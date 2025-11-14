EMODA¡Ê¥¨¥â¥À¡Ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡Ö¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡×¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤µ¤ó¤ÎÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò11·î23Æü(Æü)¤ËSHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¤Ë¤Æ³«ºÅ
MARK STYLER³ô¼°²ñ¼Ò(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½©»³ÀµÂ§¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖEMODA¡Ê¥¨¥â¥À¡Ë¡×¤Ï¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡Ö¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡×¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤µ¤ó¤ÎÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢2025Ç¯11·î23Æü(Æü)¤ËSHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2025winter¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤«¤éÃÓÅÄÈþÍ¥¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÖSELECT-MIYU IKEDA¡×¤òÅ¸³«¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸ÂÄê¥í¥´Æþ¤ê¥¿¥°¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡¢¥¿¥°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç) Æ±¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢EMODA SHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¤Ë¤Æ11·î30Æü(Æü)¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£
ÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë14:30～
¾ì½ê :SHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¡¡8F
ÅöÆü10:00～13:00¤ËSELECT-MIYU IKEDA ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤ÎÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.SELECT-MIYU IKEDA ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò1ÅÀ°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¸ÂÄê¥¿¥°¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¥Èー¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£(¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤Ï¼«»£¤ê¡¦Â¾»£¤ê¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£)
£².SELECT-MIYU IKEDA ITEM¤ò´Þ¤à15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¸ÂÄê¥¿¥°¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¥Èー¥¯¡¢¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤Ï¼«»£¤ê¡¦Â¾»£¤ê¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ë
£³.SELECT-MIYU IKEDA ITEM¤ò´Þ¤à20,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ÂÄê¥¿¥°¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¥Èー¥¯¡¢¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤Ï¼«»£¤ê¡¦Â¾»£¤ê¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñー¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤É¤Á¤é¤âÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äê°÷¿Í¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÄù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ï¿²è¡¢²èÌÌÏ¿²è¤Ï¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»£±Æ²ñ¾ì½ê : SHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¡¡8F
»£±Æ²ñ»þ´Ö¡§14:30～
SELECT-MIYU IKEDA ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Á´9·¿
¥Õー¥É¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¥Ö¥ë¥¾¥ó/¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯/15,180±ß(ÀÇ¹þ)
¥Á¥§¥Ã¥¯¥í¥´¥ªー¥Ðー¥Ë¥Ã¥È/¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¢¥°¥ìー/7,920±ß(ÀÇ¹þ)
¥°¥í¥¹¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¥çー¥È¥Ë¥Ã¥È/¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¢¥°¥ìー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó/7,590±ß(ÀÇ¹þ)
¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¥é¥Ã¥×¥¹¥«ー¥È/¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¢¥Í¥¤¥Óー/7,920±ß(ÀÇ¹þ)
¥¯¥í¥¹¥Ù¥ë¥È¥ëー¥º¥¸ー¥ó¥º/¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ëー/14,080±ß(ÀÇ¹þ)
¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä/¥é¥¤¥È¥°¥ìー¡¢¥°¥ìー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯/9,790±ß(ÀÇ¹þ)
¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¥¿¥ó¥¯¥½ー¥ë¥Öー¥Ä/¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó/14,080±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ð¥ë¥ー¥×¥é¥ó¥×¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Öー¥Ä/¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯/14,080±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥É¥«¥Ðー¥Öー¥Ä/¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó/15,180±ß(ÀÇ¹þ)
¢£ÃÓÅÄÈþÍ¥¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1998Ç¯10·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£A·¿¡£¡Ø¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡Ù¤Î°¦¾Î¤ÇÆ±À¤Âå¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥â¥Ç¥ë¡£
»¨»ï¡ØPopteen¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç10Âå¤¬Áª¤Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¡Øsweet¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¡ØTOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¤ä¡ØGirls Award¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò»Ï¤áÂ¿¿ô¤ÎTVÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¡§https://x.com/michopaaaaa
Instagram¡§https://www.instagram.com/michopa1030
EMODA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÀèÃ¼¡áMODE
¤½¤Î¿·¤·¤µ¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¥¯¥íー¥º¤ØÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
MODE¡¢MONOTONE¡¢MINIMAL ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥¨¥Ã¥¸¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î¥àー¥É¤òÉ½¸½¡£
·é¤¤¤³¤È¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£
¾ï¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ßÂ³¤±¤ë¿Í¤Ø¡£
¢£EMODA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¿SNS
Official Site¡§http://emoda-japan.com/
Web Store¡§http://runway-webstore.com/emoda/
X¡§https://x.com/EMODA_STAFF ( @EMODA_STAFF )
Instagram¡§https://www.instagram.com/emoda_official/ ( @emoda_official )