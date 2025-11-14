インターネットインフィニティー、テオリア・テクノロジーズと協業開始　AIを活用した24時間介護支援をLINEで実証開始

株式会社インターネットインフィニティー

株式会社インターネットインフィニティー（本社：東京都千代田区、代表取締役：別宮圭一、以下 インターネットインフィニティー）は、エーザイグループのテオリア・テクノロジーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：坂田耕平、以下 テオリア・テクノロジーズ）と、AI技術を活用して仕事と介護の両立を支援する次世代ケアソリューションの共創を目指し、2025年8月28日に協業基本契約を締結しました。

本協業の第一弾として、インターネットインフィニティーが提供する法人向け仕事と介護の両立支援サービス「わかるかいごBiz」に、テオリア・テクノロジーズの対話型AIソリューション「ヨルニモ」を組み合わせたサービスの実証実験を、2025年12月1日よりコミュニケーションアプリ「LINE」で開始いたします。

AIを活用した24時間365日対応のLINEチャットにより、介護に直面している従業員一人ひとりがより身近に相談できる環境を整え、新しい支援体験を創出します。これにより、年間10万人にのぼる介護離職という社会課題の解決を目指します。

1. 協業の背景

■深刻化する介護離職と企業の課題

日本では、働きながら介護を行うビジネスケアラーが増加しており、総務省「就業構造基本調査」によると、2022年の1年間で「介護・看護」を理由に離職した人は約10万6,000人に上ります（※）。

介護離職は社員個人のキャリア喪失に留まらず、企業の人材損失や生産性低下に直結する深刻な経営課題です。社員が安心して働き続けられる環境づくりは、企業の持続的成長に欠かせないテーマとなっています。

■両社の取り組みとビジョンの一致

インターネットインフィニティーは「介護離職ゼロ社会の実現」をミッションに掲げ、法人向けサービス「わかるかいごBiz」を通じて企業の介護支援体制構築を支援してきました。

一方で、日々多様化する介護状況に対し、よりパーソナルで即時性の高い支援の必要性を感じていました。

テオリア・テクノロジーズは、エーザイグループの知見と独自のAI技術をもとに、認知症領域を中心としたヘルスケアソリューションを展開しています。自然言語処理を活用した対話型UXの開発を得意とし、人の不安や孤独感に寄り添う技術を磨いてきました。

両社の強みを掛け合わせ、「デジタルの力で社員・介護者・専門家をつなぎ、時間や場所に縛られない支援を提供する」という共通ビジョンのもと、今回の協業が実現しました。

2. 第一弾の取り組み：LINEを活用した24時間対応の次世代ケア実証実験

社員が日常的に使用するLINEを介して、AIによる24時間対応のチャット相談サービスの実証実験を開始します。

実証名称：わかるかいごBiz × テオリア・テクノロジーズ 介護者支援AI「ヨルニモ」LINE版

実施期間：2025年12月1日～2026年3月31日（予定）

参画企業：「わかるかいごBiz」導入済みの大手企業複数社を予定

目的：24時間対応のAIとの対話が、介護者の心理的ストレス軽減や情報取得の効率化に寄与するかを検証

主な機能

● 24時間対応のAIチャット相談窓口

LINE上で介護の悩みや不安をいつでも相談可能。登録不要で、思い立った時にすぐ利用できます。

● 個人に最適化されたAI対話体験

介護状況や価値観に応じて最適な回答を提示。会話を重ねるほど個人にフィットした支援を実現します。

3. 本協業がもたらす価値

社員へ：介護の孤独感や不安を軽減し、AIによる継続的なサポートで仕事と介護の両立を支援

企業へ：介護離職を防ぎ、人的資本経営の推進と生産性維持に貢献

社会へ：テクノロジーを活用した新しい介護支援モデルを構築し、社会的インフラの高度化に寄与

4. 今後の展開と中長期ビジョン

● 介護者支援AI「ヨルニモ」の高度化と本格実装

実証を通じて得られたデータをもとに改良を重ね、ネイティブアプリ化を視野に2026年度中の正式リリースを目指します。

● インターネットインフィニティーグループ内サービスとの連携強化

「わかるかいごBiz」だけでなく、リハビリ型デイサービス「レコードブック」やケアマネジャー支援サイトなどと連携し、オンライン・オフラインを包括的な介護体験の創出を検討します。

【株式会社インターネットインフィニティーについて】

企業の社員向け介護支援サービス「わかるかいごBiz」、リハビリ型デイサービス「レコードブック」、ケアマネジャー向け情報サイト「ケアマネジメントオンライン」などを展開。

テクノロジーと人の力を組み合わせ、高齢社会における課題解決と「介護離職ゼロ社会」の実現を目指す。

URL：https://iif.jp/

【テオリア・テクノロジーズ株式会社について】

テオリア・テクノロジーズは、「認知症との向き合い方を、テクノロジーで変えていく。」をミッションに掲げ、エーザイグループの一員として認知症という社会課題の解決を目指しています。認知症の当事者やご家族、医療関係者との対話から得た膨大な知見とAIなどのテクノロジーを掛け合わせ、健常・未病時の備えから診断後のケアまで、一貫して認知症に関する事業に取り組んでいます。

URL：https://theoriatec.com/

■介護者支援AI「ヨルニモ」

介護職・医療・心理・福祉の専門家による知見と、実際に介護に携わる方々の声に基づいた24時間対応のAIチャットで、在宅介護者の孤独や悩みに寄り添い、「聞く・学ぶ・整える」の3機能で介護負荷を軽減します。

URL：https://www.yorunimo.theo-one.com/

「わかるかいごBiz」とは？

介護に関する負担や不安を抱える従業員様のサポートとして、

「実態把握調査」（自社の仕事と介護に関する実態を把握し、必要な支援施策を検討）

「介護コンシェルジュ」（電話・メールでの介護相談、ケアマネジャー・介護施設のご紹介、等）

「介護セミナー」（仕事と介護の両立支援対策、基礎知識、予防、等）

「介護情報ウェブサイト」（全国の介護事業所検索、実技動画、等）

など、一気通貫に課題解決までご支援するサービスです。

https://wakarukaigo.jp/cm-content/introduction/



