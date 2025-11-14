株式会社ペンギン（本社：北海道札幌市、代表：高山 英之）が運営する北海道発のベーカリーチェーン「ペンギンベーカリー」では、毎年恒例のクリスマス予約商品の受付を開始します。【予約受付期間：2025年11月15日（土）～12月14日（日）】

超・超BIGピザや、北海道名物のザンギなど、 クリスマスの食卓を彩るメニューをご用意いたしました。

今年のクリスマスは、ペンギンベーカリー自慢のメニューで食卓を華やかに！テーブルを埋め尽くす迫力満点な超・超BIGなピザや、クリスマスチキン代わりに楽しめるジューシーな北海道名物・ザンギなど、ペンギンベーカリーらしいクリスマスのごちそうメニューをご用意しました。今年のクリスマスは、ペンギンベーカリーで！おなか一杯で美味しい笑顔あふれるクリスマスをお過ごしください。

クリスマス予約商品のラインナップはこちら！

ペンギンベーカリーのピザは、超・超BIG！ 一般的なLサイズピザの1.4倍！※

商品名：ゆめちから・でっかいど～！ピザイベリコ豚ベーコンとバジルピザ【NEW！】販売価格：税込3,840円商品特徴：厚切りベーコンとアスパラの相性抜群！仕上げにブラックペッパーをかけました。

商品名：ゆめちから・でっかいど～！ピザミックスピザ販売価格：税込3,120円商品特徴：トマトソースをベースに、ベーコン・ソーセージ・オニオン・チーズをのせました！

商品名：ゆめちから・でっかいど～！ピザ照り焼きチキンピザ販売価格：税込3,360円商品特徴：お肉が入ってボリューミー!ジューシーな照焼きチキンをのせて焼き上ました！※一般的なLサイズピザ（直径約31cm）と比較し、当社のゆめちから・でっかいど～！ピザ（直径約37cm）は面積比で約1.4倍（当社調べ）。

商品名：シュトーレン（プレーン）販売価格：税込2,000円商品特徴：ドライフルーツ・ローストアーモンドを包んだ、クリスマスを代表するドイツの伝統的な焼き菓子。

商品名：シュトーレン（チョコ）販売価格：税込2,200円商品特徴：ココアパウダーとチョコチップ・マカダミアナッツがたっぷり！甘すぎず食べやすいシュトーレンです。

商品名：北海道産小麦の窯焼きバゲット販売価格：税込390円商品特徴：チーズや料理と相性抜群！パリッと香ばしいクリスマスバゲット。

商品名：ザンギバケット販売価格：税込1,340円商品特徴：今年のXmasチキンは、からあげグランプリ金賞のザンギで決まり！※ペンギンPal目白店、麻布十番店では販売しておりません。

商品のご予約について

予約期間：2025年11月15日（土）～12月14日（日）商品お受け渡し期間：2025年12月20日（土）～25日（木）

【ご予約方法】①ペンギンベーカリー店舗でチラシをGET②チラシ下部の「ご予約注文票」に必要事項を記入③記入した「ご予約注文票」を店舗スタッフにお渡しください。※商品は、ご予約された店舗でのみお渡しが可能です。※お引き渡し時の混雑を避けるため、予約時に代金を丁戴いたします。※商品のお渡しは11：00からとさせていただきます。※商品引換の際は、必ず引換券を予約店舗へご持参ください。※ご希望の時間に注文が殺到してしまった場合は、受取時間を変更させていただく場合がございます。※予約が多数になった場合、締切日より前に予約を打ち切らせて頂く場合がございます。ご了承ください。

会社概要

[代 表] 高山 英之[本 社] 〒004-0866 北海道札幌市清田区北野６条５丁目6-30 ペンギンビル２階[東京支社] 〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 8F[電話番号] 本社：011-375-7774 東京支社：03-5928-5035[お問い合わせ先] info@penguinbakery.com WEB https://www.penguinbakery.comFacebook https://www.facebook.com/pengiuinbakerycafe.officialInstagram https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.officialX https://x.com/penguinhokkaido