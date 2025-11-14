¡ÚÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ¡Û¹ñ¤â¿ä¿Ê¡ªDMARC¤Î´ðÁÃ¤«¤é¥Ý¥ê¥·ー°ú¾å¤²¤Þ¤Ç¡Ê12/4³«ºÅ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥æ¥ß¥ë¥ê¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¹ñ¤â¿ä¿Ê¡ªDMARC¤Î´ðÁÃ¤«¤é¥Ý¥ê¥·ー°ú¾å¤²¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡×¤ò2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¤ËÁíÌ³¾Ê¤¬ÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¯½Ð¤·¤¿¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥áー¥ëÂÐºö¤Î¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×ÀÁ¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÁ÷¿®¥É¥á¥¤¥óÇ§¾Úµ»½Ñ¡ÊDMARC¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤È¥Ý¥ê¥·ー¶¯²½¤Î½ÅÍ×À¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À¸À®AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥áー¥ë¤Î¼ê¸ý¤¬¹âÅÙ²½¤¹¤ëÃæ¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÝ¸î¤È¸ÜµÒ¿®Íê¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ï¡¢DMARC¤Î¡Öreject¡×¥Ý¥ê¥·ーÀßÄê¤äBIMIÂÐ±þ¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¹ñ¤â¿ä¿Ê¡ªDMARC¤Î´ðÁÃ¤«¤é¥Ý¥ê¥·ー°ú¾å¤²¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ- Æü»þ¡§2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～14:00- ·Á¼°¡§Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ- ÂÐ¾Ý¡§¥áー¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥á¥ë¥Þ¥¬±¿ÍÑ¡¦¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý- ¿½¹þURL¡§https://e.cnz.jp/sv/arcc/JrtfdfEW/1
¢£¹Ö±éÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
- ¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥áー¥ë¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤È¶¼°Ò¡Ê¥æ¥ß¥ë¥ê¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë- DMARC¤Î´ðÁÃ¤ÈÆ³Æþ¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë- ¥Ý¥ê¥·ー°ú¾å¤²¡Êp=none¢ªquarantine/reject¡Ë¤Î¼ÂÌ³¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë- DMARC¤ÎºÇ¿·»öÎã¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
¢£¶¦ºÅ´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ü¥æ¥ß¥ë¥ê¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò´ë¶È¸þ¤±¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCuenote¡Ê¥¥åー¥Îー¥È¡Ë¡×¤òÄó¶¡¡£¥áー¥ëÇÛ¿®¡¢¥Õ¥©ー¥à¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¡¢SMS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤È¾ðÊóÈ¯¿®¤ò»Ù±ç¡£https://www.ymir.co.jp/¡ü³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÊRMS¡Ë»ö¶ÈÉô¤Ë¤Æ¡¢DMARC¡¦BIMIÂÐ±þ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖBrandKeeper¡×¤òÅ¸³«¡£¹ñÆâ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤äEC´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥áー¥ëÂÐºö¤ò»Ù±ç¡£https://brandkeeper.jp/
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
°Ê²¼¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¥»¥ß¥Êー¤Ø¤Î»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥áー¥ë¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ëÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´¼ÁÌä¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨»ö¶È¤¬¶¥¹ç¤¹¤ë²ñ¼ÒÍÍ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¡¢»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨Åö¥»¥ß¥Êー¤Ï´ë¶È¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡´ë¶È¤Ë½êÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë
¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¼Ò¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ーhttps://www.cvh.jp/policy/index.html¢£¥æ¥ß¥ë¥ê¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ーhttps://www.ymir.co.jp/privacy/¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢£¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È: https://brandkeeper.jp/¢£²ñ¼Ò³µÍ×¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ1-2-22¡¡ÅìÍÎ¥Ó¥ë8FÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 2009Ç¯07·îÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò Çò»³ µ×Ôè»ö¶È¼ÔÈÖ¹æ¡§ °ìÈÌÂèÆó¼ïÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡¡ÁíÌ³¾ÊÆÏ½ÐÈÖ¹æ¡¡A-21-10690²ÃÆþÃÄÂÎ¡¡¡§ ¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°ÂÐºö¶¨µÄ²ñ Àµ²ñ°÷¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó(RMS)»ö¶ÈÉô¡¡TEL ¡§03-6732-5476E-MAIL¡§info@brandkeeper.jp¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡