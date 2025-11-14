ベルギー発のファッションウォッチブランド「アイスウォッチ（ICE-WATCH）」の日本総輸入代理店・株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、新シリーズ「ICE champagne（アイスシャンパーニュ）」を2025年11月21日(金)に発売いたします。まるでシャンパンの泡のように光をはじくサンレイダイアル。シリコンの柔らかさに包まれた、軽やかでポップなデザイン。カジュアルにも、ちょっと特別な夜にも似合う“ドレスアップウォッチ”が誕生しました。

“シャンパン”の泡のようにきらめくダイアル

「ICE champagne」は、アイスウォッチの代名詞ともいえるカラフル×シンプルの世界観に、ホリデーの華やぎを添えた新コレクション。中央からインナーリングへと放射状に広がる繊細なエンボスラインが、まるでシャンパンの泡が立ちのぼるようにきらめきます。インデックスや針にはイエローゴールドをあしらい、どの角度から見ても上品な印象に。“かわいいだけじゃない”大人の手もとにしっくり馴染む、アイスウォッチの新しいスタンダードです。

軽やかで上質。ギフトにもぴったりな仕上がり

ケースとベルトが一体化したマットシリコンのボディは、柔らかく肌に馴染み、見た目以上に軽い着け心地。37mmのスモールプラスサイズはユニセックスで使いやすく、普段使いにも、特別な日のコーデにも自然に溶け込みます。10気圧防水、日本製クォーツムーブメント搭載、2年保証。“かわいいけど、ちゃんとしてる”そんな信頼感が詰まった一本です。

カラーは“私らしさ”を選ぶ全10色

ホワイトレインボー、モカ、ソフトピンク、オリーブグリーン、チェリーなど、思わずコレクションしたくなるホリデーカラーパレットをラインナップ。どのカラーも、イエローゴールドの輝きがさりげなく映える上品なトーンで統一。まるでアクセサリーのように楽しめるのが、このシリーズの魅力です。

ICE champagne

ケース径: 37mm／ケース、ストラップ: シリコンラバー／バックル、ケースバック: ステンレススチール／レンズ：ミネラルガラス／ムーブメント：日本製クォーツ「Miyota GL32」／防水性：10気圧防水／価格：17,600円(税込)

発売記念キャンペーン「ICE Holiday Cheers!」

「ICE champagne」発売日より、全国のアイスウォッチ取扱店にて、特別キャンペーン『ICE Holiday Cheers!』を開催。税込17,600円以上のご購入で、アイスウォッチオリジナルTシャツを着た限定ぬいぐるみ「ICE bear（アイスベア）」をプレゼント。心がほころぶホリデーシーズンに、とびきりの“Cheers!”をお届けいたします。

▼ 発売概要発売日：2025年11月21日(金)取扱店舗：全国のアイスウォッチストア、アイスウォッチステーション、正規取扱店、公式オンラインストア（https://jp.ice-watch.com/）▼ アイスウォッチステーション(主な販売店舗)オンタイム池袋ロフト店ムーヴマルイシティ横浜店石國商店国分寺マルイ店Vault 金沢フォーラス店クリエSIPY店mint time 倉敷店アニバーサリー髙島屋堺店アイスウォッチ公式オンラインストア（https://jp.ice-watch.com/）▼ お客様お問い合わせ先株式会社ビヨンクール東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207TEL：03-6804-5201