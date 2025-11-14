こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ドーセット26時間ステイ」ドーセットがお客様とコミュニティに提供するゆとりの時間
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月14日 - ドーセットホテル(Dorsett Hotels) では、独自サービスの「Dorsett 26 Hours（ドーセット26時間ステイ）」で、お客様に「時間」という特別な贈り物をしています。このサービスは、ホテルに直接予約をすると、チェックインからチェックアウトまで最大26時間のフルステイを楽しむことができるというものです。例えば、午後4時にチェックインした場合、チェックアウトは出発日の午後6時になります。このサービスにより、お客様はより長く滞在して、思い出に残る体験を発見し、創造することができます。
これと同じ奉仕・寛大の精神に基づき、ドーセットホテルでは最近チャリティーイベント「 Dorsett 26 Hours Global run for charity 」を開催しました。これは、世界各地のドーセットホテルで、26時間連続でトレッドミル（ランニングマシン）を走るイベントです。11月5日から11月6日まで、ドーセットメルボルン（Dorsett Melbourne）、ドーセットシンガポール（Dorsett Singapore）、ドーセットチャンギシティ（Dorsett Changi City）、ドーセットクアラルンプール（Dorsett Kuala Lumpur）、ドーセットグランドスバン（Dorsett Grand Subang）、ドーセットチェンドゥ（Dorsett Chengdu）、ドーセットシェパーズブッシュ（Dorsett Shepherds Bush）、ドーセットツェンワン（Dorsett Tsuen Wan）、ドーセットカイタック（Dorsett Kai Tak）、ドーセットワンチャイ（Dorsett Wanchai）で各ホテルが順番にトレッドミルを走り、各ホテルが選んだ地元の慈善団体への募金活動を行いました。
イベントには、シェフ、ハウスキーピング係、フロントオフィスチームなどホテルの各部門のスタッフや、宿泊客も参加しました。「ドーセットラン」には世界中で約400人が参加し、わずか26時間で7万香港ドルを超える寄付金が集まっています。
特に印象に残った場面の一つは、DHLのクルーが、ドーセットメルボルンで20分間走ってからチェックアウトし、翌朝には香港に飛んでドーセットワンチャイでのランに参加したことです。これは、ちょっとしたひらめきでも大きく広がるということを示す素晴らしい出来事でした。そして、チームに一層の努力を促し、コミュニティに対してさらなる活力を与える、「Dorsett Stay Vibrant（ドーセットで活気あふれる滞在を）」の精神の証でもあります。
「世界は24時間で回っているかもしれませんが、ドーセットの一日は26時間です」と、グローバル・ブランド・マーケティングおよびイノベーション＆テクノロジー担当上級副社長のアニタ・チャン氏（Ms. Anita Chan）は述べています。「お客様に滞在を楽しんでいただくために、ゆとりの時間をご提供しているのと同じように、私たちのチームはコミュニティに良い影響をもたらすために時間とエネルギーを捧げています」
ドーセット・ホスピタリティ・インターナショナル（Dorsett Hospitality International）について
ドーセット・ホスピタリティ・インターナショナル（Dorsett Hospitality International）は、中国本土、香港、オーストラリア、英国、マレーシア、シンガポール、日本、欧州大陸の21都市に52施設を展開する、アジアで急速に成長しているホテルグループの一つです。ドーセットホテル（Dorsett Hotels）、ダオ・バイ・ドーセット（Dao by Dorsett）、ディー・コレクション（d.Collection）、シルカ・ホテル（Silka Hotels）の4つのコアブランドは、格別なゲスト体験を提供するとともに、地域社会に貢献することを目指しています。詳細は、www.dorsetthospitality.comをご覧ください。
