【ASAI京都四条】 「旅するように味わう」期間限定メニュー「タイ４地域のご当地グルメ旅」をご案内

タイを代表するホテルおよび不動産開発会社、デュシット・インターナショナル（Dusit International）が京都・四条烏丸エリアで運営するライフスタイルホテル、ASAI京都四条（総支配人：山下誠）内のタイレストラン「ソイ・ギャン」は本年8月から月替わりでタイ国内の様々な地域の異なる食文化を体験いだけるメニューご提供していますが、本年12月からは、タイの北部・東北部・中部・南部の4地域の代表的な人気料理を一堂に集めたスペシャルディナーメニュー、「タイ４地域のご当地グルメ旅」をご案内します。

「タイ４地域のご当地グルメ旅」では、パッタイやトムヤムクンといった定番にとどまらない、奥深いタイの食文化にスポットライトを充てるメニューをご提供します。タイ北部・ペッチャブーン県出身のシェフ・レイが、現地の味わいを大切にしながら、日本の旬食材との調和を図り、地域ごとに異なる香りやコク、辛味の余韻を丁寧に仕立てています。一皿ごとに表情が変化し、まるでタイを旅するように味の移ろいを楽しめる構成となっています。

「ソイ・ギャン」は、タイ国・商務省が認定する「タイ・セレクト」二つ星を取得している本格的なタイ料理レストランです。京都の古都の落ち着いた情緒と、タイの路地裏食堂の活気が溶け合う空間で、本場の味わいと上質なサービスをお楽しみいただけます。

12月スペシャルメニュー例：

- 北部：ラープムークア（豚肉と豚レバーのスパイシー炒め）

チェンマイなど北部で親しまれる郷土料理。豚肉と豚レバーを香味とともに炒めた、辛味と旨味の余韻が特徴です。もち米（カオニャオ）との相性が良く、北部の食文化を象徴する一品として発展してきました。

- 南部：ソフトシェルクラブのココナッツ仕立て

プーケットやサムイ島を擁する南部は、海の恵みをいかしたシーフード料理が豊富です。柔らかなソフトシェルクラブに、ココナッツミルクのまろやかさが調和する、豊かな味わいのスペシャルメニューです。

- 中部：ビーフパーネンカレー

首都バンコクやアユタヤで知られる中部地方で親しまれている、濃厚で深みのある定番カレーです。タイ本場のデュシットグルメのカレーペーストを使用し、濃厚でクリーミーな味わいとピーナッツの香ばしさ、ココナッツミルクのまろやかさとスパイスの絶妙なバランスをお楽しみいただけます。

- 東北部（イサーン）：タイ風スパイシー豚スペアリブスープ

歴史と伝統の文化が息づくイサーン地方を代表するスープ。ライムの爽やかな酸味と香りが、豚スペアリブの旨味とともに広がる、辛味と酸味の調和が印象的な一皿です。

地方色豊かなタイ料理の魅力を堪能できる「タイ４地域のご当地グルメ旅」は、以下のとおりです。

期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日） イサーン料理フェア

2025年12月1日（月）～12月31日（水） 4地域スペシャルメニュー

時間：ディナー 17:30～22:00（L.O. 22:00）

場所：ソイ・ギャン（ASAI京都四条 1階）

電話：075-371-1808

予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/asai-kyoto-dining/reserve

ASAI京都四条について

2023年6月1日に京都の中心地、四条烏丸エリアにオープンしたライフスタイルホテル。ホテルブランド名の「ASAI（アサイ）」はタイ語で「地元の人と共に生きる」を意味し、探究心旺盛な世代が地元の人のように過ごすホテルを目指し、「BE A LOCAL EVERYWHERE」というコンセプトに掲げる「ライフスタイル」ホテルです。客室数は114室で、スタイリッシュかつ機能的な客室に加え、「Eat（食べる）/Work（学ぶ）/Play（遊ぶ）エリア」と呼ばれる共有スペースや、京都の魅力を地元民のように満喫できる各種アクティビティもホテルの特徴となっています。

ホテル公式サイト（ASAI KYOTO SHIJO (dusit.com)(https://www.dusit.com/asai-kyoto/ja/)）

Facebook（https://www.facebook.com/asaikyotoshijo/）

Instagram（https://www.instagram.com/asaikyotoshijo/）

TikTok (https://www.tiktok.com/@asaikyotoshijo) をご覧ください。

デュシット・インターナショナルについて

1948年に設立されたデュシット・インターナショナルまたはデュシタニ パブリック カンパニー リミテッド (DUSIT) は、タイ証券取引所に上場している大手ホスピタリティグループです。その運営は、ホテルとリゾート、ホスピタリティ教育、食品、不動産開発、およびホスピタリティ関連サービスの5つの明確で補完的なビジネスユニットで構成されています。グループのホテル、リゾート、高級ヴィラのポートフォリオには、世界19か国で合計7つのブランド (デュシタニ、デュシット デバラナ、デュシット スイーツ、デュシットD2、デュシット プリンセス、ASAIホテル、エリートヘブンズ) で運営されている300以上の施設が含まれます。このグループは、タイで料理学校とホスピタリティカレッジを運営しているほか、タイ、カンボジア、ベトナムで教育部門向けのケータリング会社も運営しています。デュシット・インターナショナルの不動産開発、ホスピタリティ関連サービス、食品部門への多様な投資は、持続可能な成長のための長期戦略の一部であり、バランス、拡大、多様化という3つの主要分野に焦点を当てています。詳細については、dusit-international.com(https://www.dusit-international.com/en/home)をご覧ください。デュシットホテル&リゾートの公式写真は、medialib.dusit.com(https://medialib.dusit.com/)からダウンロードいただけます。