奈良県広陵町の靴下工場、株式会社 創喜（代表取締役：出張 耕平）は、ホテル日航奈良（奈良県奈良市）で2025年11月13日（木）から12月25日（木）まで開催される「開業20周年記念クリスマスツリー」の装飾において、当社のローゲージソックスがオーナメントとして採用されたことをお知らせいたします。今年のツリーは、高さ6ｍの迫力あるクリスマスツリーに、奈良の地場産業である靴下をテーマにした特別装飾が施されたものです。「日本一ワクワクする靴下工場」を目指す創喜からは、木の糸とリサイクルコットンで編み上げた「YOSHINO TREE -ヨシノツリー- アップサイクルミックス」と、自転車と編み機を融合させたオリジナルマシーン「チャリックス」で編んだ、このツリー限定カラーのローゲージソックスの2種類がオーナメントに使用されました。奈良の靴下産業の思いとぬくもりを伝えるこのツリーが、訪れる人々の心を暖かく灯すことを願っています。

【オーナメントに採用されたローゲージソックスについて】

Yoshino Tree-ヨシノツリー-アップサイクルミックス

奈良県の吉野杉や檜を微粒子化し、綿・和紙・絹などの天然繊維と練り合わせて作られた特殊素材「木の糸」と、靴下製造の過程で生まれる端材をアップサイクルした再生コットンの糸を組み合わせて編み上げました。奈良の地場産業から生まれたサステナブルなソックスで、履き込むほどに、木の成長のようにさらりとした質感から柔らかく優しい肌触りへと変化を楽しめます。＊木の糸は株式会社シンサイカトー「縁樹の糸」を使用

https://www.souki-socks.jp/?pid=188430284&srsltid=AfmBOopLF6e3RT2yGn9QpoHEa_pSDfNNNHOD0567W-KYiu5Wk6_TSCSc

チャリックスソックス

自転車を漕ぐ力でくつ下を編むことができる、創喜オリジナルの体験型マシーンです。36色の綿糸からお好きな3色を選び、和紙糸とシルク糸を加えた計5本の糸で編み上げます。サイズと丈を選択後、約15分間ペダルを漕ぐとくつ下が完成。編み上がったくつ下はスタッフがその場でつま先を縫製し、温風で仕上げを施します。最後にタグへ自分の名前を記入すれば、世界にひとつだけのくつ下が完成します。出来上がったくつ下はローゲージ特有の大きな編み目が特徴で、肉厚でふっくらとした履き心地が魅力です。今回はツリーオーナメントのイメージに合わせたオリジナルカラーで製作いたしました。「チャリックス」は、創喜の工場に隣接する体験スペース「くつ下たのしむ実験室 S.Labo」で体験いただけます

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=WOaO-oM0IJM

S.Labo所在地：〒635-0824 奈良県北葛城郡広陵町疋相6-5TEL：0745-51-0366（営業時間 9:30～17:00）公式サイト：https://slabo.souki-knit.jp/

【期間限定「プチックスストラップ」カプセルマシンが登場】

ツリー設置期間中、ホテル日航奈良3階ロビー中央に、手のひらサイズの「プチックスストラップ」カプセルマシンが登場します。工場で眠っていたベビー用編み機と、通常は廃棄される残糸を再利用したエコフレンドリーなミニソックス。キーホルダーやバッグチャームとして楽しめる、ローゲージならではのふっくらとした編み地がかわいらしいアイテムです。

販売期間：2025 年11 月13 日（木）～ 2025 年12 月25 日（木）18：00設置場所：ホテル日航奈良３階ロビー中央サイズ：全長約8cm、足サイズ約4 ～ 5cm料金：1 回300 円

【ホテル日航奈良について】



2005年7月1日に開業したJR奈良駅直結のホテル。330室の客室、大小8つの宴会場、レストランなどを備えた奈良最大級の都市型ホテルです。京都・大阪から電車で1時間以内とアクセスも良く、関西観光やビジネスの拠点として最適なロケーションにあります。また、興福寺や奈良公園など主要観光地へも徒歩圏内で、東側の客室からは若草山や奈良市街の美しい眺望を一望できます。

https://www.nikkonara.jp/

【株式会社 創喜について】

株式会社 創喜は1927年に創業し、靴下の産地である奈良県広陵町で100年近く靴下を作り続けているソックスファクトリーです。「扱える職人がごくわずか」ともいわれる、珍しい国産のヴィンテージ靴下編機を大切に修理しながら使い続けています。中でも、編み目が大きくふっくらとしたローゲージの靴下づくりには定評があります。「日本一ワクワクする靴下工場」をビジョンに掲げ、丁寧に、こだわりをもって靴下をつくるとともに、靴下をたのしむさまざまな体験を⽣み出していきたいと考えています。

https://www.souki-knit.jp/

◆会社概要・お問い合わせ先

こちらのプレスリリース・靴下のOEMやオリジナル商品に関して気軽にお問い合わせください。 商号：株式会社 創喜 代表者：出張（デバリ) 広報担当：中川 所在地：〒635-0824 奈良県北葛城郡広陵町疋相6-5 設立：1927年 事業内容：靴下・アームカバーを始めとしたニット製品の製造・販売 TEL：0745-55-1501（平日10：00～17：00） FAX：0745-55-1502 MAIL：info@souki-knit.jp URL：https://www.souki-knit.jp/