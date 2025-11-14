【JAF福岡】初心者でもマイカーで楽しめるモータースポーツ！カローラ福岡 オートテスト チャレンジ 2025 Rd.3～11月29日（土）西鉄バス研修センターにて～

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF九州本部（本部長 金野誠）は、11月29日（土）西鉄バス研修センター（福岡県大野城市）においてJAF準加盟クラブ「トヨタカローラ福岡モータースポーツクラブ」が開催する「カローラ福岡 オートテスト チャレンジ 2025 Rd.3」に協力します。

オートテストは「走行タイム」だけではなく、「運転の正確さ」も競う新しいジャンルのモータースポーツ競技です。競技ライセンスはもちろん、ヘルメットやグローブなどの装備も不要でマイカーで気軽に参加することができます。

オートテストを完走すると、モータースポーツの入門ライセンスとなる国内Ｂライセンスの申請資格を取得できます（申請料別途必要）。

【オートテスト開催概要】カローラ福岡 オートテスト チャレンジ 2025 Rd.3

■日時：2025年11月29日（土）

受付9時～、表彰式14時～（予定）

■会場：西鉄バス研修センター（福岡県大野城市山田3-12-5）

■参加料：JAF会員4,000円、学生3,000円、一般6,000円

■募集台数：40台まで

※先着順となります

■申込方法：JAFホームページ（下記URLまたは二次元コード）を参照

https://jaf.link/4oE9Nem

■申込締切：2025年11月23日（日・祝）18:00まで

※事前申込のみとし、当日参加受付はおこないません

■主催：JAF準加盟クラブ トヨタカローラ福岡モータースポーツクラブ（TCF）

このリリースへの問い合わせは以下までお願いします。

一般社団法人 日本自動車連盟 福岡支部事業課

Tel：092-841-7731（平日 10:00～17:00）