兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、冬季限定のイルミネーションイベント『NARUTO＆BORUTO 忍里×提灯イルミネーション2025 in 淡路島』を2025年12月6日（土）より期間限定で開催いたします。本イベントでは、忍の世界を体験できる「NARUTO＆BORUTO 忍里」の「地の巻エリア」が光り輝く、提灯イルミネーションをお楽しみいただけます。また、イベント初日となる12月6日（土）には、うずまきナルトが登場しお客様と一緒に初点灯を行う「うずまきナルトと一緒にライトアップ！」を開催。忍の世界を光りで包む瞬間をうずまきナルトと一緒にお過ごしいただけます。さらに、「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、暗闇の火影岩が光り輝く2つのプロジェクションマッピングショーも開催中！うずまきナルトが大好きな「ラーメン 一楽」の熱々ラーメンなど、冬を夢中で楽しめるコンテンツがいっぱいの「NARUTO＆BORUTO 忍里」で、特別な冬を楽しもう！

■イベント概要

実施期間：2025年12月6日（土）～2026年3月1日（日）初日12月6日の17時45分より、「NARUTO＆BORUTO 忍里」地の巻エリア内、伝説の洞窟付近にて、点灯式「うずまきナルトと一緒にライトアップ！」を開催いたします。点灯時間：18:00~22:00（アトラクション最終受付20:00）参加費：無料 ※別途、アトラクション入場料が必要となります内容：「NARUTO＆BORUTO 忍里」限定のオリジナルイルミネーションイベント。忍の夜の世界を無数の提灯で彩りまます。初日12月6日17時45分より、「NARUTO＆BORUTO 忍里」地の巻エリア内、伝説の洞窟付近にて、点灯式「ナルトと一緒にライトアップ！」を開催。さらに、忍里内にて日没後毎日上映される、2つのプロジェクションマッピングショーもお楽しみいただけます。URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ