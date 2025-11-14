吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した「大森 さだむ」 が間借りオープンしたことを報告致します。

浅草で週1営業ながらも、予約困難な人気を誇る天麩羅専門店「さだむ」が、新たに大森で「大森 さだむ」をオープンしました。新店舗では、これまでの本格的な天麩羅の味わいはそのままに、より気軽に楽しめるリーズナブルな天丼メニューを提供。浅草店と同様に、店主の出身地である伊豆大島の食材もふんだんに使用しています。さらに冬季の夜営業では、鯛出汁で丁寧に仕上げたおでんを用意。こだわりの天丼とともに、厳選された日本酒とのペアリングも楽しめる新しい“和の空間”です。

店舗情報

店名 大森 さだむ住所 東京都大田区山王１丁目２４－１２オープン日 2025年11月10日営業時間 下記のインスタグラム参照 Instagram https://www.instagram.com/sadamu_tempura/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://twitter.com/6ahzm57nl7vcog4【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/担当：藤田 新