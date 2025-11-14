こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京都内で「新潟米商談会」を開催します
業務用米等の販路開拓に向けて、東京都内において、県内で多様な銘柄米を生産する生産者等と首都圏等の食品関連事業者との商談会を開催します。
※県主催により東京都内で商談会を開催するのは13回目となります。
１ 日 時
令和７年11月21日（金）午後１時から５時30分まで（午後０時30分 受付開始）
２ 会 場
日本橋プラザ 展示ホール（東京都中央区日本橋2-3-4）
３ 参加者
新潟県内の生産者等（個人、法人、卸等） 26者
首都圏の食品関連事業者（中食・外食・小売・卸等） 約50者
４ 内 容
事前マッチングに基づく個別商談のほか、自由商談、新品種「新潟135号」の試食提供、ミニセミナー等を実施します。
５ その他
取材を希望される場合は、11月19日（水）午後４時までに下記担当へご連絡ください。
本件に関するお問合わせ先
新潟県農林水産部食品・流通課
販売戦略班（新潟米担当）
Tel：025-280-5306
Mail：ngt060040@pref.niigata.lg.jp
関連リンク
特設サイト
https://niigatamai-matching.pref.niigata.lg.jp/
