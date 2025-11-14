香水の企画製造販売を行う有限会社ルズ(所在地：東京都品川区、代表取締役：天田 徹)は、オリジナル香水ブランド「Fatalite(ファタリテ)」からディスカバリーセットを2025年11月21日にオンラインストアLUZ-Store限定でリリース予定です。※「Fatalite」正式表記は“e”の上に「'」(アキュートアクセント)

＜新商品＞ファタリテ ディスカバリーセット商品概要

内容：・ファタリテ オードパルファン 各2mL×計4本（酒池肉林 / 早熟の君 / 聡慧なる手綱 / 窒息する薔薇）・ロゴからパッケージまで、プロダクトのデザイン全般を手がけたクリエイター、まくらくらま氏による描きおろしイラストのポストカード（1枚）価格：7,700円(税込)

※この商品はオンラインストアLUZ-Store限定商品です。※封入のポストカードの絵柄は全1種類です（オモテ・ウラそれぞれに別のデザインが印刷されています）。※ポストカードの絵柄は事前公開しておりません。商品が届くまで楽しみにお待ちください。

香りのお試しだけでなくギフトにも

https://www.luz-store.com/view/item/000000000249

Fatalitéのラインアップからお気に入りの香りを見つけるだけでなく、香水がお好きな方へのギフトにもオススメ。ぜひFatalitéの香りをお楽しみください。

Fatalite商品について

https://luzfragrance.com/fatalite/https://www.instagram.com/fatalite_fragrance/

＜香り全4種＞・ファタリテ オードパルファン 酒池肉林・ファタリテ オードパルファン 早熟の君・ファタリテ オードパルファン 聡慧なる手綱・ファタリテ オードパルファン 窒息する薔薇

Fataliteブランドコンセプト

自分の武器は自分で決める。香り／ボトル／ボックスで完成する一つの物語我慢ばかりが増えた時代の中で忘れていた、貴方が本当に望むトキメキを提案します。運命を狂わす程の魔性性を秘めた香りを貴方の物語の一頁に。

会社概要

商号 ：有限会社ルズ代表者 ：代表取締役 天田 徹本社 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング 6階支社 ：＜ロサンゼルス＞ LUZ Fragrance Co., Ltd. 240 Walnut Ave. #2 Arcadia, CA 91007 USA ＜イタリア＞ LUZ Fragrance Italy S.r.l. Vicolo San Michele 15, 21100 Varese ITALY設立 ：2001年6月事業内容：・自社ブランド香水「LUZ Fragrance ルズフレグランス」の企画製造販売 ・香り製品のOEM製造 ・オンラインストア 香り専門店「LUZ-Store ルズストア」の運営