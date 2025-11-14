こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
～「京王 Ｊｒ.ウインターカップ２０２５－２６」開催！～京王電鉄が「京王アリーナＴＯＫＹＯ」にて開催される小中高校生世代のバスケットボール三大会に協賛！幅広い世代の若き選手の挑戦を支えます
～「全国ミニバスケットボール大会」には初協賛～
≪各大会ロゴイメージ≫
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史、以下「京王電鉄」）は、公益財団法人日本バスケットボール協会（所在地：東京都文京区、会長：島田 慎二）が京王アリーナＴＯＫＹＯにて、２０２６年１月４日（日）から１月８日（木）に開催する「２０２５年度 第６回全国Ｕ１５バスケットボール選手権大会」に同会場のネーミングライツ取得後初めて冠協賛し、「京王 Ｊｒ.ウインターカップ２０２５－２６」として開催します。
会場内では、オリジナルコラボグッズがもらえるキーワードラリー企画や、株式会社朝日新聞社（以下「朝日新聞社」）と連携した「子ども記者体験」を実施します。
また昨年に引き続き、高校生世代が参加する「ＳｏｆｔＢａｎｋ ウインターカップ２０２５」にも協賛すると共に、今年は小学生世代が参加する「第５７回マクドナルド全国ミニバスケットボール大会（以下「全国ミニバスケットボール大会」）」にも初めて協賛します。
京王電鉄は、小中高校生世代のバスケットボール三大会へ協賛することにより、次世代の育成・地域コミュニティの活性化・競技力向上を支援し、スポーツを通じた子どもたちの育成と京王沿線における魅力的なまちづくりを推進します。
【本件のポイント】
①京王アリーナＴＯＫＹＯにて２０２６年１月４日（日）から１月８日（木）に開催される「２０２５年度 第６回全国Ｕ１５バスケットボール選手権大会」に京王電鉄が冠協賛し、「京王 Ｊｒ.ウインターカップ２０２５－２６」として開催。
②会場内では、オリジナルコラボグッズがもらえるキーワードラリー企画に加えて、朝日新聞社と連携した「子ども記者体験」を実施。
③昨年度に引き続き高校生世代が参加する「ＳｏｆｔＢａｎｋ ウインターカップ２０２５」にも協賛すると共に、今年度は小学生世代が参加する「全国ミニバスケットボール大会」に初めて協賛。小中高校生世代のバスケットボール三大会へ協賛し、スポーツを通じた子どもたちの育成と京王沿線における魅力的なまちづくりを推進。
１．「京王 Ｊｒ.ウインターカップ２０２５－２６」について
（１）大会概要
Ｕ１５世代のチームが出場するバスケットボールの選手権大会です。全国各地から全１０４チーム（男女各５２チーム）が集結し、日本一のチームを決めます。
（２）大会日程
２０２６年１月４日（日）～１月８日（木）
※試合時間等の情報は大会ＨＰよりご確認ください。
大会ＨＰ:https://juniorwintercup2025-26.japanbasketball.jp/
（３）会場
京王アリーナＴＯＫＹＯ メインアリーナ・サブアリーナ（最寄駅：京王線飛田給駅）
（４）大会開催記念企画
①キーワードラリーキャンペーン
大会期間中に会場内に散りばめられたキーワードを探し、ミッションを達成した方にコラボグッズをプレゼントするキャンペーンを開催します。
・実施日：１月４日（日）～１月８日（木）
・実施場所：京王アリーナＴＯＫＹＯ 会場内特設ブース
※オリジナルコラボグッズがなくなり次第終了。
②朝日新聞社との連携企画「京王電鉄presents子ども記者体験」
昨年も好評だった小中学生を対象とした子ども記者体験を今年も開催します。
新聞記者のお仕事やスポーツを通じたまちづくり施策についての授業を受けたのち、大会中の試合会場で新聞記者によるレクチャー付きの取材体験に参加できます。
・日時：２０２６年１月７日（水）９：２０～１４：３０
・内容：
○朝日新聞記者経験者による出張授業（競技紹介・取材の心得）
〇京王電鉄社員によるスポーツを通じた沿線価値向上に関する授業
〇取材のポイント解説付きでの準決勝試合観戦
〇囲み取材体験
※イベント後、取材内容を基にした手づくり新聞コンテストも実施します。
・参加費：無料
・応募期間：１１月１４日（金）～１２月７日（日）
・対象者：小学４年生～中学３年生
・対象人数：約５０名（抽選）
・応募方法：以下リンクより詳細をご確認ください。
https://que.digital.asahi.com/question/11017874
・問い合わせ先
「京王電鉄presents子ども記者体験」事務局（朝日新聞社スポーツ事業部内）tip-off@asahi.com
（５）飲食店ブース出店について
本大会開催に合わせ、京王沿線で人気のベーカリー＆カフェ「Ｌｅ ｒｅｐａｓ」や高尾エリアにある飲食店の特設ブースを出店します。熱い試合の合間に京王沿線で親しまれているお店の味をお楽しみください。
①出店期間・店舗（予定）
・１月４日（日）～１月５日（月）
○ベーカリー＆カフェ「Ｌｅ ｒｅｐａｓ」
○和喫茶「高尾すみれ庵」（創作おいなりさん・桑都焼）
・１月４日（日）～１月８日（木）
○パイ専門店「ことら」
「Ｌｅ ｒｅｐａｓ」 「高尾すみれ庵」 「ことら」
②京王公式ＳＮＳフォローでオリジナルコラボグッズが当たる抽選会
京王電鉄広報公式Ｘアカウントをフォロー＆公式Ｘアカウントが投稿した応援ポスト（抽選会実施約１週間前投稿予定）をリポストまたは、京王電鉄公式YouTubeチャンネルをチャンネル登録した画面を会場内特設ブースでご提示いただいた方を対象に、オリジナルコラボグッズが当たる抽選会を開催します。
・実施日：１２月２３日（火）
・実施場所：京王アリーナＴＯＫＹＯ 会場内特設ブース
※オリジナルコラボグッズがなくなり次第終了。
３．「第５７回マクドナルド全国ミニバスケットボール大会」について
（１）大会概要
都道府県予選会の結果に基づき、都道府県バスケットボール協会から推薦または選出された
Ｕ１２カテゴリーに属する男女各１チームが出場するバスケットボールの交歓大会です。全国各地から全９４チーム（男女各４７チーム）が集結し、心・技・体を競います。
（２）大会日程
２０２６年３月２８日（土）～３月３１日（火）
（３）会場
京王アリーナＴＯＫＹＯ メインアリーナ・サブアリーナ
４．お客さまのお問い合わせ先
京王電鉄株式会社 沿線価値創造部 スポーツ連携担当 keio_sports@keio.co.jp
【参考】京王アリーナＴＯＫＹＯについて
京王電鉄は、株式会社東京スタジアムと、東京スタジアムグループが指定管理者として運営を行う「武蔵野の森総合スポーツプラザ」の命名権（ネーミングライツ）について基本契約を締結し、２０２５年５月１日（木）から「京王アリーナＴＯＫＹＯ」として新たにスタートしました。
当社はこれまで、スポーツを「する・みる・ささえる」活動を通じ、サステナブルな社会の実現に取り組んでまいりました。今後も沿線にお住まいの方へ京王ブランドの更なる認知度向上や沿線で開催されるスポーツに関する取り組みの強化を進めていきます。
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者のお問い合わせ先】 京王電鉄 広報部 TEL.０４２－３３７－３１０６ Mail：koho.pub@keio.co.jp
