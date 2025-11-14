～「京王 Ｊｒ.ウインターカップ２０２５－２６」開催！～京王電鉄が「京王アリーナＴＯＫＹＯ」にて開催される小中高校生世代のバスケットボール三大会に協賛！幅広い世代の若き選手の挑戦を支えます

≪昨年の様子≫

≪グッズイメージ≫

≪昨年の様子≫





「Ｌｅ ｒｅｐａｓ」 「高尾すみれ庵」 「ことら」



≪商品イメージ≫







（１）大会概要

都道府県高等学校体育連盟に加盟している生徒が出場するバスケットボールの選手権大会です。全国各地から全１２０チーム（男女各６０チーム）が集結し、日本一のチームを決めます。

（２）大会日程

１２月２３日（火）～１２月２９日（月）

※試合時間等の情報は大会ＨＰをご確認ください。

大会ＨＰ:https://wintercup2025.japanbasketball.jp/

（３）会場

・メイン会場：東京体育館（最寄駅：ＪＲ千駄ヶ谷駅）

・サブ会場：京王アリーナＴＯＫＹＯ ※１２月２３日（火）のみ開催

（４）開催記念企画

①大会ペアチケットプレゼントキャンペーン

京王スポーツ公式ＬＩＮＥアカウントからご応募いただいた方の中から抽選で、観戦ペアチケットをプレゼントします。

・応募期間：１１月１４日（金）～１２月３日（水）

・応募方法：「京王スポーツ公式ＬＩＮＥ」を友だち追加し、トーク画面上の「ウインターカップご招待企画」メニューより画像をタップすると表示されるお申込みフォームからご応募ください。

・当選発表：当選された方には、１２月８日（月）頃ご記入いただいたメールアドレス宛に当選された旨のメールをお送りいたします。チケットデータは１２月中旬を目途にご案内いたします。

・賞品一覧

【Ａ】１２月２３日（火）観戦チケット（場所：京王アリーナＴＯＫＹＯ）２５組５０名様

観戦チケット（場所：東京体育館） ５組１０名様

【Ｂ】１２月２４日（水）観戦チケット（場所：東京体育館） ５組１０名様

【Ｃ】１２月２５日（木）観戦チケット（場所：東京体育館） ５組１０名様

【Ｄ】１２月２６日（金）観戦チケット（場所：東京体育館） ５組１０名様



​​ ​​





≪二次元コード≫



②京王公式ＳＮＳフォローでオリジナルコラボグッズが当たる抽選会

京王電鉄広報公式Ｘアカウントをフォロー＆公式Ｘアカウントが投稿した応援ポスト（抽選会実施約１週間前投稿予定）をリポストまたは、京王電鉄公式YouTubeチャンネルをチャンネル登録した画面を会場内特設ブースでご提示いただいた方を対象に、オリジナルコラボグッズが当たる抽選会を開催します。

・実施日：１２月２３日（火）

・実施場所：京王アリーナＴＯＫＹＯ 会場内特設ブース

※オリジナルコラボグッズがなくなり次第終了。









（５）飲食店ブース出店について本大会開催に合わせ、京王沿線で人気のベーカリー＆カフェ「Ｌｅ ｒｅｐａｓ」や高尾エリアにある飲食店の特設ブースを出店します。熱い試合の合間に京王沿線で親しまれているお店の味をお楽しみください。①出店期間・店舗（予定）・１月４日（日）～１月５日（月）○ベーカリー＆カフェ「Ｌｅ ｒｅｐａｓ」○和喫茶「高尾すみれ庵」（創作おいなりさん・桑都焼）・１月４日（日）～１月８日（木）○パイ専門店「ことら」３．「第５７回マクドナルド全国ミニバスケットボール大会」について（１）大会概要都道府県予選会の結果に基づき、都道府県バスケットボール協会から推薦または選出されたＵ１２カテゴリーに属する男女各１チームが出場するバスケットボールの交歓大会です。全国各地から全９４チーム（男女各４７チーム）が集結し、心・技・体を競います。（２）大会日程２０２６年３月２８日（土）～３月３１日（火）（３）会場京王アリーナＴＯＫＹＯ メインアリーナ・サブアリーナ４．お客さまのお問い合わせ先京王電鉄株式会社 沿線価値創造部 スポーツ連携担当 keio_sports@keio.co.jp【参考】京王アリーナＴＯＫＹＯについて京王電鉄は、株式会社東京スタジアムと、東京スタジアムグループが指定管理者として運営を行う「武蔵野の森総合スポーツプラザ」の命名権（ネーミングライツ）について基本契約を締結し、２０２５年５月１日（木）から「京王アリーナＴＯＫＹＯ」として新たにスタートしました。当社はこれまで、スポーツを「する・みる・ささえる」活動を通じ、サステナブルな社会の実現に取り組んでまいりました。今後も沿線にお住まいの方へ京王ブランドの更なる認知度向上や沿線で開催されるスポーツに関する取り組みの強化を進めていきます。