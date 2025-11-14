本格的な革小物づくりを自宅で楽しめる新シリーズが登場！『大人のレザークラフト』2025年12月24日 (水) 創刊！

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社は、手づくりの魅力を再発見できる新シリーズ『大人のレザークラフト』を、2025年12月24日（水）に創刊いたします。



『大人のレザークラフト』シリーズでは、毎号付属する材料や専用道具を使い、自宅で本格的な革小物の作品をつくりながら、テクニックや道具の使い方を基礎から幅広く学ぶことができる分冊百科シリーズです。



商品ウェブサイト：https://hcj.jp/lfm/p




手づくりの癒やしを、自宅で楽しむ時間へ


近年、在宅時間の充実や「自分の手でつくる喜び」を求めるライフスタイルの広がりから、
手芸・クラフト人気が再燃しています。
その中でもレザークラフトは、革の香りや手触り、使うごとに素材の変化を楽しみながら、世界にひとつのアイテムを生み出せる趣味として注目されています。



『大人のレザークラフト』は、そんな “手づくりを楽しむ暮らし” を提案。
リビングの机ひとつで始められる、あなただけの小さな工房が開きます。





毎号、道具と材料付きで「すぐ始められる」！


毎号必要な材料や道具が付属しているので、その日からすぐにレザークラフトを始めることができます。工程も写真付きでていねいに解説しているので、初心者でも安心です。


道具を使いこなして、オリジナル作品にもチャレンジ！慣れてきたら、集めた道具を使って自由に作品をつくってみましょう。





本シリーズで完成する主な作品


創刊号では、「穴をあけて、縫う」という基本作業の練習として、実用的なキーリングを製作。


さらに、茶色のクロム革を使った「ボディバッグ」の製作も並行して進めていきます。



次に、使い込むほどに味が出るヌメ革で、「長財布」「ノートカバー」「ベルトポーチ」「二つ折り財布」をつくっていきましょう。


使うたびに手に馴染む革の質感を楽しみながら、世界にひとつの自分だけのアイテムが完成します。



【ボディバッグ】メインファスナーを直線にすることにより、初心者の方にもチャレンジしやすい作品です。


【長財布】たくさんの刻印を使ったカービングで仕上げる長財布。ヌメ革の味わいが楽しめます。

【ノートカバー】ペン収納付きで、カードやメモなども挟めるスペースが便利です。


【ベルトポーチ】それぞれの金具にあった専用の道具の使い方も学べる作品。ヌメ革の厚みも出てくるので手縫いのテクニックもさらに上達します。

【二つ折り財布】本体外側の左右を少し大きく革を塗って、内側パーツと二つ折りに縫い合わせる技術を学ぶことができます。


本誌ではつくり方をはじめ、革の知識やテクニック、素敵な作例が満載！


♦ステップに沿った写真付き！工程を丁寧に解説


本誌では写真を使って、つくり方を分かりやすく解説。レザークラフトがはじめての方も安心してコレクションを続けて頂けます。




♦テクニックが上達した際には、自分好みの革やアレンジで自由な作品づくり！


本誌でつくる主な作品とは別に、様々な革を使ったIDカードホルダー、ツールケース、ブックカバーなどの実用的な革小物も本誌で紹介します。型紙やつくり方の解説が付いているので、お好みの色の革と糸でつくってみましょう。







♦革の道具と技法、今後の作品づくりに役立つ情報も！


レザークラフトに使われる道具とその使い方を詳しく解説。大きく分けて「切る」、「貼る」、「縫う」、「仕上げる」という4つの工程で、どんな道具をどのように使うのか、写真付きで紹介します。


また、革の種類とそれぞれの特徴、革の選び方、メンテナンス方法も掲載しています。






【お得】に【便利】に楽しみたい方は、定期購読がおススメ！定期購読者限定の豪華特典付き！


毎号確実に手に入れたい方は、書店での売り切れや買い忘れの心配がなく、送料無料でご指定の場所にお届けする、お得で便利な「定期購読」がおすすめです。


また、定期購読をお申込みの方全員に、レザークラフトに役立つツールをプレゼントします！




<ツールラック>


レザークラフトのツールを


保管するための木製ラックです。


作業台の上が整頓されて、広く使うこ


とができます。








<レーシングポニー>


台座部分に座り、革を挟んで固定できます。


両手がフリーになることで、作業効率が


アップします。






【プレミアム定期購読】本誌で紹介する作品づくりをさらに深く楽しめる、牛ヌメ革のセット！


プレミアム定期購読では、レザークラフトをさらに楽しむことができる特典を！




※途中解約でのご返金はいたしかねます。

<牛ヌメ革セット (２枚×5回) >


第4号以降、毎号250円 (10%税込) を追加すれば、5回に分けて牛ヌメ革セットをお届け！


掲載の作例にも使え、作品づくりをさらに楽しめます。



※第15、47、67、81、99号でそれぞれお届


けします。








【商品概要】
■商品名　　　『大人のレザークラフト』


■価　格　　　創刊号特別価格499円（10％税込）


　　　　　　　第2号特別価格1,499円（10％税込）


第3号以降通常価格2,499円 (10%税込)


　　　　　　　プレミアム定期購読をお申し込みの場合、第4号以降は通常価格2,749円（10%税込）


■発売日　　　2025年12月24日（水）　※地域によって発売日は異なります
■販売場所　　全国の書店・商品ウェブサイトにて発売
■刊行頻度　　隔週刊
■刊行号数　　全100号（予定）


■ 商品サイト　https://hcj.jp/lfm/p


■ 商品に関するお問い合わせ


アシェット・コレクションズ・ジャパン(株) お客様サービスセンター: 0570-001-070