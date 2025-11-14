ブックデザイナー鈴木成一、デビュー40周年記念本『鈴木成一と本をつくる』限定刊行決定！

鈴木成一氏のデビュー40周年記念展示「鈴木成一書店」開店にあわせ、鈴木成一氏の講義録、ならびに寄藤文平さん、水戸部功さん、名久井直子さんら著名デザイナーとの鼎談を収録した書籍を、本屋B&Bにて限定発売します！

「鈴木成一書店」は、これまでに約15,000冊の装丁を手がけ、日本のエディトリアルデザインに大きな足跡を残してきた鈴木氏の集大成ともいえる展覧会です。最大の特徴は、展示作品のすべてが購入可能である点。会期中は鈴木氏自身が「店長」として店頭に立つ日も予定されており、来場者が直接本人と交流できる 貴重な機会となります。

個展開催に際して、小学館では、『鈴木成一と本をつくる』を刊行します。装丁は、鈴木成一デザイン室から巣立ったデザインユニット、アルビレオが手掛けました。

鈴木氏が自分のキャリアを象徴する作品として選んだ40作

『鈴木成一と本をつくる』

定価：1,980円（税込）

四六判並製368頁

【収録内容】

・「鈴木成一と本をつくる」── 鈴木成一氏が、本屋B&Bにおいて3シーズン(2024年6月～2025年7月)にわたって開講したワークショップ〈超実践‧装丁の学校〉の講演録

・「良い装丁って何だろう」── 著名ブックデザイナーである水戸部功、アルビレオ、寄藤文平、名久井直子、大久保明子、大島依提亜の各氏との鼎談

・「四〇年四〇作」── 鈴木成一のキャリアを語るロングインタビュー

・そのほか鈴木成一氏の手書き時代のラフ多数掲載

購入方法

鈴木氏手書きのラフ（吾妻ひでお『失踪日記』イーストプレス、2005年）

本屋B&Bから販売する限定本になります。12月5日（～14日迄）から開催される同個展の会場で購入いただくか、以下の予約サイトからお申し込みください。

https://bookandbeer.theshop.jp/items/122762429

【特別特典】 ※現地の購入でも、ネットでの購入でも、特典はつきます。数に限りがございますので、お早めにどうぞ。

完全オリジナル「鈴木成一書店」ブックカバー付き。

A_ 鈴木成一デザイン室 design Ver1

B_ 鈴木成一デザイン室 design Ver2

C_ 水戸部功 design Ver

※デザインのパターンは選べません（3種のうち1種をランダム封入）。あらかじめご了承ください。

鈴木成一氏の直筆サイン入り。

デビュー40周年記念個展「鈴木成一書店」

会期：2025年12月5日(金)～14日(日)11:00～21:00 ※最終日のみ18時まで

会場：BONUS TRACK GALLERY 1(東京都世田谷区代田2丁目36－15)

主催：本屋B&B、小学館

関連イベント多数開催！ 西加奈子さんが登壇するオープニングイベントも決定

▶オープニングイベント「鈴木成一、西加奈子と本をつくる」

出演：鈴木成一、西加奈子

https://bb251205a.peatix.com

西加奈子氏

鈴木成一さんの装丁作品の中でも、小説家自身が装画を手がけるのはごく少数。直木賞受賞作『サラバ！』をはじめ、ふたりの間でどんなやりとりがあり、どのように本が生まれていったのか ── 創作の裏側をたっぷり語っていただきます。

▶特別鼎談 「装丁は夜生まれる～小説家‧編集者‧装丁家鼎談」

出演：鈴木成一、恩田陸、志儀保博（幻冬舎）

https://bb251010a.peatix.com【左記にて動画を有料配信しています】

多数の著作で鈴木氏が装丁を手掛けてきた直木賞作家・恩田陸氏。そして恩田氏の『蜜蜂と遠雷』ほか、これまで鈴木氏と数多くの作品で苦楽をともにしてきた幻冬舎の編集者・志儀保博氏。今でも第一線で走り続けている小説家、編集者、装丁家たちが語る「本を生み出すこと」の真髄とは?

恩田陸氏

▶「良い装丁ってなんだろう?」

開催：2025年11月21日(金)

出演：鈴木成一、祖父江慎、名久井直子、水戸部功

https://bb251121a.peatix.com

日本を代表する装丁家が大集結。出演者4名には、ご自身の過去、現在の担当書籍を持参していただ き、良い装丁とは何かを徹底議論します。

さらに豪華イベントも企画中です。くわしくは、本屋B&B、そして鈴木成一デザイン室の公式SNSからの情報発信をチェックしてください。

祖父江慎氏名久井直子氏水戸部功氏

