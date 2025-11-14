こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
HDI格付けベンチマーク2部門で最高評価の三つ星を獲得 「問合せ窓口」は4年連続13回目、「Webサポート」は6年連続12回目の受賞
チューリッヒ保険会社（東京都中野区、日本における代表者および最高経営責任者：西浦 正親）は、HDI-Japan（運営会社：シンクサービス株式会社、神奈川県川崎市、代表取締役：山下 辰巳）が発表した、HDI格付けベンチマーク2025年損害保険業界「問合せ窓口」、「Webサポート」の2部門において、最高評価の三つ星を獲得しました。「問合せ窓口」部門では4年連続13回目、「Webサポート」部門では6年連続12回目の三つ星獲得となります。
HDI格付けベンチマーク「問合せ窓口」部門は、認定された専門審査員と公募による一般消費者からなる審査員が対象企業のコンタクトセンターに問合わせをして、その対応のクオリティとパフォーマンスを、HDIの国際標準に基づいて設定された評価基準に沿ってお客さまの立場から評価するものです。
「Webサポート」部門も同様に審査員が対象企業のWebサイトのサポート性を評価します。
当社への評価
【問合せ窓口】★★★
顧客の要望を丁寧に受け止めながら支援を進めている。
タイミングのよい問いかけを交えたコミュニケーションにより、話しやすい雰囲気が自然に生まれ顧客との距離感も心地よく縮まっている。
支援の流れもスムーズで、顧客の気持ちに寄り添った前向きな対応が安心感につながっており、信頼を築けている。
【Webサポート】★★★
Webページは顧客視点でとても見やすく、必要な情報に迷わずアクセスできる。
FAQや自動車保険ガイドなど選択肢が豊富で、セルフヘルプを活用して効率的に情報収集できる。
担当者はWebページをよく把握しており充分に活用して支援してくれる。
当社は、お客さまとのあらゆる接点において、お客さまの期待を超えるカスタマー・エクスペリエンス（顧客体験）を提供するため、サービスの向上に取り組んでいます。今後もお客さまにとって、より価値のある魅力的な商品やサービスの提供に努めてまいります。
