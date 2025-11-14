「マジェスティ プレステジオ 14 先行予約キャンペーン」を2025年11月21日（金）から開始

マジェスティ ゴルフ株式会社

マジェスティ ゴルフ株式会社（東京都千代田区 代表取締役CEO チョン ビョンホ）は、2025年11月21日（金）から「マジェスティ プレステジオ 14」を対象とした先行予約キャンペーンを実施いたします。

2026年1月16日（金）の発売に先駆けて、キャンペーン期間中に対象モデルのドライバーまたはアイアンセット（6本：I7～I9、PW、AW、SW）を予約購入いただいたお客様に「マジェスティ プレステジオ」ロゴ入りオリジナルボール＆マーカーセット（非売品）を進呈いたします。試打クラブが店頭に並ぶこの機会にマジェスティ プレステジオの卓越した性能と美しさをご体感ください。

マジェスティ プレステジオ ロゴ入りオリジナルボール＆マーカーセット（非売品）※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

＜マジェスティ プレステジオ 14 先行予約キャンペーン概要＞

■キャンペーン対象期間：2025年11月21日（金）～2026年1月15日（木）

■キャンペーン対象製品：マジェスティ プレステジオ 14 ドライバーまたはアイアンセット (メンズ・レディス)

■応募対象：キャンペーン期間中に対象製品を予約購入されたお客様が対象となります。

■プレゼント特典：マジェスティ プレステジオ ロゴ入りオリジナルボール〈1ダース）＆マーカーセット（非売品）

※特典は数量に限りがございます。なくなり次第、終了とさせていただきます。

※特典はドライバーまたはアイアンセット各1点のご購入につき、1セットの進呈となります。

※ボールはMAJESTY PLATINUM X（マジェスティ プラチナム X）となります。

※マジェスティ製品をご購入後には、マジェスティ オーナーズクラブサイトにてオーナー登録をお願いいたします。

＜マジェスティ プレステジオ 14 製品概要＞ 2026年1月16日（金）発売予定

「マジェスティ プレステジオ 14」は、革新の技と美の融合によって誕生した、最高峰のフラッグシップモデルです。全てのクラブにおいてスイートスポットをフェースセンターに配置する「オプティマル・コア・インパクト」設計により、安定した弾道と高いショット再現性を実現しています。また、ドライバーのフェースには、極限のボール初速を可能にするプレミアム素材「スーパーハイペリオンチタン」を採用することで、スイートエリアを拡大し、圧倒的かつ安定した初速性能と飛距離をもたらします。

【メディアお問い合わせ】

マジェスティ ゴルフ株式会社 マーケティング部 PR・コミュニケーション担当 遠藤

TEL：03-6275-6306

Email：shun.endo@majesty-golf.com

【お客様お問い合わせ先】

マジェスティ ゴルフ お客様相談室

TEL：0120-622-621(フリーダイヤル)

※9時～18時（土日、祝日・年末年始は除く）

公式HP：https://www.majesty-golf.com/

公式オンラインショップ：https://www.majestygolf-shop.jp/