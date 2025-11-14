株式会社パソナふるさとインキュベーションでは、株式会社サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」をテーマにした施設「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」の公式オンラインショップにて『オンラインショップ限定 ブラックフライデーキャンペーン』を11月17日（月）から11月28日（金）まで開催いたします。

本キャンペーン期間中、オンラインショップで対象商品をご購入いただいた方に、数量限定で本施設オリジナルデザインのステッカーと、次回ご利用いただける10％の割引が付いた優待チラシをプレゼントいたします。オンラインショップでは、「HELLO KITTY SMILE」限定の乙姫の衣装を着たハローキティ ぬいぐるみやHELLO KITTY APPLE HOUSE限定のオリジナルTシャツなど、ここでしか手に入らないアイテムを多数販売。淡路島まで足を運ぶことが難しい方も、ご自宅からお買い物をお楽しみいただけます。 ぜひこのお得な機会をお見逃しなく！

■『ECサイト限定 ブラックフライデーキャンペーン』 概要

期間： 2025年11月17日（月）～28日（金）内容： 「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」オンラインショップサイト内の商品をご購入いただいた方にオリジナルステッカーと次回ご利用いただける10％の割引が付いた優待チラシを先着100名様にプレゼント※1会計につき各1枚 ※なくなり次第終了商品一例：・乙姫の衣装を着たハローキティ ぬいぐるみ／4,180円 ・HELLO KITTY APPLE HOUSEオリジナルクッション／4,400円

https://awaji-resort.com/?utm_source=awaji-resort.com&utm_medium=referral&utm_campaign=globalheader