Silent Pool Gin Reflections by EBISU FLOWER PARK - 英国クラフトジン「Silent Pool Gin」が恵比寿店で特別コラボレーションを開催

株式会社クローバークラブ

このたび、EBISU FLOWER PARK 恵比寿本店では、Silent Pool Ginの世界観を店内に映し込んだ 「Silent Pool Gin Reflections - Beyond the Senses -」 を期間限定で開催いたします。



お花と光、水面の反射のような美しさが交わる、静かで幻想的な一週間です。

開催期間

2025年11月18日（火）～ 11月23日（日）

“Silent Pool Gin Week”として特別演出を実施

■ 店内演出

Silent Pool Ginの象徴でもある“湖の青”と“ボタニカルの香り”をテーマに、恵比寿本店を静寂の湖畔のような空間にアップデート。

■ 期間限定メニュー

Silent Pool Gin / Silent Pool Rose Expression Gin / Silent Pool Rare Citrus Gin

それぞれの個性を最大限に引き立てるシンプルで贅沢なジントニックをご用意。

各種ソーダ割・トニック割： 1,100円（税込）

・ローズがふわりと香るエレガントな“Rose Expression Gin”

・希少柑橘の爽快さが際立つ“Rare Citrus Gin”

・ラベンダーとカモミールが漂う王道の“Silent Pool Gin”

ジンを知る人も、初めての方も、Silent Pool Ginの奥深さを五感で味わえる一杯です。

英国クラフトジン「Silent Pool Gin」とは

英国・サリー州の森に囲まれた湖 “Silent Pool”。

その名を冠したクラフトジンは、伝統製法と現代的なボタニカルアートを融合した唯一無二の存在。

特徴

・24種類のボタニカルを使用した複雑で美しい香り

・太陽の下で輝く湖を思わせるエメラルドグリーンのボトル

・ローズ・シトラスなど表情豊かな派生ライン

・英国国内外のバーで高い評価を獲得

自然が生み出す静けさと、香りが奏でる豊かさ。



“飲むアロマ体験” として世界中のファンに愛されています。

今回はその世界観と、EBISU FLOWER PARKが持つ“花と光の空間美学”が重なることで、新たな感性体験が実現しました。

EBISU FLOWER PARKとは

“住所非公開・完全会員制” のフラワーバー。

ただのBARではなく、お花×空間×体験を通じて 50年寄り添うライフスタイル を創ることを使命としています。私たちの夢は、会員権ひとつで全国・世界どこでも特別な体験が得られる 「お花の感動経済圏」 をつくること。

お花に包まれるBAR、ワークショップ、文化体験、ゲストバーテンダーイベント…。

五感を超えて人生を彩る場所として、国内20店舗＋中国・北京から世界へ広げていきます。

今回のコラボレーションも、“お花とジンが交わる新たな体験” を会員様に届けたいという想いから誕生しました。

最後に

静寂の湖に揺らめく光のように、香りと色彩が反射し合う、たった一週間の体験をぜひお楽しみください。

Silent Pool Gin Reflections by EBISU FLOWER PARK - Beyond the Senses -

あなたの感性に、美しい余韻を。

【会社概要】



商号：株式会社クローバークラブ（旧：合同会社クローバークラブ）

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１丁目１３－７ 5ビル 301

設立：2019年8月8日

代表者：代表取締役 松田 真治

事業内容：飲食店経営／飲食コンサルティング／イベント企画・運営／花卉販売 など

コーポレートサイト：https://ebisu-flower-park.com/menu-jp/#company



【本リリースに関するお問い合わせ】



メディア関係者、協業希望の法人さまへ



当店に関する取材・内覧、またコラボレーションや企画のご提案は随時承っております。

ぜひ新たなフラワーバー体験を直接ご覧いただき、ご検討ください。



株式会社クローバークラブ 広報担当：高橋

Email：support@the-clover-club.com

TEL：03-6822-6939



