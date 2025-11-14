累計販売16万個を突破した手のひらサイズのエコバッグ「NANOPLUS」を展開する株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）は、2025年11月1日(土)より羽田空港内のショップなど、新たに4店舗で取り扱いを開始したことをお知らせいたします。羽田空港内での取り扱いは初となり、日本の玄関口でさらなる認知度や利用シーン拡大を期待しています。

追加取り扱い店舗の概要、拡大背景

手のひらサイズのエコバッグ「NANOPLUS（ナノプラス）」が、このたび新たに4店舗で取り扱いを開始いたしました。これにより、NANOPLUSの取り扱い店舗は全国で22店舗に拡大しました。中でも、旅行者や出張客が多く訪れる羽田空港 第1・第2ターミナル内での展開はブランド初。空港利用者にも身近なサステナブルアイテムとして、日常から旅先まで幅広く活用いただけるラインナップを揃えました。今後も、ライフスタイル提案型ショップやトラベルシーンに寄り添う店舗での展開を通じ、サステナブルな暮らしをより身近に届けてまいります。■ 新たに取り扱いを開始した店舗（2025年10月時点）・南青山Shosaikan T1 〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-2 第1旅客ターミナルビル マーケットプレイス3F・南青山Shosaikan T2 〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-4-2 第2旅客ターミナルビル マーケットプレイス3F・南青山Shosaikan T1 ANNEX 〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-2 第1旅客ターミナルビル2F ゲートラウンジ「改造社書店」内・オンセブンデイズ ミュープラット金山店 〒456-0002 愛知県名古屋市熱田区金山町1丁目1 ミュープラット金山 2F

「NANOPLUS（ナノプラス）」の製品概要＆取り扱い店舗について

「NANOPLUS（ナノプラス）」は、軽量でコンパクトのバッグシリーズで「日用品のまとめ買いのために大容量のバッグを作って欲しい」という要望を受けたのがきっかけで開発されました。付属の袋に小さく折り畳み、横幅約7センチの小袋に収納できるのが特徴です。耐久性の高いリップストップナイロンを使用しており、この生地は縦横に太めの強化糸が格子状に配置され、軽量ながら丈夫です。スーパーでの買い物や普段使い、エコバッグを超えたファッションバッグなどとしても、幅広く利用することができます。■商品概要商品名：「NANOPLUS（ナノプラス）」サイズ(スタンダード)：横530ミリメートル、高さ770ミリメートル重量、厚み(スタンダード)：25グラム、0.05ミリ素材：リップストップナイロン価格：税込2,400円～3,680円※価格はサイズやカラーによって異なります。カラー：無地5色（ブラック・グレー・ペールブルー・グレージュ・レッド）、柄5種（スケッチ・ギンガムチェック・ポルカドット・ガーデン・ポップフレンチ）、キャラクターシリーズ（すみっコぐらし4種、リラックマ2種）■取り扱い店舗大丸藤井セントラル-Editorial-札幌ステラプレイス B1F-Editorial- RAYARD MIYASHIYA PARK 2F-Editorial- 阪神百貨店 梅田本店 2F-Editorial-グラングリーン大阪 南館2F-Editorial-ONE FUKUOKA BLDG. 2Fイノブン京橋店イノブン四条本店イノブン大和郡山店渋谷ロフト銀座ロフト池袋ロフト天神ロフト川崎ロフト辻堂ロフト千葉ロフトFa-So-La TAX FREE AKIHABARA 成田空港第1ターミナル店Fa-So-La TAX FREE ASAKUSA 成田空港第1ターミナル店南青山Shosaikan T1 南青山Shosaikan T2南青山Shosaikan T1 ANNEXオンセブンデイズミュープラット金山店

株式会社Cycleについて

https://pluslf.jp/

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２設立： 平成29年3月1日代表： 飯田 航資本金：5,000,000円事業内容：海外スポーツ・健康・アート・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/