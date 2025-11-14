AI¡ß¥Ë¥åー¥í¥Æ¥Ã¥¯¤Î¿·´¶³Ð¥²ー¥à¡ÖNeuroWizards¡×¡ÖÌµ¿´Capsule¡×¤òASCII STARTUP TechDay 2025¤ÇÅ¸¼¨
¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ä¥Ë¥åー¥í¥Æ¥Ã¥¯¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥é¥ä¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:¶â°æÎÉÂÀ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥é¥ä¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÀõÁð¶¶¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¥Ûー¥ë&¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖASCII STARTUP TechDay 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿AI¡ß¥Ë¥åー¥í¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¦¶µ°éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¡ÊPoC¡Ë¤ä¶¦Æ±³«È¯¤Î¤´ÁêÃÌ¡¢À¸ÂÎ¾ðÊó¡ßAI¤Î·×Â¬¡¦²òÀÏ´ðÈ×¤ä¥«¥¹¥¿¥à¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨ºîÉÊ
¢¡Ìµ¿´Capsule
¡ÖÌµ¿´Capsule¡×¤Ï¡¢µ§¤ë»ÑÀª¤ÈÇ¾ÇÈ¤ò¥¨¥Ã¥¸AI&²èÁüÇ§¼±¤Ç²òÀÏ¤·¡¢"´ê¤¤"¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥×¥»¥ë¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£²èÁüÇ§¼±AI¤Ë¤è¤ëµ§¤ê¤Î¥Ýー¥º¸¡½Ð¤ÈÇ¾ÇÈ·×¤Ë¤è¤ë¦ÁÇÈÂ¬Äê¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Î¾¼Ô¤¬°ìÄê¤Î¿å½à¤ËÃ£¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Î¤ß¥«¥×¥»¥ë¤òÇÓ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤«¤é²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡¢¿ä¤·³è¤ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÊ¸²½¤Ë¤ª¤±¤ë´¶¾ðÂÎ¸³¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡NeuroWizards
Ç¾ÇÈ¤È»ëÀþ¤Ç"ËâË¡"¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥²ー¥àÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£Å¨¤Ø¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¥«ー¥½¥ë¤òÌÜ¤ÎÆ°¤¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤·¡¢¤µ¤é¤ËÇ¾ÇÈ¤Î¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤ÆËâË¡¤Î¼ïÎà¤ä¶¯¤µ¤¬ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£»ëÀþÆþÎÏ¤ÈÇ¾ÇÈ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁêÃÌ¡¦¶¦Æ±³«È¯¤Î¤´°ÆÆâ
¥¢¥é¥ä¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¡ÊPoC¡Ë¤ä¶¦Æ±³«È¯¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¡§¥²ー¥à¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÎ¸³
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬Ìî¡§¾ÃÈñ¼Ô¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡¢´¶¾ðÊ¬ÀÏ¡¢ÂÎ¸³·¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¡¢¶µ°éÊ¬Ìî¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ¤â¡£¤Þ¤¿¡¢À¸ÂÎ¾ðÊó¡ßAI¤Î·×Â¬¡¦²òÀÏ´ðÈ×¤ä¥«¥¹¥¿¥à¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£AI¤ä¥Ë¥åー¥í¥Æ¥Ã¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¤ä¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Öー¥¹¤Þ¤Ç¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
Æü¡¡Äø¡§2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡Ë 13:00～18:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡§Åìµþ¡¦ÀõÁð¶¶¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¥Ûー¥ë&¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊÅöÆü¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¤ß¡Ë
▶ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð¶¶1-22-16¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯ÀõÁð¶¶¥Ó¥ë
¡¦JRÁíÉðÀþ¡ÖÀõÁð¶¶±Ø¡ÊÀ¾¸ý¡Ë¡×¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
¡¦ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡ÖÀõÁð¶¶±Ø¡ÊA3½Ð¸ý¡Ë¡×¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
¡¦JRµþÉÍÅìËÌÀþ¡¦»³¼êÀþ¡Ö½©ÍÕ¸¶±Ø¡Ê¾¼ÏÂÄÌ¤ê¸ý¡Ë¡×¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬
¡¦Åìµþ¥á¥È¥í¡Ö½©ÍÕ¸¶±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬
Æâ¡¡ÍÆ¡§¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Öー¥¹½ÐÅ¸¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー
Æþ¡¡¾ì¡§»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡ÊÌµÎÁ¡§Å¸¼¨²ñ¡õ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÍÎÁ¡§¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー¡Ë
¼ç¡¡ºÅ¡§ASCII STARTUP¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò³ÑÀî¥¢¥¹¥ーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ë
TechDay2025¡§https://jid-ascii.com/techday/
¥¢¥é¥ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥é¥ä¤Ï¡¢AI¤È¥Ë¥åー¥í¥Æ¥Ã¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë°µÅÝÅª¤ËÌÌÇò¤¤Ì¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¤ä¥Ë¥åー¥í¥Æ¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹´î¤Ó¤È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥é¥ä²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥é¥ä
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¶â°æ ÎÉÂÀ
Àß¡¡Î©¡§2013Ç¯12·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄº´µ×´ÖÄ®1-11 »ºÊóº´µ×´Ö¥Ó¥ë6F
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.araya.org/
»ö¡¡¶È¡§¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¡¢¥¨¥Ã¥¸AI¡¢¼«Î§AI¡¢¥Ë¥åー¥í¥Æ¥Ã¥¯¡¢¸¦µæ¼õÂ÷