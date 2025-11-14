【JAF福岡】初心者でもマイカーで楽しめるモータースポーツ！カローラ福岡 オートテスト チャレンジ 2025 Rd.3～11月29日（土）西鉄バス研修センターにて～
一般社団法人 日本自動車連盟
オートテスト イメージ
https://jaf.link/4oE9Nem
https://jaf.link/4oE9Nem
JAF九州本部（本部長 金野誠）は、11月29日（土）西鉄バス研修センター（福岡県大野城市）においてJAF準加盟クラブ「トヨタカローラ福岡モータースポーツクラブ」が開催する「カローラ福岡 オートテスト チャレンジ 2025 Rd.3」に協力します。
https://jaf.link/4oE9Nem
オートテストは「走行タイム」だけではなく、「運転の正確さ」も競う新しいジャンルのモータースポーツ競技です。競技ライセンスはもちろん、ヘルメットやグローブなどの装備も不要でマイカーで気軽に参加することができます。
オートテストを完走すると、モータースポーツの入門ライセンスとなる国内Ｂライセンスの申請資格を取得できます（申請料別途必要）。
【オートテスト開催概要】カローラ福岡 オートテスト チャレンジ 2025 Rd.3
■日時：2025年11月29日（土）
受付9時～、表彰式14時～（予定）
■会場：西鉄バス研修センター（福岡県大野城市山田3-12-5）
■参加料：JAF会員4,000円、学生3,000円、一般6,000円
■募集台数：40台まで
※先着順となります
■申込方法：JAFホームページ（下記URLまたは二次元コード）を参照
https://jaf.link/4oE9Nem
■申込締切：2025年11月23日（日・祝）18:00まで
※事前申込のみとし、当日参加受付はおこないません
■主催：JAF準加盟クラブ トヨタカローラ福岡モータースポーツクラブ（TCF）
https://jaf.link/4oE9Nem
このリリースへの問い合わせは以下までお願いします。
一般社団法人 日本自動車連盟 福岡支部事業課
Tel：092-841-7731（平日 10:00～17:00）