一方、地域の伝統素材「久留米絣」を上品でモダンなファッションスタイルへと変貌させています。もともとスーツはオーダーすることが当たり前で、粋な大人のファッションの代表でした。そんな古き良き時代のスーツのあり方を、現代のスーツにも取り戻したいと考え取り組んでいます。

対象返礼品について

▼楽天＜選べる金額＞ オーダースーツ お仕立て券 30万円～120万円分https://item.rakuten.co.jp/f402290-miyama/044-0299/▼チョイスオーダースーツ お仕立て券 （30万円分） https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40229/6592202?utm_source=fukuokaken_miyamashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40229オーダースーツ お仕立て券 （45万円分） https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40229/6592206?utm_source=fukuokaken_miyamashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40229オーダースーツ お仕立て券 （60万円分）https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40229/6592212?utm_source=fukuokaken_miyamashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40229オーダースーツ お仕立て券 （90万円分）https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40229/6592213?utm_source=fukuokaken_miyamashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40229オーダースーツ お仕立て券 （120万円分）https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40229/6592214?utm_source=fukuokaken_miyamashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40229

福岡県みやま市について

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f402290-miyama/https://www.furusato-tax.jp/city/info/40229?utm_source=fukuokaken_miyamashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40229

みやま市は、東北部を山々に囲まれ、南西部は水資源に富む有明海に面するという、すばらしい自然条件に恵まれています。豊かで良質な山水と肥沃な大地、「晴れのまち」と言われるほどの恵まれた日照量。その中で育まれた新鮮な野菜や果物やお米、また、それらを使って作ったお酒や加工品は、今や福岡県を代表する逸品となっています。どうぞ、ふるさと納税を通してみやまの自然のすばらしさと特産品の魅力を堪能してください。いただいた寄附金は、自然環境の保全や、地場産業・教育の振興などに使わせていただきます。

寄附金の使い道について

(1) 教育・文化の振興(2) 健康・福祉の充実(3) 自然環境の保全(4) 地場産業の振興(5) 市長に一任特徴のご希望がなければ、市政全般に活用いたします。

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form