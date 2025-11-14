薬物乱用防止を目的とした啓発特設サイトを公開しました







「大麻に頼らない選択を」広報啓発コンテンツを公開令和6年の我が国の大麻事犯の検挙人員は6,342人で、過去最多を更新した前年に比べ減少したものの、引き続き覚醒剤事犯の検挙人員を上回り、まさに「大麻乱用期」の渦中にあるといえます。このうち、30歳未満の若年層が7割以上を占めており、特に若年層に対する薬物乱用防止のための広報啓発が求められています。このため、厚生労働省では、大麻のリスクや薬物を誘われた際の対処法などを紹介した特設サイトを本日公開しました。また、30歳未満の若年層の方を対象に、薬物の心身への影響等について、どれくらい浸透しているのかなどの意識調査を実施しましたので、その結果も併せて公表します。厚生労働省では、今回の調査結果も踏まえ、引き続き、薬物乱用防止に向けた広報啓発を推進していきます。【「大麻に頼らない選択を」特設サイト】特設サイトでは、薬物に関する○×クイズを出題する「クイズで学ぶ薬物のこと」のほか「薬物にまつわるデータ集」や、薬物を誘われたときの対処法などを紹介した「大麻と距離を取るために」のコンテンツを掲載しています。詳しい情報は、特設サイトをご覧ください。

メインビジュアル







【薬物乱用防止に関するアンケート調査結果】薬物の乱用が拡大している30歳未満の若年層を対象に、薬物の心身への影響に関する理解度や、薬物乱用防止のための広報啓発の在り方に関する意見等について、アンケート調査を実施しました。■調査結果のポイント▶約9割が大麻乱用は心身への悪影響があると回答

※Q「大麻を乱用したり、長期的に使用したりすることによって引き起こされる心身への悪影響として、あなたが考えられるものをすべてお選びください。」に対する回答。（複数回答可。N=500）













※Q「近年、大麻事犯の検挙者数が急増しており、そのうち約7割が30歳未満の若年層であることをご存じでしたか？」に対する回答。（N=500）









▶約8割が大麻に依存性があると回答※Q「依存性があると考える違法薬物を教えてください。」に対する回答。（複数回答可。N=500）▶約7割が大麻事犯の検挙者の約7割は30歳未満であることを知らなかったと回答▶約8割が家族や友人が大麻を使っていたら「止める」と回答※Q「友人・家族・恋人など身近な人が大麻を使用しているとしたら、止めますか？」に対する回答。（N=500）■調査対象等・調査対象者：日本全国の18歳から29歳までの男女・サンプル数：500名（性別及び年齢毎に均等回収となるようアンケートを実施）・調査期間：令和７年９月12日（金）から同年９月17日（水）まで・調査手法：インターネット調査詳細はこちらをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179105_00015.html本件に関するお問合わせ先医薬局 監視指導・麻薬対策課関連リンク大麻に頼らない選択をhttps://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/campaign2025_2//index_01.html詳細https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179105_00015.html