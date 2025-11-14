2025年12月5日(金)　伊東屋 福岡空港店　グランドオープンのお知らせ

株式会社伊東屋

株式会社 伊東屋 (東京都中央区 代表取締役社長：伊藤明)が経営する伊東屋は、1904年(明治37) 年に東京・銀座で創業した文房具専門店です。

2025年12月5日(金)、福岡空港 国際線旅客ターミナルビル3階、保安検査通過後の商業エリアに伊東屋 福岡空港店がオープンします。

羽田空港、成田空港、新千歳空港に続く、4つめの空港店舗です。

アジアの玄関口としてにぎわう福岡空港に、この度伊東屋も仲間入りします。

出発前のひととき、筆記具を中心とした五感に響くプレミアムステイショナリーの世界をお楽しみください。

旅のワクワクに寄り添うアナログツール。

そして、旅の思い出とともに持ち帰る、日々をちょっと楽しくするもの ──

機能性と美しさを兼ね備えた伊東屋オリジナルデザインの商品を中心に、筆記具やノート、バッグ、革小物をラインアップ。

お土産やギフトはもちろん、旅やビジネスシーンをサポートするアイテムを取り揃えています。

伊東屋のエッセンスにあふれた、日常にエンターテインメントを届けるお店を目指します。

伊東屋オリジナルブランド

〈ROMEO〉

1914年に万年筆からはじまったブランド。手書きという方法で忙しい日常に一拍おく時間を作り出し「発見の瞬間」に寄り添うツールを提案します。

機能性と美しいデザインを兼ね備えた筆記具や、上質なノートなど、ご自身用やギフトにもおすすめのアイテムを展開しています。

〈COLOR CHART〉

上質なものを知る大人のライフスタイルを彩るシリーズ。

豊かなカラーバリエーションのワークアイテムは、お気に入りの一色で揃えても、色を組み合わせても、ひとりひとりの個性を彩ります。

メガネケース・パスポートケース・バゲージタグなど、移動を心地よくするアイテムも取り揃えています。

〈Itoya Kids〉

創造力を育む伊東屋のキッズブランド。

楽しいデザインと確かな機能性で、子どものワクワクする毎日をサポートします。

上質な布小物・革小物、文房具など、旅のおともにぴったりなアイテムもございます。

【福岡限定】AIRPORT NOTEBOOK

伊東屋オリジナル商品「AIRPORT NOTEBOOK」に福岡空港をモチーフにした2柄が登場。2025年12月5日(金)より、福岡空港店・ONE FUKUOKA BLDG.店の2店舗限定で販売いたします。旅の記念やお土産にぴったりのノートです。

FUK Big Belly (画像 右)

街に近接する福岡空港の周辺で、着陸前の飛行機の巨大なお腹を見上げるワンシーン。

FUK Hakata Bay (画像 左)

博多湾の広がる海上から福岡空港へ入ってくる飛行機と、福岡市のランドマーク。

【記念ロゴステッカー プレゼント】

商品をご購入いただいたお客様全員に、伊東屋 福岡空港店限定デザインのロゴステッカーを1枚プレゼントいたします。

空をイメージしたブルーに、福岡空港の空港コード「FUK」と飛行機のモチーフをあしらいました。

※無くなり次第終了とさせていただきます。

店舗概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/112605/table/30_1_684ce363137f60be852c040aada6266c.jpg?v=202511141158 ]株式会社 伊東屋

1904(明治37)年創業の伊東屋は、いつの時代でも“一歩先の新しい価値”をお伝えする、文房具の専門店です。

働くとき・学ぶとき・遊ぶとき・何か思いつくとき・考えをまとめるとき・伝えるとき・・・、クリエイティブな時間が最適な環境と美しい道具によって充実したひとときになれば、それがまた新たなクリエイティビティのサイクルになるとわたしたちは信じています。そのサイクルをつくり、クリエイティブな時をより美しく、心地よくするための商品および、空間づくりの提案を行っています。

公式ホームページ：https://www.ito-ya.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/itoya_official/

X (旧 Twitter)：https://x.com/ginza_itoya

YouTube：https://www.youtube.com/@itoyaofficial