会沢紗弥さんと石橋陽彩さんの特別インタビュー公開！『小春とふたりのナイト』第1巻好評発売中！

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（東京都品川区）が運営するWEBコミック誌【コミック アース・スター】で連載中の青春ラブコメディ漫画『小春とふたりのナイト』の単行本第1巻が好評発売中です。この度、本作の第1話ボイスコミックで声優を務めた会沢紗弥さんと石橋陽彩さんの収録インタビューが公開となりました。

『小春とふたりのナイト』について

白鳥小春（CV. 会沢紗弥）は、過去のトラウマが原因で、大きなストレスやショックを受けると、彼女の中に潜む秋人（CV. 会沢紗弥）という存在と入れ替わるようになっていた。

ある日、小春と秋人が入れ替わるところを同級生の雨ヶ瀬伊織（CV. 石橋陽彩）が目撃する。

「俺の役目は小春を守ること…つまり騎士（ナイト）だ！」と自分の正体を明かした秋人に対して、ずっと小春のことが気になっていた伊織は、「俺にも、白鳥さんの騎士（ナイト）をさせてくれないか！？」と突然言い放つ。

小春・秋人・伊織の3人で展開するドタバタ青春ラブコメディ『小春とふたりのナイト』の単行本第1巻発売を記念したCV. 会沢紗弥さんと石橋陽彩さんのボイスコミックはYouTubeで公開中です。

会沢紗弥さんと石橋陽彩さん『小春とふたりのナイト』インタビュー公開

収録当日の会沢紗弥さんと石橋陽彩さん

『小春とふたりのナイト』第1話ボイスコミックの収録を終えた会沢紗弥さんと石橋陽彩さんの特別インタビューが公開！

本作について盛り上がる2人の様子をチェック！

【インタビューTOPICS】

・第1話を読んだ時の印象

・お芝居で意識した点

・お気に入りのシーン

…and more！

▼インタビュー全文を今すぐ読む

https://note.com/earthstar/n/nfb8a496ec3a0?sub_rt=share_pb

＜インタビューより抜粋＞

『小春とふたりのナイト』第1話を初めて読んだ時の印象を教えてください

会沢さん：不思議なお話だなーって思いました。

一つの身体で小春と秋人の2人がいるので、伊織が告白したらある意味そこで三角関係が発生しているというか。これいったいどうなっていくんだろうと、早く続きが読みたくて仕方がない！という想いでした。

石橋さん：今まで読んだことのない、普通の恋愛コメディとはまた違った面白さがありました。伊織が小春と秋人とそれぞれ向き合う様子を見ていて面白かったですし、続きがすごく気になるなとも思いました。

今回は小春と秋人という、同じ身体を共有しつつ、まったく違う性格・振る舞いをする2人のキャラクターを演じられましたが、２人を演じる上で意識された点はありますか？

会沢さん：小春については自分が秋人と入れ替わっているという認識がないじゃないですか。

だから小春はあまり気にせず、トラウマを抱えた控えめで大人しい女の子というのを素直に演じさせていただきました。

秋人の方に関しては、一番小春のそばにいて、「自分しか小春のことを分かってあげられないし、守ってあげられないんだ！」というこじれた独占欲みたいなのをきっと持っていると考えて、伊織と会話するシーンではそれを意識しました。

過去のトラウマが原因で人が怖い小春。そんな小春を守りたい、彼女の中に潜む別人物【秋人】。

伊織は一見「物静かな正統派イケメン」に見えつつ、実は少々変わった部分のあるキャラクターです。彼のそういうギャップの部分を表現する上で意識されたところはありますか？

石橋さん：小春と話している時は照れでついギッと睨みつけちゃうというか、思わず鋭くなっちゃうみたいなところがあります。

でもその反面、秋人と話している時は友達と話しているかのような親しみやすさがあったので、自分の本音をズバッと出せているようなイメージでお芝居しました。

伊織のちょっと変わっている点でいうと、2話の「今から鬼ごっこをしないか？」のシーンが個人的に好きです！

高校生で鬼ごっこするの面白いなと思って（笑）

小春のためなら何でもやってあげるじゃないですけど、そういう姿勢に彼女への気持ちが表れているなと原作を読んで感じました。

突然の鬼ごっこ。実は一度もそういう遊びをしてこなかった小春を思っての提案だった。

本作でお気に入りのシーンはありますか？

会沢さん：2話のお昼ご飯を食べるシーンが好きです！

石橋さん：あー！

会沢さん：お弁当の大きい・小さいから会話が始まるのがすごく微笑ましくて…

石橋さん：伊織のお弁当が茶色ばっかなのもいい（笑）

会沢さん：男子高校生だー（笑）

石橋さん：また鬼ごっこになっちゃうんですけど、僕は小春がめちゃめちゃゆっくり走ってきて「タッチ！」って言うところが…！

「ずるいよーーー！」と思いながら読んでいてすごくドキドキしました。

会沢さん：あのシーンいいですよね…

インタビューの続きはアース・スター エンターテイメント公式noteでチェック！

『小春とふたりのナイト』（著：餅田心）

▼『小春とふたりのナイト』収録インタビュー全文https://note.com/earthstar/n/nfb8a496ec3a0?sub_rt=share_pb著：餅田心

＜STORY＞

心に傷を抱える女子高生、小春。

そんな彼女の夢、それは“素敵な恋をする”こと──。

ある日学校の階段でつまづいた小春を助けてくれた同級生の伊織に、小春はいつもと別人のような顔を覗かせる。それは小春の中に生きるもう一人の人物、【秋人】だった……。

▼『小春とふたりのナイト』第1話を無料で読む

https://comic-earthstar.com/episode/2550912965466221483

▼第1巻のご購入

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4803021872

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18339551/

＜CHARACTER＞

＜ 白鳥小春（CV. 会沢紗弥）＞

心に傷を抱える女子高生。

素敵な恋をすることを夢見る。

＜ 秋人（CV. 会沢紗弥）＞

小春の中のもう一人の人物。

自分の役目は小春を見守る

「騎士（ナイト）」であることだと自負している。

＜ 雨ヶ瀬伊織（CV. 石橋陽彩）＞

小春の同級生。

とある出来事がきっかけで、小春に思いを寄せる。

『小春とふたりのナイト』のボイスコンテンツもチェック！

公式Xアカウントで本作の最新情報を発信中！

▼【CV. 会沢紗弥・石橋陽彩】『小春とふたりのナイト』第1話ボイスコミック[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=W5DHklnKh7E ]▼【CV. 会沢紗弥・石橋陽彩】『小春とふたりのナイト』～友達初心者ダイジェスト～[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=kHn9Q7G3YNk ]▼【CV. 会沢紗弥・石橋陽彩】『小春とふたりのナイト』第1巻発売記念PV[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=tU5WpANvFiE ]▼【CV. 会沢紗弥・石橋陽彩】『小春とふたりのナイト』第1巻ティザーPV[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=tQts0mC-E8g ]

▼小春とふたりのナイト【公式】（@Koharu2Knights）

https://x.com/Koharu2Knights

